La zona de Miami que pocos conocen: se llama Hollywood y promete un boom inmobiliario

MIAMI.- Precios más accesibles que Sunny Isles, un aire chic con construcciones bajas y elegantes, y un paseo costero único en la zona con restaurantes para comer mirando a la playa catapultan a Hollywood como una de las zonas actuales más calientes del sur de Florida.

Ubicado entre Sunny Isles y Fort Lauderdale, dos mercados inmobiliarios que se han encarecido mucho, el desarrollo de esta zona llegó naturalmente a esta ciudad intermedia.

“Hollywood dejó de ser una alternativa secundaria para transformarse en una zona estratégica en crecimiento. Está atrayendo desarrollos de mayor calidad, con propuestas de preconstrucción y amenities que antes solo veíamos en Miami Beach o Sunny Isles, pero con valores más competitivos”, apunta Julieta Casanas Pitté, realtor de CWV Reality Group.

“En Hollywood East, cerca del océano, la preconstrucción apunta a compradores que quieren estar en la zona del mar pero todavía a valores más competitivos que en otras áreas premium. Esto refleja una reactivación fuerte de la preconstrucción en el mar. Hay una demanda clara por lifestyle costero, amenities integradas y precios más razonables. En Hollywood West, el crecimiento es más residencial y familiar, y muy buen rendimiento para alquiler anual”, aporta Casanas Pitté.

Hoy Hollywood representa una oportunidad estratégica: todavía tiene margen de valorización, está mejorando su infraestructura y su posicionamiento está evolucionando rápidamente. Para muchos inversores, es el próximo escalón antes de que los precios se equiparen con otras zonas consolidadas.

Hollywood todavía tiene margen de valorización, está mejorando su infraestructura y su posicionamiento Andriy Blokhin - Shutterstock

Si bien Hollywood permite una inversión con menor desembolso que Sunny Isles, Edgardo Defortuna, fundador de Fortune International, reconoce que “el valor en Hollywood puede ser de la mitad o hasta la tercera parte que en Sunny Isles, pero no estamos comparando manzanas con manzanas. En Sunny Isles hay mejor nivel constructivo y edificios de marcas, pero además están sobre la arena, que no es el caso de los proyectos de Hollywood. Es una ciudad que está creciendo mucho. En el último año, de no tener proyectos ahí, pasamos a tener ahora tres a la venta. Es claramente una expansión importante, sobre todo en lugares que no están frente a la playa, que es lo que antes la gente buscaba”, sostiene.

El empresario adjudica parte del crecimiento a la inversión pública que se suma a la parte inmobiliaria. “Hollywood no solo se desarrolló sobre la playa sino que el centro, Hollywood Circle, tuvo mucha inversión residencial en multifamily, edificios que se ofrecen para alquiler. Hoy las virtudes de los proyectos han ido cambiando. La gente está buscando simplicidad, facilidad de movimiento, caminar a lugares de cercanía y no tener que manejar a todos lados, y en el centro se ha creado una ciudad bastante activa con cafés y restaurantes rodeados de viviendas. Eso atrajo la atención de los desarrolladores”, comenta Defortuna.

Proyectos y más proyectos

Fortune International está trabajando en la venta de One Hollywood, un complejo de condominios de uno, dos y tres ambientes desde US$400.000 que a más tardar a fin de año llegará a la venta del 50% para empezar la construcción.

One Hollywood es un emprendimiento de desarrolladores argentinos en el área

En el terreno que vendió el grupo Château por US$15,5 millones, en 901 South Ocean Drive, ahora se está planificando Hollywood Moon, unas refinadas residencias entre la playa y el intercostal, de seis pisos con 48 unidades.

Hollywood Moon tendrá 48 unidades distribuidas en seis pisos

Los chilenos Alta Developers lanzaron GAIA, un emprendimiento de gran envergadura lindante con el campo de golf que la ciudad está renovando completamente. Serán 466 unidades en dos torres y se construirá en dos etapas de más de 200 unidades cada una.

