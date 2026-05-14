Invertir en el AMBA: qué zonas debés visitar antes de levantar tu próxima casa

Las inversiones inmobiliarias no están concentradas solamente en la ciudad de Buenos Aires. En el Área Metropolitana de Buenos Aires aparecen opciones cada vez más interesantes que llaman la atención de los compradores.

De acuerdo a los últimos datos de abril de 2026, plasmados en el relevamiento de Mercado Libre junto a la Universidad de San Andrés (Udesa), el mercado se está reacomodando y el AMBA no es la excepción.

Por caso, el precio de las casas en venta en estas zonas muestra una variación intermensual, con una tendencia alcista: en Gran Buenos Aires norte el aumento fue del 1,1%, en el oeste del 1,1% y en el sur del 0,4%; mientras que en la Ciudad este tipo de propiedades no tuvieron aumento mensual, mostrando un estancamiento. Es decir que hay una oportunidad creciente en las zonas aledañas a la ciudad.

¿Dónde conviene comprar o construir?

GBA Norte: los precios más elevados

Si la lógica es inversión a mediano plazo, el norte es el jugador más dinámico. Las casas subieron un 7,5% interanual, el mayor incremento del AMBA. El precio por m² está en torno a US$901, el más elevado, y con presión alcista.

El ranking de precios de las casas lo encabeza Vicente López, con US$1455/m² en promedio, seguido por San Isidro con US$1350/m² y Tigre con US$1288/m².

En el otro extremo, con valores aproximadamente 62% menores se encuentra Malvinas Argentinas, con US$543/m², seguido por General San Martín, con US$667/m² y Escobar con US$695/m².

El ranking de precios de las casas lo encabeza Vicente López, con US$1455/m2, seguido por San Isidro con US$1350/m2 y Tigre con US$1288/m2 Ricardo Pristupluk

Pilar es uno de los municipios que deben tener en cuenta los inversores, ya que registra una alta variación interanual, con un incremento del 17,8%. Por otro lado, Olivos es el lugar del norte más visitado en las plataformas de búsqueda de propiedades.

Actualmente hay 31.770 publicaciones en venta en la zona, entre terrenos y casas terminadas. Sin embargo, en alquiler hay solo 2366 opciones, lo que indica una oportunidad.

GBA Oeste: precios más accesibles

El oeste se presenta como una opción intermedia: cuesta US$200 menos por metro cuadrado que el norte, pero su valor es mayor al del sur y se ubica en US$692/m².

Es la única área que tuvo una baja interanual, con -2,2%. Por lo que es una ventana de entrada positiva antes de una posible recuperación.

Los tres sitios que tienen el metro cuadrado más costoso son Morón, con US$772/m², Ituzaingó, con US$727/m² y La Matanza con US$714/m². El último es el único del top tres que tuvo una fuerte suba interanual, con un 43,3%.

Actualmente hay 25.463 propiedades disponibles en el área, y tan solo 600 en alquiler. Y Ramos Mejía fue la localidad más buscada en la plataforma en lo que respecta a venta de casas en el oeste.

GBA Sur: accesibilidad y suba

Para quien prioriza metros y presupuesto, el sur es el ticket de entrada más accesible. El promedio es de US$657/m², el más bajo de las zonas analizadas. Sin embargo, presentó una subida interanual del 1,4%, una muestra de su tendencia en alza.

Berazategui con US$764/m², Lomas de Zamora con US$733/m² y Ezeiza con US$735/m² son los tres barrios más caros de la zona. Mientras que Almirante Brown, con US$580/m², es el que más variación interanual presentó con 5,5%. La zona más buscada fue La Plata.

El sur es donde menos propiedades a la venta hay publicadas, con 23.000 disponibles. Sin embargo, hay más propiedades en alquiler que en el oeste, ya que el número llega a 904.