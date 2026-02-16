El mapa con los nuevos desarrollos inmobiliarios que se venden en Buenos Aires

El mercado inmobiliario vive en constante transformación y los proyectos inmobiliarios pisan cada vez más fuerte con zonas que se revalorizan no solo por la escala de los emprendimientos, sino por la calidad arquitectónica.

En este contexto, quienes quieren encontrar una propiedad o conocer los mejores desarrollos inmobiliarios y están cansados de scrollear por las diferentes páginas web, LN Propiedades, la plataforma de contenido sobre el mercado inmobiliario de LA NACION que marca la agenda del sector lanzó un mapa inmobiliario interactivo con la oferta más relevante del mercado.

La nueva herramienta ordena la oferta en el territorio real y permite visualizar desarrollos residenciales y comerciales geolocalizados, filtrarlos y acceder en un clic a la información clave de cada proyecto.

La lógica es simple: en lugar de recorrer listados, el usuario navega el mapa, identifica las zonas de interés (CABA, Zona Norte, Sur u Oeste) y descubre qué se está construyendo, quién lo desarrolla y qué tipo de producto ofrece cada emprendimiento.

Desde edificios en barrios consolidados de la ciudad de Buenos Aires hasta grandes desarrollos en expansión en zona norte. Para el lector, es una forma más intuitiva de entender dónde se está construyendo, qué se está ofreciendo y en qué zonas se concentra la inversión.

¿Cómo se usa el mapa inmobiliario?

El funcionamiento es fácil y rápido. Al ingresar, el usuario se encuentra con un mapa que marca cada emprendimiento con un círculo azul -el color característico de LN Propiedades-.

Al hacer clic sobre ese punto, se despliega la información clave: nombre del proyecto, tipo de desarrollo, ubicación, zona y acceso a la ficha completa con imágenes y detalles comerciales.

De esta manera, el sistema permite comparar ubicaciones, detectar polos de desarrollo y entender la lógica territorial del real estate, algo clave en un mercado donde la ubicación sigue siendo una parte fundamental.

Los proyectos disponibles en el mapa

La herramienta reúne una amplia variedad de emprendimientos, tanto residenciales como comerciales, distribuidos en el AMBA. A continuación, un recorrido proyecto por proyecto:

En CABA

Palermo

Decó Polo: en la manzana delimitada por Clay, Báez y Dorrego, frente al Campo de Polo. El proyecto que comercializa Ocampo Propiedades consta de dos torres de 30 pisos con departamentos que llegan hasta los 890 m², lleva el sello de Armani/Casa en sus más de 6500 m² de amenities, departamentos de entre 160 y 280 m², semipisos de 400 m² y penthouses de hasta 890 m².

Line Ocampo: el emprendimiento, que está situado en Ortiz de Ocampo y Juez Tedín, consta de 9 pisos, 3 subsuelos y 117 unidades funcionales, con una superficie total de 50.000 m2. Tiene viviendas de entre 150 y 500 m² cubiertos. “La idea es que cada unidad tenga su propia impronta y estilo en una localización exclusiva y a la vez integrada a la Ciudad”, cuenta Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, empresa inmobiliaria que comercializa el proyecto.

Levié: el emprendimiento ubicado en República de la India al 3000, en el corazón de Palermo Chico, se desarrollará en 16 pisos con 28 unidades residenciales de tres y cuatro dormitorios en suite. “Vivir en Levié será habitar uno de los barrios más distinguidos de Buenos Aires”, resume Goldszer, de Ocampo Propiedades.

Central Acuña: desarrollo residencial ubicado en Acuña de Figueroa al 1300, Palermo, uno de los barrios con mayor dinamismo inmobiliario de la Ciudad. Es un proyecto boutique de siete pisos y 63 unidades, con tipologías de 1, 2 y 3 ambientes. Comercializa Toribio Achával y tiene entrega prevista para junio de 2027.

Núñez

Udaondo: En la intersección de las avenidas Udaondo y Del Libertador, el proyecto contempla tres torres de 100 metros de altura con residencias de alta gama que en la torre Ciudad irán desde los 60 a los 140 metros cuadrados, y desde los 200 hasta los 700 metros cuadrados en las torres Río. Además, de acuerdo a Ocampo Propiedades, un hotel cinco estrellas formará parte de este complejo.

