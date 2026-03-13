Cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen y cómo bajar la factura de luz

La mayoría de los hogares tienen muchos aparatos eléctricos que usamos todos los días: la heladera, el freezer, el microondas, el televisor, el lavarropas, el horno eléctrico, la computadora y otros más. Pero pocos saben realmente cuánto consume cada uno y cómo eso impacta en la factura de electricidad.

Un estudio hecho en España llamado Proyecto SPAHOUSEC acerca una idea clara: la heladera es la que más energía consume, ya que funciona las 24 horas y representa casi un 29% del total de electricidad usada en un hogar promedio. Esto explica por qué elegir una heladera eficiente y ajustar bien su temperatura es tan importante para ahorrar.

La heladera es el electrodoméstico que está siempre encendido Foto: FreeP!ck

Después de la heladera, están el televisor, que representa más del 11% del consumo, y el lavarropas, que también ronda ese porcentaje. Apagar la tele cuando no se mira y usar el lavarropas con programas ecológicos o bien llenos de ropa pueden ayudar a reducir el gasto. Evitar dejar los aparatos en modo “stand-by” (cuando están apagados pero siguen consumiendo energía) también es clave, porque eso puede sumar un 9% del consumo.

Otros aparatos que requieren mucha energía son el horno, la cocina eléctrica, el aire acondicionado y la secadora de ropa. Aunque no todos los hogares tienen secadora o lavavajillas, cuando se usan consumen bastante electricidad, por lo que es bueno usarlos con cuidado y solo cuando sea necesario.

El lavavajillas es otro de los aparatos que usa bastante energía al funcionar Javier Picerno

Por otro lado, hay aparatos que consumen menos porque se usan poco tiempo o no necesitan mucha potencia. Por ejemplo, la aspiradora, la plancha, la tostadora o la cafetera son más económicas en su uso. Pero ojo: el secador de pelo o la planchita, por tener mucha potencia, pueden hacer que la factura suba si se usan todos los días.

Para entender cuánto gasta cada aparato, hay que fijarse en la potencia que tienen, medida en vatios (W), y en el tiempo que se usan. Por ejemplo, una heladera puede tener entre 350 y 1000 vatios, y está encendida todo el día; mientras que un televisor consume entre 150 y 400 vatios, pero solo se usa algunas horas. Con esta información, es más fácil ver qué equipos consumen más y en cuáles se puede ahorrar.

Algunos electrodomésticos, como la aspiradora, la plancha, la tostadora o la cafetera, consumen poca energía porque se usan por poco tiempo o requieren menos potencia (Fuente: Pexels)

La buena noticia es que no es necesario hacer un cambio total o inmediato. Pequeños hábitos pueden hacer la diferencia:

Apagar los aparatos cuando no se usan

Ajustar la temperatura de la heladera

Elegir programas cortos o eco en el lavarropas

Optar por electrodomésticos con buena calificación energética

En definitiva, conocer cuánto consumen nuestros electrodomésticos y cómo usarlos mejor es el primer paso para un hogar más eficiente y económico.