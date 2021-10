Ley de alquileres: la oposición insiste para incluir su revisión en Diputados y volverá a la carga

Hace meses que los referentes del mercado inmobiliario reclaman la modificación de la ley de alquileres y sostienen que es la única forma de aliviar la carga que acarrea el sector. Este martes, estuvieron cerca de celebrar su revisión en la sesión especial de la Cámara de Diputados, ya que Juntos por el Cambio había pedido su incorporación, pero finalmente no hubo acuerdo. Entre acusaciones cruzadas, el oficialismo y la oposición avanzan en negociaciones para tratar la próxima semana un temario consensuado. La esperanza de que se revise la norma que regula el mercado de los alquileres sigue vigente.

El martes, en la previa al debate en torno al proyecto de etiquetado frontal de alimentos, Juntos por el Cambio solicitó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación de la ley ovina, la declaración de la emergencia educativa y cambios en la ley de alquileres. También desde el Interbloque Federal pidieron incluir algunos puntos en el temario, entre los que destacaron la derogación de la ley de alquileres. Finalmente, no hubo acuerdo para sumar esas temáticas y la sesión fracasó: los espacios opositores decidieron no colaborar para conformar el quórum reglamentario de 129 diputados.

Ahora, los reclamos van de un lado hacia el otro. Mientras el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, acusó a la oposición de querer hacerlos “actuar bajo extorsión”, el jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aclaró que su ausencia en el recinto no tuvo que ver con la ley de etiquetado frontal de alimentos, sino con la falta de acuerdo del temario. En el mismo sentido se expresaron fuentes cercanas al espacio opositor en diálogo con LA NACION, que manifestaron: “Ellos pretenden sentarse y trabajar los temas que ponen ellos. Queríamos que entraran en razón de que estamos en un lugar que requiere consensos. Quisimos que nos respetaran como cuerpo parlamentario”.

Además, aclararon que el contenido de los proyectos llevados a la sesión por el oficialismo “no es tan discutible” y expresaron que incluso podrían “acompañarlos trasversalmente”, pero remarcaron que hay ciertas temáticas vinculadas a la economía que “preocupan a la gente” y que merecen un pronto tratamiento, como la ley de alquileres. En ese sentido, el diputado Luciano Laspina (Juntos por el Cambio), quien propone derogar la norma, afirmó a LA NACION que la idea del espacio es seguir insistiendo en el transcurso de esta semana para que se incluya el tema en la próxima sesión, aunque reconoció que hay varios puntos en el tintero y que tendrán que negociar.

El recinto de la Cámara de Diputados, semivacío por la falta de quorum para sesionar Prensa

Actualmente, hay varios proyectos que apuntan a modificar la ley de alquileres. Uno de ellos, encabezado por el diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio), propone directamente derogarla. El segundo, presentado por el legislador Álvaro González (PRO, para la ciudad de Buenos Aires), plantea la modificación de dos puntos clave de la norma: volver al plazo de contratos de dos años y derogar el artículo 14, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual según el índice del BCRA. En el mismo sentido, Laspina presentó una tercera iniciativa, que procura generar un mecanismo de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Mientras tanto, el sector inmobiliario sigue con preocupación la situación. Así lo expresó Marta Liotto, vicepresidenta de CUCICBA, la cámara que nuclea a los corredores. “Necesitamos que se de respuesta a este tema. Hay gente a la que se le vence el contrato y tiene que saber en qué escenario está. Todo entra en un impasse, esto de no saber si van a tratar las modificaciones o no genera incertidumbre y hace que la gente siga retirando sus inmuebles de la locación”, expresó.

La referente, que se mantuvo en contacto con varios legisladores por este tema, pidió que el arco político “esté a la altura de las circunstancias” y manifestó: “El Presidente dijo después de las PASO que iba a rever cuestiones imperiosas para revertir el resultado de las urnas. Parece que el tema de los alquileres no le preocupa o no se dio cuenta todavía del malestar que genera en la gente”. ”No sé si el rechazo de ayer es porque entró en un paquete con otras leyes o porque es este tema que no quieren escuchar”, añadió.

En un comunicado difundido este miércoles, CUCICBA pidió volver al anterior régimen de contratos de dos años y aumentos semestrales acordados entre las partes, para “devolver estabilidad y previsibilidad al sector”. Además, sostuvo que la promoción de la construcción de inmuebles destinados a alquileres de vivienda “es el camino correcto y necesario para revitalizar, no solo al mercado de alquileres, sino también a la industria de la construcción y la actividad de los profesionales inmobiliarios en general”.

Fuentes parlamentarias señalaron a la agencia Télam que el objetivo es poder concretar una sesión especial el próximo miércoles con la inclusión de los proyectos de etiquetado frontal de alimentos -iniciativa que apunta a educar a la población sobre los efectos negativos de los excesos de grasas, sodio y azúcares-, de régimen previsional para los viñateros y para garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle de la Argentina.

La oposición, en tanto, insistirá con la incorporación de las modificaciones a la ley de alquileres: según pudo saber este medio, estarían realizando un documento para solicitarlo el próximo miércoles. Allí, incluyeron algunos datos que dan cuenta del difícil panorama que atraviesa el mercado inmobiliario. El sector se mantiene expectante. “Esperamos terminar el año con una buena noticia para la gente”, expresó Liotto.