Cotta: en la avenida Congreso 1686, Núñez, dentro de un corredor consolidado del norte porteño, se encuentra en desarrollo un edificio de 12 pisos de viviendas y una terraza privada en el piso 13°. Ofrece unidades de dos, tres y cuatro ambientes y la finalización está prevista para julio de 2028. Comercializa D’Aria Propiedades.

Recoleta

Atrium La Isla: en la esquina de la avenida Las Heras y Agüero, el Edificio Costanera, la torre donde hasta el 2021 se encontraban las oficinas de Telecom, se encuentra en un importante cambio. A diferencia de la estructura austera de hormigón que caracterizó a la torre de 22 pisos y 72 metros de altura, el nuevo edificio que comercializa Ocampo propiedades destaca por su estilo moderno y minimalista, con unidades de uno a cuatro ambientes y tamaños que van desde los 40 m² -para los estudios-, de 48 m² a 59 m² -para los dos ambientes-, desde 74 m² a 115 m² -para los tres ambientes-, y desde 114 m² a 190 m² -para los cuatro ambientes-.

Belgrano

Dome Arcos: ubicado en Arcos 1883, en Belgrano, este proyecto residencial comercializado por LJ Ramos se desarrolla en una zona consolidada, con excelente conectividad y alta demanda tanto para vivienda como para inversión. Se trata de un complejo de 24 pisos, con unidades de dos, tres y cuatro dormitorios, que incluyen pisos exclusivos con vistas panorámicas de hasta 360°.

Velvet Grand: es un emprendimiento residencial premium situado en 11 de Septiembre de 1888 al 1500, en la barranca de Belgrano, entre Virreyes. Comercializado por Toribio Achváal, se levanta sobre una histórica mansión neoclásica, que dialoga arquitectónicamente con un edificio contemporáneo. El proyecto ofrece dos unidades por piso entre el 2° y el 13° nivel; del 14° al 18° se desarrollan residencias de piso completo, y en lo más alto, un penthouse que ocupa del piso 19° al 21°.

Montserrat

Atelier Grand Atlántida: es un proyecto residencial emplazado en Azopardo 565, esquina México, en Monserrat. El edificio, que fue sede histórica de Editorial Atlántida (hogar de algunas de las revistas más emblemáticas del país) forma parte del proceso de renovación urbana del área céntrica. La comercialización está a cargo de Toribio Achával y cuenta con 32 departamentos y entrega estimada en agosto de 2026.

Retiro

Quartier Puerto Retiro: en Comodoro Pedro Zanni al 300, el proyecto se levantó donde estaba el ex Hospital Ferroviario. El master plan del Distrito conjuga tres diferentes edificios y un paseo comercial que se complementan entre sí: oficinas, residencias y unidades flexibles para residencial, alquiler temporario u oficina comercial. Son nueve plantas de 3300 m² que comercializa CBRE.

Torre Boston: edificio corporativo ubicado en Della Paolera 265, en el distrito de Catalinas, una de las zonas con mayor concentración de oficinas premium. Diseñada por César Pelli e inaugurada en 2001, la torre cuenta con 29 pisos de oficinas. Las unidades se ofrecen en alquiler y el proyecto es comercializado por Newmark.

Alem Plaza: construida en 1998, es un edificio inteligente de clase A. comercial en Leandro N. Alem al 800. CBRE se encuentra a cargo de la comercialización de la torre para oficinas corporativas.

San Nicolás

Florida 229: el edificio fue inaugurado en 1931 como sede del Banco Popular Argentino. Décadas más tarde, pasó a manos del HSBC, que lo utilizó como casa central, albergando su sucursal principal, las cajas de seguridad y gran parte de su estructura operativa. Hoy, luego de una gran renovación, CBRE comercializa una torre corporativa de 16.512 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en 13 pisos de oficinas y 21 cocheras ubicadas en un inmueble complementario sobre Rivadavia y Florida.

Bouchard Plaza: la antigua sede del diario LA NACION, en la torre Bouchard, sobre la calle que lleva el mismo nombre, frente a Plaza Roma, y a metros del estadio Luna Park. A pasos de las avenidas 9 de Julio, Alem y De Mayo, con conexión directa a colectivos, subte y tren. Se venden cuatro pisos de la torre: el 20 de 1130 m², el 21 de 1004 m², el 22 de 957 m² y el 23 de 865 m². El edificio, en su totalidad, cuenta con más de 34.000 m² de oficinas.

