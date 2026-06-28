Los espías de la inteligencia artificial: quiénes son y cómo funcionan

Imaginate esto: un equipo de limpiadores equipados con cámaras y, además, un chef privado, todos ellos conectados con aparatos de grabación de alta tecnología, llegan a tu casa.

No formás parte de un programa de telerrealidad ni te has despertado en una novela de Aldous Huxley o Margaret Atwood.

En cambio, residís en la ciudad de Nueva York, donde las empresas de IA envían personal de cocina y limpieza gratuito directamente a las puertas de las personas.

Pero hay un inconveniente: esta empresa de inteligencia artificial está recopilando datos para entrenar a la próxima generación de robots de cocina y limpieza, y ahora se está registrando cada centímetro del departamento.

La iniciativa, denominada Shift por la empresa de IA Micro AGI, forma parte de un número creciente de compañías que desarrollan la próxima generación de robots autónomos, con los cuales los directivos del sector tecnológico esperan que puedan hacer de todo, desde lavar los platos hasta servir como cuidadores personales internos.

En mi departamento en el Upper East Side de Nueva York, me reciben dos jóvenes de veintitantos años, recién graduados universitarios, que han trabajado en el mundo de las empresas emergentes y buscaban empleo.

Debido a la alta demanda de limpiezas gratuitas, permanecen en Nueva York de forma indefinida, limpiando alrededor de cinco departamentos al día, cinco días a la semana. La única diferencia entre estos limpiadores y un empleado de limpieza común es que llevan cámaras integradas en sus gorras, conectadas mediante un cable a sus teléfonos móviles.

El objetivo principal de la oferta es realizar tareas que requieren destreza para entrenar a los robots del futuro en el uso de sus manos. Por ello, los operarios de limpieza se concentraron en enfocar intensamente en sus manos mientras realizaban el trabajo.

Una startup californiana llamada Gatsby ya presentó un servicio de limpieza a domicilio con robots

“Toneladas de datos”

Bercan Kilic, fundador de Shift, declaró a la BBC que el objetivo de la recopilación de datos es “hacer avanzar a la humanidad”.

Señaló modelos de IA existentes, como ChatGPT, capaces de crear oraciones a partir de textos preescritos disponibles en línea. Sin embargo, explicó que cada cocina, sala de estar y utensilio es ligeramente diferente, por lo que los robots deberán ser entrenados para adaptarse a distintos espacios y al uso de diversos objetos.

Según Kilic, la mayor dificultad reside en que, para funcionar, sus sistemas de limpieza necesitarán recopilar “toneladas” de datos.

“En el mundo real, cada objeto es diferente, la iluminación es diferente y nada es igual a como era un par de horas antes. Los modelos necesitan aprender cómo interactúan sus manos, las cámaras y el entorno”, afirmó.

El modelo de negocio de la empresa se basa en su capacidad para vender los valiosos datos que recopila de forma anónima en los hogares de las personas a empresas de robótica y otras compañías de inteligencia artificial para entrenar robots.

La mayor dificultad reside en que, para funcionar, sus sistemas de limpieza necesitarán recopilar “toneladas” de datos Foto: FreeP¡CK

Kilic afirmó que, con el tiempo, Shift podría ofrecer servicios gratuitos o con descuento que cubrieran “cualquier habilidad que la humanidad pueda demostrar” y señaló que, además de limpiar departamentos en Nueva York, la empresa también cuenta con mecánicos que reparan automóviles en Turquía.

Parece que no hay límites para lo que los robots humanoides podrán hacer algún día, y la BBC también ha informado sobre el desarrollo de robots para ayudar a los soldados humanos en el campo de batalla.

Preocupaciones sobre la privacidad

Los expertos en datos y privacidad advirtieron a los consumidores que tuvieran cuidado al ofrecer sus datos, especialmente el acceso a sus hogares, a cambio de servicios supuestamente gratuitos.

Rory Mir, director de acceso abierto y participación de la comunidad tecnológica en el grupo de campaña Electronic Frontier Foundation, dijo que han observado un “preocupante aumento en las prácticas de ‘pago por privacidad’ y ‘soborno de datos’ por parte de las empresas”.

“Si bien puede implicar un pago o un servicio a cambio, los datos que compartís pueden volverse en tu contra. Incluso si confiás en la empresa que los recopila, siempre existe el riesgo de que compartan esa información con otras empresas o gobiernos”, afirmó.

“Hemos vivido décadas en las que nuestros datos se han utilizado para manipularnos mediante publicidad y prácticas abusivas como la fijación de precios basada en la vigilancia”.

Mir añadió que compartir datos contribuye a “sistemas que quizás no velen por tus mejores intereses”.