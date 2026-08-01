La Comunidad de Madrid compra un ático de lujo en Chamberí para que lo use su presidenta Isabel Díaz Ayuso como “oficina” temporal

La Comunidad de Madrid compró un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital, para que lo use la presidenta Isabel Díaz Ayuso “durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto. La noticia se conoce tres meses y medio después de la adquisición del piso.

La portavoz solo precisó que Ayuso trabajará en el inmueble “con un mínimo equipo” y no respondió otras cuestiones planteadas ―si Ayuso también planea vivir en él, el precio de la compra, las razones por las que se había guardado este secreto o por qué no se optó por alquilar un inmueble―. Tampoco queda claro a qué obras se refiere. La Real Casa de Correos, sede de la presidencia madrileña, concluyó el año pasado las obras de restauración de su fachada.

Chamberí es una de las zonas más caras de Madrid ColorMaker - Shutterstock

Tras la publicación de la noticia, una fuente de la máxima confianza de la presidenta explicó a EL PAÍS que la decisión sobre el uso del ático como oficina “no está tomada al cien por cien”. Dijo que van a reformar el inmueble y decidirán sobre el traslado en octubre o noviembre. También añadió, tras ser preguntado por ello, que no piensan destinarlo a residencia presidencial.

La compra se realizó el 14 de abril por la empresa autonómica que comercializa suelo público y gestiona las oficinas propias, Planifica Madrid. Esta agencia, presidida por el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, no había incluido esta inversión en el presupuesto para este año. El valor de mercado de un ático de estas características en esa zona privilegiada ronda los seis millones de euros.

Dónde está la propiedad

El ático se encuentra en la planta novena de un portal del paseo del General Martínez Campos, un edificio residencial en una de las principales arterias del acomodado distrito de Chamberí. El bloque colinda con el Museo Sorolla, a tan solo 300 metros del paseo de la Castellana. La vendedora es la economista y escritora Astrid Gil-Casares, según dos fuentes conocedoras de la operación. Una pareja residía en el inmueble como inquilinos.

La vivienda mide 486 metros cuadrados, de los cuales 199 corresponden a la terraza. Varios pisos del edificio pertenecen a familias de aristócratas y, según un empleado del bloque, ninguno está destinado a oficinas.

La vivienda mide 485 metros cuadrados, de los cuales 199 corresponden a la terraza

El gasto sorprende porque no estaba previsto en el presupuesto para 2026 de Planifica Madrid, que sí detalla minuciosamente otras operaciones de venta de inmuebles o de inversión en obra nueva. El Consejo de Gobierno tampoco concedió una extensión de crédito para la compra de esta vivienda (algo necesario para incurrir en este tipo de gasto) y, lo que es más importante, Planifica Madrid no informó de la adquisición en su página de transparencia, actualizada por última vez el pasado lunes 20 de julio, y donde se enumeran las actuaciones abiertas más relevantes.

Planifica Madrid es dueña de diez edificios enteros destinados a oficinas y un local, que luego arrienda, en casi todos los casos a distintos departamentos de la Comunidad de Madrid. En su mayoría son inmuebles históricos en el centro de Madrid con distintos grados de protección, como la Consejería de Sanidad (Calle Aduana, 29) o la de Cultura y Turismo (Alcalá, 31).

El registrador de la propiedad de la zona denegó a EL PAÍS la solicitud para conocer la identidad del vendedor, argumentando que el solicitante debe tener “un interés directo, legítimo y patrimonial”. No obstante, dos fuentes que conocen esta compraventa indicaron que se trata de Gil-Casares. Esta escritora estuvo casada hasta 2016 con Rafael del Pino Calvo-Sotelo, el presidente de Ferrovial y segundo hombre más rico de España.

El precio pagado por el ático es una incógnita, pero varias fuentes sugieren que puede haber rondado los seis millones de euros. Para tener una idea del monto, habría que multiplicar los 486 metros cuadrados por el precio del metro cuadrado en el código postal del barrio de Almagro, donde se ubica la vivienda, que según el portal del Notariado es de 9.414 euros. Esto supone 4,5 millones de euros. A esto habría que añadir un plus por tratarse de un ático que depende principalmente del tamaño de la terraza. Esta en concreto, de 200 metros cuadrados, es tan grande que el precio puede ser muy superior. En los portales inmobiliarios se ofertan áticos con grandes terrazas por precios que oscilan entre los cinco y los siete millones de euros.

La terraza de casi 200 metros cuadrados es tan grande que uno de los expertos inmobiliarios en Almagro, el gerente de la oficina de Don Chamberí en Paseo General Martínez Campos, responde que nunca vio algo así: “Yo no conozco un ático así. No creo que exista”.

Empresa con pasado oscuro

Planifica Madrid es la heredera de Arpegio, la empresa pública que se vio inmersa en un gran escándalo conocido como el caso Púnica, y que está judicializado. Esta sociedad protagoniza una de las piezas del macrocaso por haber participado en presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de suelo público y contratos de infraestructuras. En aquellos años era consejero de la empresa Francisco Granados, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. La pieza que pertenece a estos presuntos amaños fue enviada en mayo a juicio. Allí se sentará Granados, que ya fue condenado por otros delitos.

La empresa está adscrita a la Consejería de Presidencia de García Martín, tiene una plantilla de 90 empleados y su presupuesto para 2026 es de 127 millones de euros. Su consejero delegado es desde julio de 2023 Pedro Corbalán Ruiz, que antes había tenido puestos en la administración autonómica dentro de los sucesivos gobiernos del Partido Popular.