Coghlan

Estomba 2836: el proyecto comercial ubicado en el barrio de Coghlan que comercializa Newmark, se trata de un predio en venta compuesto por un terreno de 7.690 m² y una superficie total construida de 26.660 m². El área admite uso mixto residencial, comercial y de oficinas.

Parque Patricios

Lavardén 384: el desarrollo comercial también a cargo de Newmark en la venta, está orientado a actividades profesionales y de servicios. El inmueble cuenta con un terreno de 9617 m², una superficie cubierta de 5.713,72 m² y 1.112,15 m² semicubiertos. Comercializa Newmark.

Saavedra

Paz Boulevard: D’Aria Propiedades comercializa un proyecto residencial ubicado en Ciudad de la Paz 3900, en Saavedra, un barrio que viene ganando protagonismo por su perfil residencial y buena conectividad. El edificio se desarrolla sobre un lote de aproximadamente 3000 m² y cuenta con planta baja con locales comerciales, siete pisos de viviendas y amenities.

Liv on Vedia: D’Aria también comercializa en Saavedra un proyecto residencial ubicado en Vedia 2401. Consta de 54 unidades y combina una planta baja comercial, 12 pisos de viviendas de uno, dos y tres ambientes y dos niveles de amenities en los pisos 13 y 14. La entrega está prevista para marzo de 2027.

En Zona Norte

Pilar

M Chico: ubicado en Pilar, con accesos desde las rutas provinciales 28 y 34, M Chico es un desarrollo residencial de baja densidad que comercializa LJ Ramos, orientado a quienes buscan verde y vida de barrio. El proyecto se desarrolla sobre 30 hectáreas y contempla 115 lotes de entre 1500 m² y 3000 m², en un entorno consolidado y a solo 10 minutos de Panamericana.

Tierra de Kenvue: CBRE comercializa un terreno en el Parque Industrial Pilar con una superficie de 72.641 m². El parque fue creado en 1976, próximo al kilómetro 60 de la Ruta Nacional Nº 8 y cercano a la Ruta Provincial Nº 6, lindante además con las vías del ex FFCC Belgrano. Se desarrolla en un área de 920 hectáreas y está integrado por 220 copropietarios.

Escobar

Puertos: es uno de los desarrollos urbanísticos más grandes del país y funciona como una ciudad planificada, con barrios, servicios, educación y áreas comerciales integradas. También comercializado por LJ Ramos, cuenta con 11 barrios consolidados y 438 lotes que van de 600 m² a 1540 m².

Jochy: dentro de Puertos, en Escobar, se desarrolla un proyecto de uso mixto que combina vivienda, comercio, servicios y espacios de esparcimiento. Comercializado por Achaval Cornejo, incluye tres edificios: Jochy Laguna (PB y 6 niveles, con departamentos de tres y cuatro ambientes), Jochy Bosque (PB y cuatro niveles, apto profesional) y Jochy Plaza, que concentra los espacios comunes. La obra comienza este año y la entrega está prevista para fines de 2029.

Tigre

Laguntia: en Nordelta, sobre la Avenida de los Fundadores, Laguntia es un desarrollo residencial que se inserta en uno de los polos más fuertes del país. Comercializado por Narvaez, el proyecto tendrá 80 unidades de dos, tres y cuatro ambientes, distribuidas en un edificio con cinco núcleos de ascensores, dentro del corredor Bancalari–Benavídez.

Milennia Río: ubicado en Nordelta, sobre la Avenida del Puerto, es un desarrollo residencial con fuerte vínculo con el entorno del río. Comercializado por Achaval Cornejo, se desarrolla sobre un terreno de 20.000 m² y contará con cinco edificios de cuatro y cinco pisos, con unidades de dos y tres ambientes con cochera. La entrega está prevista para principios de 2028.

Ayres Haus: es un desarrollo residencial ubicado en el corredor norte, en Benavidez, en una de las zonas que más creció en los últimos años por accesibilidad y nuevos proyectos. Comercializado por LJ Ramos, ocupa una superficie de 23.000 m² y ofrece 68 townhouses de cuatro ambientes, organizados en módulos de cuatro unidades, cada una con jardín propio y dos cocheras.

