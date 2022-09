La “mansión maldita” de Michael Jordan: por qué la estrella de la NBA lleva 10 años tratando de vender una propiedad

El mejor jugador de basquetbol de la historia mundial, Michael Jordan, tiene desde hace una década un ‘debe’ en el mundo del real estate. El as del baloncesto, por más que lo intenta, no logra vender su lujosa mansión ubicada a las afueras de Chicago. Según versiones periodísticas, el ex deportista estaría dispuesto a seguir bajando su valor de mercado, con tal de conseguir “un novio” a la propiedad.

La mansión tiene en su reja de entrada el número que solía llevar Jordan en su camiseta de los Chicago Bulls con la misma tipografía Concierge Auctions

Fuentes cercanas al basquetbolista sostienen que el valor al que Jordan estaría dispuesto a poner la propiedad en el mercado en una cifra cercana a los US$14,8 millones de dólares. Cabe destacar que la estrella del básquet sacó al mercado este inmueble hace 10 años por US$28 millones.

Un señorial living con sillones, piano y dos escaleras que llevan a diferentes alas de la casa Concierge Auctions

La cancha de básquet privada donde Michael entrenaba y jugaba con amigos en su domicilio Concierge Auctions

La mansión “embrujada”, como se la conoce desde hace un tiempo a la propiedad, está desarrollada sobre un terreno de 2,8 hectáreas y cuenta con nueve habitaciones, 15 baños, una cancha de básquet reglamentaria y un putting green de golf. A pesar de todas las comodidades que este inmueble cuenta, no ha conseguido cerrar la operación y ha tenido que rebajar el activo hasta casi la mitad de lo que pedía en un principio.

La espectacular pileta y galería cicular Concierge Auctions

La espaciosa galería cubierta que conecta el exterior con el interior de la casa Concierge Auctions

Como curiosidad, lo cierto es que se llegó a programar una subasta para buscar comprador y, curiosamente, se encontró. La cifra se situó cercana a los US$13 millones, pero un problema a la hora de concretar los documentos oficiales, abortó la operación, a último momento. Y otra vez la casa sigue en oferta y sin nuevo dueño.