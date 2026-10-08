Ni Belgrano ni Palermo ni Recoleta: los barrios en los que las propiedades tienen más chances de ser alquiladas o vendidas

A la hora de buscar una propiedad, hay barrios que tienen una ventaja particular frente a los demás y, ya no importa demasiado si el objetivo es comprar o alquilar, ya que la mayoría de las zonas logran concentrar el interés en los dos mercados al mismo tiempo. El dato más llamativo es que en la Ciudad de Buenos Aires, el primer lugar no lo ocupa ni Palermo ni Belgrano, como habría de esperarse.

De acuerdo a un nuevo informe, elaborado a partir de las búsquedas de los usuarios en septiembre, permite trazar el mapa de las distintas zonas del AMBA. El informe de Mercado Libre Inmuebles junto con la Universidad de San Andrés (Udesa) analizó cuáles fueron las zonas con mayor demanda a partir de las visitas online que recibieron los avisos inmobiliarios. Y el resultado deja algunos liderazgos muy marcados.

El ranking en la Ciudad de Buenos Aires

Para comprar:

Caballito

Palermo

Recoleta

Belgrano

Almagro

La preferencia por las zonas no necesariamente coincide con los barrios más caros. De hecho, entre los departamentos publicados para la venta, Palermo tenía en septiembre una media de US$3474/m² y Belgrano de US$3355/m², mientras que Caballito se ubicaba bastante más abajo, en US$2507/m². Recoleta registraba US$2776/m² y Almagro, el más bajo del ranking, con US$2286/m².

Para alquilar:

Caballito

Palermo

Recoleta

Belgrano

Villa Urquiza

Por su parte, los valores de alquiler de los barrios más buscados se encuentran en torno a (tomando como referencia el promedio de un dos ambientes): $902.907 en Caballito, $1.005.424 en Palermo, $935.867 en Recoleta, $989.185 en Belgrano y $958.358 en Villa Urquiza, de acuerdo a los datos de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

Los datos dejan en claro que Caballito, Palermo, Recoleta y Belgrano ocupan exactamente los mismos primeros cuatro lugares tanto para compra como para alquiler.

Caballito es la zona más buscada tanto para comprar como para alquilar Fabián Marelli - LA NACION

Zona norte: dos mercados más distintos

Para venta:

Olivos

Martínez

Villa Ballester

Florida

Bella Vista

En cuanto a los valores, Olivos es la localidad más cara entre las cinco más buscadas para comprar en GBA Norte, con un valor medio de US$3279/m², de acuerdo con datos del Index de Zonaprop. Le siguen Florida, con US$2894/m², y Martínez, con US$2804/m². Bastante más abajo aparecen Villa Ballester, donde el metro cuadrado se ubica en US$1753, y Bella Vista, con US$1722/m².

Para alquiler:

Villa Ballester

Olivos

San Miguel

Pilar

Florida

Entre las localidades más demandadas para alquilar también aparecen diferencias importantes de precios. Tomando como referencia el valor medio mensual de un departamento de dos ambientes, Olivos se posiciona como la opción más cara, con $1.005.575 mensuales, prácticamente al mismo nivel que Florida, donde el valor asciende a $1.004.955. En cambio, Villa Ballester (que lidera las búsquedas de alquiler en la zona) tiene un precio medio de $730.822, mientras que en San Miguel se ubica en $723.940 y en Pilar baja hasta $661.963 mensuales, el menor valor entre las cinco localidades del ranking.

En este caso, solo tres localidades lograron ingresar en ambos rankings, mientras que Martínez y Bella Vista están entre las favoritas para comprar y San Miguel y Pilar ganan peso entre los inquilinos.

Olivos encabeza el ranking de las zonas más buscadas para comprar y se encuentra en el segundo lugar de las de alquiler

En GBA Oeste

Si hay una localidad que no deja demasiadas dudas sobre su centralidad inmobiliaria en GBA Oeste, es Ramos Mejía. Ocupa el primer puesto tanto para comprar como para alquilar. Después, el mapa empieza a modificarse.

En las búsquedas de compra aparecen:

Ramos Mejía

Haedo

Morón

Francisco Álvarez

Ituzaingó Norte

En GBA Oeste, Ituzaingó Norte presenta el mayor valor de venta entre las localidades que integran el ranking, con un promedio de US$2017/m². Le siguen Haedo, con US$1753/m², y Ramos Mejía, la localidad más buscada para comprar, con US$1719/m². En Morón, en tanto, el precio medio se ubica en US$1504/m².

Mientras que para alquiler el ranking es:

Ramos Mejía

Morón

San Justo

Lomas del Mirador

Haedo

Para los alquileres, Haedo es la localidad más cara entre las cinco más buscadas del oeste, con un valor promedio de $704.555 mensuales para un dos ambientes. Ramos Mejía, que encabeza el ranking de demanda, se ubica en $653.805, seguida muy de cerca por Morón, con $648.756. Más accesibles aparecen San Justo, con $598.998, y Lomas del Mirador, con $591.963 mensuales, el menor valor dentro de este grupo.

La zona sur del AMBA

El liderazgo más claro del conurbano aparece en GBA Sur, donde La Plata ocupa el primer puesto tanto en compra como en alquiler.

Entre quienes buscan propiedades en venta, las cinco zonas con mayor cantidad de visitas son:

La Plata

Banfield

Lanús Oeste

Quilmes

Lomas de Zamora

En el sur del Gran Buenos Aires, Lomas de Zamora registra el precio de venta más alto entre las cinco localidades más buscadas, con un promedio de US$2017/m². Le siguen Banfield, con US$1906/m²; Lanús Oeste, con US$1820/m²; y Quilmes, con US$1809/m². La Plata, pese a encabezar las búsquedas para comprar en la zona, presenta el valor más bajo del grupo, con US$1495/m². Es decir, la localidad con mayor demanda es, a la vez, la más accesible entre las cinco que integran el ranking.

Barrio La Plata Soho ubicado en Av 51 entre calles 2 y 6 en la Ciudad de La Plata. NACHO AMICONI

En alquiler:

La Plata

Lanús Oeste

Quilmes

Wilde

Lomas de Zamora

En alquiler, Lomas de Zamora vuelve a aparecer como la opción más cara, con un valor medio de $707.198 mensuales para un departamento de dos ambientes. Por detrás se encuentran Lanús Oeste, con $652.680, y Wilde, con $652.463, prácticamente empatadas. Quilmes registra un promedio de $643.421, mientras que La Plata, que ocupa el primer puesto entre las localidades más buscadas para alquilar en GBA Sur, resulta también la más económica del top cinco, con un valor de $619.253 mensuales.

En este caso, cuatro de las cinco localidades se repiten, la única modificación importante es que Banfield, segunda entre las búsquedas de compra, desaparece del top cinco de alquileres y su lugar es ocupado por Wilde.