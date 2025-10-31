Los precios de los alquileres continúan en aumento y superan el valor de la inflación

Los precios de los alquileres publicados en las principales plataformas inmobiliarias siguen en alza. Aunque la inflación general muestra señales de moderación, los valores de los contratos de vivienda continúan aumentando.

Tras la derogación de la ley de alquileres a fines de 2023 los propietarios comenzaron a disponer sus propiedades para alquilar bajo acuerdo entre las partes ampliando la oferta de un mercado que se encontraba estancado.

De igual manera, la demanda se mantiene elevada, impulsada por la falta de acceso al crédito hipotecario y las dificultades para acceder a una vivienda propia.

En este contexto, según el relevamiento realizado por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, el precio medio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 2,4% en octubre, acumulando una suba del 29,8% en lo que va de 2025, por encima de la inflación general del 24,4%.

En los últimos 12 meses, los alquileres subieron 36,1%, superando también la inflación interanual (30,8%), aunque todavía se mantienen por debajo del ajuste determinado por el Índice de Contratos de Locación (ICL), que promedió en 47,1%.

De este modo, un monoambiente medio de 40 m² se ubica actualmente en $612.785 mensuales, un dos ambientes con 50m² en $714.430, y un tres ambientes de 70m² alcanza los $961.992 por mes.

Cuál es el valor de los alquileres en los barrios de CABA

Puerto Madero encabeza el ranking con los valores más altos mensuales con un valor medio de $1.196.336. Lo siguen en la lista Saavedra con precios que rondan los $800.941 y Núñez, $749.185.

Aquellas ubicaciones catalogadas por el informe como barrios con valores medios fueron las siguientes:

Colegiales : $750.566

: $750.566 Caballito : $716.655

: $716.655 Mataderos : $683.598

: $683.598 Villa Pueyrredón : $670.156

: $670.156 Villa Luro: $659.191

Por el contrario, Floresta es el barrio con el valor más bajo para el alquiler, con un precio de $626.686. Le siguen Constitución $623.781 y Lugano $551.986.

En cuanto a la variación de precios anual, Agronomía y Liniers son los barrios con mayor incremento 53,6% y 50,4% respectivamente. Le siguen Mataderos (48,3%) y Lugano (41,2%).

Mientras que, Barracas (31,3%), Parque Chacabuco (30,8%) y Puerto madero (21,7%) se ubican últimos en el ranking.

¿Qué barrios ofrecen las mejores oportunidades para invertir en alquiler?

La rentabilidad de los alquileres mostró una leve caída en octubre. Según los datos del mercado, la relación alquiler/precio se ubicó en 4,8% anual, lo que implica que hoy se necesitan 20,5 años de renta para recuperar la inversión inicial, un 0,4% menos que hace un año.

Entre los barrios más convenientes para los inversores, Lugano, Nueva Pompeya y La Boca se posicionan como las zonas con mayor rentabilidad bruta, con retornos estimados del 8,5%, 7,4% y 6,9%, respectivamente.

En el otro extremo, los barrios como Puerto Madero, Palermo y Núñez presentan los rendimientos más bajos del mercado, con rentabilidades de 3,2%, 3,8% y 3,9%, respectivamente.