Brickell Remeros: ubicado en Rincón de Milberg, Tigre, sobre el Camino de los Remeros, el proyecto residencial combina cercanía al río, entorno verde y buena conectividad. Comercializado por LJ Ramos y Toribio Achával, se desarrolla sobre un predio de 14.000 m² y cuenta con tres torres de 12 pisos, con 107 unidades por torre de uno a tres ambientes. La entrega está prevista para junio de 2028.

Rowers: un barrio privado residencial ubicado sobre el Camino de los Remeros, en Tigre, en una de las zonas con mayor crecimiento inmobiliario. Comercializado por Narvaez, ofrece vistas a un lago de más de tres hectáreas y cuenta con 166 lotes de entre 600 m² y 1000 m².

San Fernando

Open Buenavista en Don Francisco y Uruguay, San Fernando, se desarrolla un emprendimiento residencial que forma parte de un área en pleno crecimiento urbano. Comercializado por Toribio Achával y por Achaval Cornejo, el proyecto incluye cuatro edificios de planta baja y ocho pisos, con unidades de dos, tres y cuatro ambientes. La entrega está prevista para diciembre de 2028.

Vicente López

Libertador 350: sobre la Avenida del Libertador, en Vicente López, Libertador 350 es un edificio corporativo de oficinas clase A que comercializa Newmark. El desarrollo cuenta con dos subsuelos de cocheras, planta baja y 11 pisos de oficinas, en una ubicación estratégica del corredor corporativo norte.

San Isidro

Los Alpes: ubicado en Monseñor Alberti 677, San Isidro, Los Alpes es un proyecto residencial que comercializa Narvaez, en una zona residencial consolidada. Combinará viviendas multifamiliares con locales comerciales en planta baja y contará con 18 unidades de dos y tres ambientes.

Palmera Campus: es un proyecto mixto, residencial y comercial, ubicado en Uruguay y Santa Rita, San Isidro, a 1000 metros de Panamericana. Comercializado por Achaval Cornejo, se encuentra en obra y en su última etapa de venta, con unidades de dos, tres y cuatro ambientes.

Raíces: es un barrio privado residencial ubicado en Edison 2050, Martínez, pensado para quienes priorizan seguridad y entorno verde. También a cargo de Narvaez en la comercialización, se desarrolla sobre una superficie total de 26.195 m² y contará con 41 lotes residenciales de aproximadamente 330 m². La entrega está estimada para el segundo semestre de 2026.

Skyway: en Castelli 1050, Martínez, Skyway es un proyecto residencial que comercializa Narvaez y se desarrolla sobre un predio de 3696 m². El emprendimiento recicla parte de una antigua nave industrial para dar lugar a 48 unidades, mayormente dúplex de doble altura, de dos y tres ambientes, con superficies que van de 52 a 69 m².

La Clementina: en Avellaneda 1800, en el corazón de Lomas de San Isidro, La Clementina es un proyecto residencial que comercializa Achaval Cornejo. Se desarrolla sobre un terreno de 4,2 hectáreas y ofrece un condominio de planta baja y cuatro pisos, con 116 unidades de uno, dos y tres dormitorios.

Cavallini: en Liniers 411, San Isidro, es un emprendimiento residencial de baja escala que comercializa D’Aria Propiedades. Cuenta con planta baja y tres niveles de viviendas, con un total de 10 unidades de dos y tres ambientes y 17 cocheras. La finalización está prevista para noviembre de 2025.

Tempus Plaza: es un desarrollo residencial ubicado en Albarellos 1849, Martínez, que comercializa D’Aria Propiedades. El proyecto incorpora 27 unidades distribuidas en 9 pisos, con tipologías de dos y cuatro ambientes, y una fecha de finalización estimada para febrero de 2027.

Malvinas Argentinas

Avenida Constituyentes 1758: en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, se desarrolla este proyecto logístico y comercial orientado a actividad corporativa y de servicios. Comercializado por Newmark, contempla depósitos clase A en venta, locales comerciales en el acceso al predio y una entrega prevista para mayo de 2026.