Ola de calor: trucos para lograr ambientes frescos en la casa

Febrero arrancó encendido y se esperan días de mucho calor. Para combatir las altas temperaturas y pasarla mejor, los consejos para mantener fresca la casa y aliviar el agobio en los hogares son clave.

Dejar la casa a media luz, no abrir las persianas o cortinas hasta la tardecita, humedecer los pisos de baldosa y cocinar sin encender el horno son algunas de las clásicas sugerencias que ayudan a generar ambientes refrigerados y propicios para trabajar o disfrutar en familia. Además, la arquitecta Florencia Servente, creadora del emprendimiento Mamá Arquitecta, señala otros trucos para mantener el calor alejado.

Trucos y consejos

Mantener “oscurito”

“En las horas de mayor temperatura, cerrá las ventanas y cortinas para que el calor no ingrese a tu casa”, aconseja la arquitecta Servente.

Si las ventanas tienen persianas se pueden dejar las ventanas abiertas pero con las persianas bajas sin llegar al tope ni cerrarlas por completo para que quede un espacio libre y que el ambiente se mantenga “oscurito” y fresco.

Horarios y ventilación cruzada

La casa debe ventilarse bien temprano, al alba, o de nochecita, cuando ya bajó el sol. Al hacerlo, lo mejor es lograr una ventilación cruzada, para crear corrientes de aire que faciliten la tarea de refrescar el hogar.

Rociar cortinas con agua

A la hora de ventilar, otro consejo es rociar las cortinas con agua. El aire que ingrese a la casa se enfriará al pasar por las telas humedecidas.

Barreras de paso

Servente también recomienda la instalación de burletes en puertas y ventanas, para evitar que entre el calor (y en invierno, el frío).

Rociar las cortinas con agua es una alternativa para mantener la casa fresca Daniel Karp

Sin aire acondicionado

Sin un aire acondicionado como aliado, bien vale hacerse de un ventilador. Para enfriar el aire que genera, lo ideal es ubicarlo lo más cerca posible del suelo (porque el calor sube). Hay que considerar este dato a la hora de elegir qué electrodoméstico comprar: si un turbo que se apoya en el piso o un ventilador de techo.

Otro tip para “enfriar” el aire es colocar un recipiente con hielo delante del ventilador, lo que promete generar una brisa más fresca.

Alrededor de 1925, la actriz estadounidense Gloria Swanson (1899 - 1983) se refresca con un enorme bloque de hielo y un par de ventiladores eléctricos en una pausa durante una filmación John Graudenz - Hulton Archive

Y con aire acondicionado

El mejor aliado para enfriar el hogar, señala la experta, es el aire acondicionado. Colocar el aire entre 22 °C y 25 °C maximizará su rendimiento y asegurará un clima agradable dentro de casa. Es clave mantener sus filtros limpios, la recomendación es hacerlo cada tres meses.

No es eficiente establecer la temperatura del aire en frío extremo, porque el aparato estará exigido y su motor trabajará forzado. Otra opción que puede ser útil para usar el aire es utilizarlo en la función de deshumidificación.

Otro consejo es tratar de hacer todas las tareas en la habitación que se refrescó, para no tener que refrigerar la casa completa y todos los ambientes (lo que además de ineficiente será mucho más caro en la factura de luz). Una vez que el ambiente donde se va a permanecer entra en régimen, es bueno hacer todas las tareas en ese espacio.

Para no enfriar toda la casa, se puede encender en un único ambiente de la casa y permanecer ahí en las horas de mayor temperatura New Africa - Shutterstock

Casa fresca

Los pisos de baldosa, cerámica o cemento pueden refrigerarse, mojándose cada cierto tiempo. Un trapo húmedo bastará para generar un ambiente más fresco. El mismo tip vale para los patios, que podrán regarse -con la debida moderación y sin desperdicio de agua- cuando amanece y cuando baja el sol.

Espacios de sombra

En los patios también pueden generarse espacios con sombra, para que el sol no castigue tan fuerte. Vale recurrir a lonas, velas, cañas y toldos. Lo mejor siempre será la sombra natural de árboles, pero no en todos los patios es posible.

Para enfrentar las altas temperaturas, los pisos de baldosa, cerámica o cemento pueden refrigerarse, mojándose cada cierto tiempo Javier Picerno

Las plantas, grandes aliadas

Si tenés plantas de interior, es bueno colocarlas cerca de las ventanas, para generar sombra en el interior de la casa. Humedecer la tierra de las macetas también contribuirá a templar un poco el ambiente.

Colocar plantas cerca de las ventanas como barreras del sol

¿Cómo cuidarse?

Ante la ola de calor y las alertas por temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional y el Ministerio de Salud recomiendan: