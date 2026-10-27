Mendoza capital: cuánto cuesta comprar y alquilar un departamento en octubre 2026

El mercado inmobiliario mendocino atraviesa un escenario en el que los precios de las propiedades se encuentran estancados. Es más, en septiembre incluso registraron una caída del 0,2%, según el informe de Zonaprop que analiza el Gran Mendoza.

En concreto, el precio medio de los departamentos en la capital cuyana se ubica en US$1144 por metro cuadrado y acumula en el 2026 un incremento de 2,8%, muy por debajo de la inflación (17,7%) y del avance del costo de construcción medidos en dólares (18,5%), según el informe.

En septiembre el precio medio de las propiedades en el Gran Mendoza registraron una caída del 0,2% Maira García

Es decir, que un departamento medio de dos ambientes y 50m² tiene un valor promedio de US$65.000, mientras que uno de tres ambientes y 70m² llega a los US$76.000.

Sin embargo, los valores varían mucho según la zona de la provincia analizada: el departamento de Godoy Cruz es el más caro del Gran Mendoza, con un valor de US$1252/m². El ranking se compone por:

Ciudad de Mendoza: US$1198/m²

Guaymallén: US$960/m²

Las Heras: US$834/m²

Por otro lado, si en vez del departamento se comparan los distritos, el listado de los de mayor precio es:

Trapiche (Godoy Cruz): US$2525/m²

Residencial Los Cerros (Ciudad de Mendoza): US$2240/m²

Residencial Sur (Ciudad de Mendoza): US$1740/m²

Centro (Godoy Cruz): US$1264/m²

Kilómetro 11 (Guaymallén): US$1257/m²

En el otro extremo, con valores de hasta un 79,2% menos están:

Residencial Parque (Ciudad de Mendoza): US$525/m²

Ciudad de Las Heras (Las Heras): US$605/m²

Pedro Molina (Guaymallén): US$696/m²

General Belgrano (Guaymallén): US$707/m²

Villa del Parque (Godoy Cruz): US$793/m²

En cuanto a la variación anual de precio Kilómetro 11 es el barrio ganador, con un 28,6%, seguido por General Belgrano con 26,9% y Villa Marini con un 23,9%. En el otro extremo se encuentran Barrio Cívico que tuvo una baja en su valor del -0,8%, Jesús Nazareno -3% y San José -4,7%.

Los alquileres: subas moderadas por debajo de la inflación

El precio medio de alquiler de un departamento de dos ambientes en Mendoza se ubica en $504.300 por mes, mientras que el de tres, se encuentra por $653.376.

De esta manera, en septiembre hay una suba del 0,4%, por debajo de la inflación que es del 1,8%. Si se analiza el incremento en lo que va del año es del 15%, frente al 23,5% de inflación. “En los últimos 12 meses, el alquiler cae 11,9% en términos reales”, subrayan desde el informe de Zonaprop.

El precio medio de alquiler de un departamento de dos ambientes en Mendoza se ubica en $504.300 por mes (Fuente: Pexels)

En este sentido, Residencial Sur (Ciudad de Mendoza) se presenta como el barrio más caro para alquilar en la ciudad, con $595.794 al mes, seguido por Residencial Norte, con $573.460 y Gobernador Benegas, con $559.008.

En el otro extremo, los barrios más baratos son Jesús Nazareno con $428.381, Villa del Parque con $388.644 y El Plumerillo con $384.529. La diferencia entre el barrio más barato y el más caro es de $211.265.

La rentabilidad

En lo que respecta la rentabilidad bruta anual, el promedio se ubica en 7,05% anual. Es decir, que se necesitan 14,2 años de alquiler para repagar la inversión de compra, lo mismo que hace un año atrás.

En detalle, el barrio con el porcentaje más elevado es Parque O´Higgins con 8,8%. Después vienen:

San José: 8,5%

Parque Central: 8,1%

Villa Nueva: 8,0%

Rodeo de la Cruz: 7,6%

En el otro extremo, los tres barrios con el menor retorno de inversión son: