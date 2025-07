La muerte de Ozzy Osbourne: de criarse en una casa con letrina a vivir en mansiones de lujo

Este martes, se conoció la noticia del fallecimiento del cantante y fundador de Black Sabbath, Ossy Osbourne, a sus 76 años, según informó The Guardian. El “Príncipe de las Tinieblas” padecía de Parkinson.

En un comunicado, la familia Osbourne relató: “Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”.

El ícono del metal británico murió solo tres semanas después de haber realizado su último concierto en el estadio Villa Park, en Birminghan, en un evento benéfico titulado Back to the Beginning. El 5 de julio, Osbourne se reunió con sus compañeros originales de la banda pionera Black Sabbath por primera vez en 2005 para Back to the Beginning: un concierto de despedida repleto de estrellas con algunos de los nombres más importantes del metal.

El evento se realizó en la misma ciudad inglesa en donde transitó su infancia. Osbourne nació en Aston, Birmingham, en 1948. Más precisamente en el número 14 de Lodge Road, a pocas cuadras del estadio del Aston Villa. Tuvo una infancia difícil, atravesada por la pobreza. La casa era precaria, con solo dos habitaciones y una letrina, vivía junto a sus padres y a sus cinco hermanos. “En esa casa éramos ocho, mi mamá, mi papá y yo, y mis cinco hermanas y hermanos. Era tan pequeña que me pregunto: ‘¿Cómo demonios hicimos eso?’“, contó el cantante en una entrevista.

La casa de la niñez de Ozzy Ousborne, en Birmingham

Después de la Segunda Guerra Mundial el dinero para la reconstrucción de Birmingham se puso en el centro y no en la periferia, donde vivía Osbourne y, hoy en día, esas zonas se mantienen casi como en aquel entonces.

Un joven Osbourne había tallado la frase “Iron Void” en un ladrillo exterior de la propiedad. “Estaba pensando en nombres para bandas”, dijo el Príncipe de las Tinieblas en una nota. “Pensé: ‘Iron Void’. ¡Qué buen nombre para una banda!”

De acuerdo a ITV News, hace unos años se comunicaron con el propietario que le compró la casa a la familia Osbourne, Mohabbat Ali, quien creció al lado del músico. “Mi padre y sus hermanos compraron casas y terminamos comprando una en Lodge Road”, dijo Ali. “No sabíamos que al lado había una casa de músicos. Mi padre dijo que había muchos instrumentos en la casa y que Ozzy debía ser adolescente en ese entonces”.

“Mi contaba que la casa estaba muy bien arreglada en ese momento, era una de esas casas que estaban bien mantenidas, con muchas alfombras y era simplemente una casa chiquita pero bonita”, agregó.

La casa de Ozzy Osbourne

Las propiedades del líder de Black Sabbath

Hay familias legendarias en la historia del rock, y después están los Osbourne. Ozzy, Sharon, Kelly y Jack: íconos que dejaron su huella no solo en la música, sino también en la televisión con un reality show familiar y en la cultura pop durante casi medio siglo.

La familia residía en una imponente casa en Los Ángeles. Adquirida en 2012 por US$12 millones, la propiedad cuenta con casi 1100 metros cuadrados, siete dormitorios y 11 baños. Fue diseñada por AK Kellogg, un reconocido arquitecto de la Costa Oeste que también firmó varias residencias en este exclusivo vecindario.

La casa de Ozzy Osbourne en Hancock Park R. Report

Los Osbourne -que, según trascendió, decidieron mudarse de vuelta a Gran Bretaña para evitar la carga impositiva estadounidense- dejaron su estilo inconfundible impreso en cada rincón de la casa. Allí solían recibir a familiares y celebridades en reuniones que, según testigos, eran tan excéntricas como memorables.

Ubicada en Hancock Park, una zona residencial elegante y cargada de historia, la propiedad mantiene el espíritu de la arquitectura clásica de esta zona. Su estética remite al estilo Hollywood Regency, muy apreciado entre las estrellas y diseñadores locales.

En la casa de Los Ángeles, la familia solía recibir a familiares y celebridades en reuniones R. Report

La casa de Ozzy Osbourne en Hancock Park R. Report

Distribuida en tres niveles, la casa incluye una suite principal conectada por una gran escalera e incluso un ascensor central. Ese dormitorio fue ampliado por la familia para convertirse en una especie de santuario privado con dos baños completos y un vestidor. En la planta superior hay otros cuatro cuartos en suite, además de un apartamento independiente para invitados.

En el exterior, la propiedad tiene jardines cuidados al detalle y una piscina revestida con cerámicas colocadas a mano, completando así el aire de sofisticación californiana.

Durante décadas, Hancock Park fue una joya semioculta de Los Ángeles, pero en los últimos años se consolidó como una de las zonas más exclusivas del centro de la ciudad.

La piscina está revestida con cerámicas colocadas a mano R. Report

La casa de Inglaterra

Ozzy Osbourne, el legendario líder de Black Sabbath, y su esposa Sharon optaron por una vida más tranquila en el condado de Buckinghamshire, en el sureste de Inglaterra. Lejos del vértigo de la fama y los flashes de Hollywood, la pareja construyó allí su refugio definitivo.

Su hogar se encuentra en el pintoresco pueblo de Chalfont St. Giles, un enclave que alguna vez figuró entre los más exclusivos del Reino Unido. La mansión, de dimensiones generosas como cabría esperar de una estrella del rock retirada, fue adquirida por los Osbourne en 1993. Según contó Sharon, uno de los motivos que la llevó a elegir esta propiedad fue que se encontraba “a kilómetros” del pub más cercano, una forma de alejar a Ozzy de las tentaciones mientras luchaba por su sobriedad.

El escondite de Sharon y Ozzy Osbourne en Buckinghamshire Cortesía

Luego de más de tres décadas en Estados Unidos, la pareja regresó a Inglaterra David Goddard - Getty Images Europe

Con el paso del tiempo, y tras más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, la familia decidió regresar a Inglaterra. Para ello, solicitaron permiso a las autoridades locales con el fin de adaptar la vivienda a las necesidades médicas actuales de Ozzy, quien padecía Parkinson y sufría daños en la columna vertebral. El plan incluyó la incorporación de un ala de rehabilitación, superficies antideslizantes, pasamanos estratégicamente ubicados y un departamento independiente para una enfermera.

La propiedad, conocida como Beel House, está catalogada como mansión de Grado II por su valor arquitectónico e histórico. Fue propiedad del actor Dirk Bogarde antes de pertenecer a los Osbourne, quienes la restauraron por completo e incorporaron un estudio de grabación. La residencia cuenta con ocho dormitorios, una piscina cubierta, spa, cancha de tenis y múltiples espacios pensados para el confort y la privacidad.