La desarrolladora Related Group presentó sobre el intercostal Icon Hollywood: va a empezar la construcción en los próximos meses y sus unidades tienen vista al agua y acceso a marinas, lo cual es muy buscado entre potenciales compradores.

“La marca Soleste tiene Young Circle y The Holly. Los mismos que compraron el terreno están con proyectos aún en estado de aprobación cerca del centro, serán tres o cuatro edificios en Hollywood Circle de unas 250 unidades con locales abajo que se van a construir en los próximos años. También se va a hacer una torre más chica en la estación de Trirail (tren)”, dice y suma que de aquí a cinco años se van a demoler algunos pequeños hoteles sobre la playa.

Revv Hollywood tiene 8 pisos y 180 unidades

Otro edificio a estrenar en el centro es Revv Hollywood, desarrollado por The Calta Group. Tiene ocho pisos y 180 unidades que refuerza la tendencia de nuevos edificios multifamiliares a pasos de negocios, restaurantes y transporte público.

El emprendimiento se encuentra a pasos de negocios, restaurantes y transporte público

Estos se suman a otros como Hollywood Heights con monoambientes, dos y tres ambientes, mientras que más cerca de la playa Eturna Beachside Residences es un desarrollo boutique de 36 residencias en siete pisos cuyas unidades se entregan este año.

Eturna Beachside Residences es un desarrollo boutique de 36 residencias en siete pisos

Los cambios en la ciudad

“Hay muchos proyectos de preconstrucción que están cambiando la ciudad, con precios que van de US$9000 a US$30.000 el metro cuadrado. Los códigos no permiten la construcción de rascacielos, entonces no tiene edificios tan altos que den sombra en la arena. Tiene siete campos de golf, y 11 km de playa. Además, hay cambios concretos en la ciudad que acompañan este crecimiento, como la renovación del Broadwalk (un paseo de 4 kilómetros frente al mar para caminar). Están restaurando la playa, construyendo nueva infraestructura como veredas, iluminación y paisajismo, y renovando el entorno comercial”, apunta Casanas Pitté.

A su vez, el Memorial Regional Hospital de esa ciudad también está haciendo una expansión de US$670 millones, que refuerza la capacidad como centro de salud.

Sebastian Golitz, broker de ESA Reality, menciona que en Hollywood ya hubo significativa inversión en proyectos de reurbanización a través del Community Redevelopment Agency (CRA) que se viene concentrado en Young Circle, donde ya se ven cambios en repavimentación, parquización nueva y ampliación de calles. Todo eso está en marcha y se va a seguir expandiendo.

“También está pasando que inversores chicos están comprando terrenos con propiedades viejas, las demuelen y construyen unas de alto valor. Están comprando casas que ya están subdimensionadas para el terreno, o están venidas a menos. Compran por el valor del terreno, presentan el proyecto a la ciudad y construyen casas lujosas. Eso ya está pasando, no es masivo pero hay una tendencia. Lo que hace difícil ese tipo de proyectos es que parte de esa zona más valiosa está controlada por el historical board, los proyectos deben obtener el doble visto bueno tanto de la ciudad como el historical board, entonces podés llegar a esperar un año para obtener los permisos”, cuenta Golitz.

Las unidades del Eturna Beachside Residences se entregarán este año

La expansión de Hollywood hacia el norte llega a Dania, que va unos pasos por detrás. “La renovación empezó con Dania Pointe (un centro comercial con viviendas) que se terminó en 2022. Causó mucho impacto y todavía se siguen agregando locales y edificios en esa zona. Hay tres hoteles, complejos residenciales y rentas temporales. Pero más allá de la inversión privada, la nueva Mayor de Dania quiere poner en valor la ciudad y hay proyectos en marcha como el cityhall, el famoso muelle, el centro histórico y la estación de Trirail”, dice Golitz. Uno de los proyectos que se venden en Dania es Soleste SeaSide que ofrece desde monoambientes hasta cuatro ambientes.