Sofía Grinberg, experta en Inteligencia Artificial inmobiliaria: “Se logran resultados inesperados en muy corto plazo”

Los números son contundentes. El mercado PropTech estadounidense cerró el año pasado con US$5800 millones en financiamiento, lo que representó un crecimiento interanual del 33% y 109 transacciones de M&A (20% más que en 2024) con la participación de grandes fondos como actores estelares. El patrón es claro: las apuestas se concentran en plataformas integradas impulsadas por IA.

En la Argentina la atención sectorial parece centrada en los problemas coyunturales como expandir la demanda, afrontar costos crecientes en dólares o restablecer los créditos hipotecarios, pero no obstante los principales jugadores tomaron liderazgo y están encarando una transformación silenciosa y profunda: la tecnología se convierte en el principal factor de diferenciales que impulsan la venta y el crecimiento.

En la Argentina la atención sectorial parece centrada en los problemas coyunturales como restablecer los créditos hipotecarios Archivo

La transformación y la incorporación de IA ha comenzado en un gran número de compañías. Si bien algunas empresas dilatan sus decisiones esperando un momento económico más propicio, quienes han implementado productos basados en IA logran resultados inesperados en muy corto plazo y logran diferenciarse de quienes no lo han hecho.

Las principales tendencias de las PropTech basadas en IA son:

1. La IA para análisis de datos es el nuevo filtro de entrada para la inversión en PropTech

Una de las tendencias más claras es el valor creciente de los datos en el sector inmobiliario. Las empresas que acumulan información estructurada sobre precios, demanda, ocupación, comportamiento de clientes o tiempos de cierre están construyendo una ventaja difícil de replicar. A partir de esos datos, las herramientas de analytics predictivos permiten anticipar movimientos del mercado, ajustar precios en tiempo real, priorizar mantenimientos o identificar las oportunidades de inversión con mayor potencial. La utilización de herramientas de IA que facilitan hacer análisis predictivos aplicando datos propietarios es una tendencia irreversible.

En la Argentina y la región, la digitalización de operaciones inmobiliarias viene creciendo, lo que abre la posibilidad de capturar y estructurar datos que antes se perdían entre distintas plataformas y canales. A medida que más empresas lo hagan, los analytics predictivos van a empezar a jugar un rol cada vez más relevante en las decisiones de pricing, inversión y gestión.

2. La búsqueda de propiedades ya no empieza solo en los portales: el cambio de SEO a AEO y GEO

Según una predicción de Gartner, el volumen de búsquedas en motores tradicionales caería un 25% en 2026, a medida que los usuarios migran hacia chatbots de IA y asistentes virtuales como canal de consulta.

Los datos recientes acompañan esa dirección: por un lado, ChatGPT tiene más de 800 millones de usuarios semanales activos, y por el otro cerca del 60% de las búsquedas en Google ya terminan sin que el usuario haga clic en ningún resultado. La razón de esto es que la respuesta la da directamente la IA en el propio buscador en la conversación.

La búsqueda de inmuebles no se realiza solo a través de portales, sino que cada vez más a través de asistentes virtuales Daniel Basualdo

Este fenómeno está dando lugar a dos disciplinas nuevas que se empiezan a complementar —y en algunos casos a reemplazar— al SEO tradicional: el AEO (Answer Engine Optimization), que busca que un contenido sea la respuesta que dan los motores de IA cuando alguien hace una consulta, y el GEO (Generative Engine Optimization), que se enfoca en que los modelos generativos como ChatGPT, Gemini o Perplexity citen una marca o un producto cuando generan una respuesta.

La diferencia es sutil pero importante: el SEO apuntaba a aparecer en una lista de resultados. El AEO y el GEO apuntan a que la IA te mencione directamente como la respuesta.

3. El 40% de las operaciones inmobiliarias se podría automatizar

Según estimaciones del sector, alrededor del 40% de las operaciones inmobiliarias pueden automatizarse mediante inteligencia artificial, lo que representaría importantes ganancias de eficiencia. Los casos de uso concretos abarcan desde la gestión automatizada de leads y la comunicación con clientes, la optimización de precios y la generación de insights a nivel de portfolio. En construcción, la IA se aplica a la optimización de diseños arquitectónicos, las estimaciones automatizadas de costos y el monitoreo de obra con visión computacional.

Entre las aplicaciones con mayor tracción están los agentes conversacionales de IA, que gestionan la atención de consultas y la calificación de prospectos de forma autónoma a través de WhatsApp y portales inmobiliarios. A eso se suman sistemas integrales de lead scoring que priorizan oportunidades según comportamiento e intención de compra, secuencias de follow-up y remarketing automatizado que reactivan prospectos fríos sin intervención manual, y dashboards con métricas en tiempo real que permiten a los equipos comerciales y de marketing tomar decisiones basadas en datos, como por ejemplo el rendimiento por agente, la visualización y análisis completo del funnel de ventas, las decisiones de inversión en marketing, etc.

4. La construcción se digitaliza antes de poner un ladrillo

Uno de los segmentos donde la IA está avanzando con mayor velocidad es en la fase de preconstrucción: todo lo que ocurre antes de que arranque la obra. Estimaciones de costos, cálculo de materiales, análisis de planos, gestión de licitaciones y coordinación entre arquitectos, contratistas generales y subcontratistas.

Uno de los segmentos donde la IA está avanzando con mayor velocidad es en la fase de preconstrucción Shutterstock - Shutterstock

Una encuesta de la Associated General Contractors of America muestra que el 67% de los contratistas generales en Estados Unidos ya utiliza o evalúa herramientas de IA para tareas de preconstrucción, cifra que se duplicó desde 2023. McKinsey, por su parte, estima que las empresas de construcción que adoptan IA y automatización logran reducciones de costos de hasta el 20% y entregas hasta un 30% más rápidas.

Las herramientas de estimación automatizada, por ejemplo, escanean planos digitales y calculan cantidades de materiales y costos en minutos, reduciendo errores que en la fase de obra se traducen en sobrecostos significativos. En un contexto donde los costos de materiales de construcción se encuentran a la alza, la precisión en la etapa de presupuestación dejó de ser un detalle operativo para convertirse en un factor determinante de viabilidad.

5. El gap de adopción es la mayor oportunidad

A pesar de todos los beneficios que ofrece la IA, la realidad es que la mayoría de la industria todavía no la adoptó. Según un estudio de RICS, el 79% de los profesionales de construcción no utiliza IA de manera regular, y el 45% no la implementa en absoluto. Una encuesta de Bluebeam a 1000 profesionales del sector arroja un dato similar: solo el 27% usa IA en sus operaciones, aunque el 94% de quienes ya la usan planea aumentar su uso en 2026.

Al mismo tiempo, el ritmo de experimentación se aceleró: según datos del sector, las compañías que operan y administran propiedades comerciales y que están ejecutando pilotos de inteligencia artificial pasaron del 5% al 92% en apenas tres años. El contraste entre esa adopción masiva a nivel prueba y la baja integración en operaciones del día a día sugiere que la tecnología ya demostró su valor, pero la implementación a escala todavía está en sus primeras etapas.

El PropTech es una industria global de miles de millones de dólares donde la inteligencia artificial ya no es una promesa sino una herramienta operativa. La transformación que hoy se ve en los mercados más desarrollados responde a una lógica que no distingue geografías: mayor eficiencia, mejor uso de datos y experiencias digitales a lo largo de todo el ciclo inmobiliario. La velocidad con la que eso llegue a cada mercado dependerá de quiénes decidan moverse primero.

La autora es fundadora de Leadnamics, una compañía de IA generativa pensada específicamente para el negocio inmobiliario