Qué es Ho’oponopono: el ritual ancestral de reconciliación, perdón y armonía que ayuda a liberar la energía de tu casa

Ho’oponopono es una práctica ancestral de reconciliación, perdón y armonía que puede transformar el bienestar personal e incluso la energía del hogar.

Su filosofía se basa en el principio de que se llevan recuerdos —tanto buenos como malos— de todo lo que se vivió, y que el hogar es el entorno ideal para purificarlos. Para ello, el mantra “Lo siento, perdoname, te quiero, te agradezco” es fundamental.

Originario de Hawái, en los Estados Unidos, el concepto fue modernizado en la segunda mitad del siglo XX por la curandera hawaiana Morrnah Simeona y popularizado por el escritor Ihaleakala Hew Len; en el libro Zero Limits (Rocco Publishing), escrito junto con el autor Joe Vitale, presentan una versión contemporánea del método.

En resumen, al adoptar este mantra en la vida cotidiana del hogar, la técnica se transforma en una herramienta de purificación para el ambiente y la mente.

Al adoptar el mantra en la vida cotidiana del hogar, la técnica se transforma en una herramienta de purificación

El mantra Ho’oponopono

Cada una de las cuatro oraciones cumple una función específica en el proceso:

Lo siento: reconoce la presencia de un dolor, recuerdo o patrón negativo

reconoce la presencia de un dolor, recuerdo o patrón negativo Perdoname: pide a tu propia conciencia o a lo Divino la liberación por haber soportado este sufrimiento

pide a tu propia conciencia o a lo Divino la liberación por haber soportado este sufrimiento Te amo: transforma la energía estancada en compasión y aceptación

transforma la energía estancada en compasión y aceptación Estoy agradecido: expresa fe en el proceso y gratitud por la transformación

¿Qué significa Ho’oponopono?

En una traducción libre, el término significa “corregir un error” o “arreglar”. De origen hawaiano, la palabra proviene de la combinación del prefijo ho’o (“hacer” o “causar”) con el término pono (“corregir” o “en armonía”). La duplicación a ponopono intensifica este concepto, indicando una reparación profunda y completa.

El término Ho’oponopono significa “corregir un error” o “arreglar” Corbis

Esta práctica se basa en tres pilares: responsabilidad, purificación y entrega. La enseñanza central es que las personas son totalmente responsables de cómo perciben la realidad y que, al liberar los recuerdos internos, abren espacio para la acción divina.

En la práctica, esto significa liberar recuerdos, creencias y emociones que generan conflictos, dolor y patrones repetitivos. “En lugar de centrarnos únicamente en el problema externo, el objetivo es sanar lo que existe en nuestro interior y está conectado con esta situación”, explica Cátia Morgana, especialista en la técnica y creadora del perfil @hooponoponoeamor.

Contrariamente a lo que muchos imaginan, Ho’oponopono no requiere un estado de meditación profunda. “El método se puede practicar en silencio durante tareas cotidianas sencillas, como trabajar, conducir, cocinar o caminar”, afirma Cátia. La purificación se produce mediante la repetición consciente del mantra, alineando la intención de liberar recuerdos con la entrega de las situaciones a lo Divino.

Cómo aplicar Ho’oponopono en casa

En el hogar, Ho’oponopono adquiere un significado aún más práctico, ya que los entornos suelen reflejar recuerdos, patrones y emociones no resueltos. La técnica se puede traducir en gestos sencillos, como organizar los espacios. Dado que el desorden físico a menudo refleja la acumulación emocional interna, ordenar la casa con intención transforma la tarea en una verdadera extensión del proceso de purificación interior.

Se pueden integrar algunas funciones auxiliares:

Respiración: Tomar algunas respiraciones profundas antes de practicar (inhalar, contener la respiración y exhalar durante siete segundos) ayuda a calmar la mente

Tomar algunas respiraciones profundas antes de practicar (inhalar, contener la respiración y exhalar durante siete segundos) ayuda a calmar la mente Japamala: El uso del rosario de meditación de 108 cuentas sirve como guía física para mantener la concentración durante el ciclo completo de repeticiones del mantra

La purificación se produce mediante la repetición consciente del mantra Shutterstock

Es importante destacar que el proceso no es milagroso: requiere tiempo y dedicación. La transformación deseada no se produce por control, sino que surge de forma gradual y natural. “Ho’oponopono no es una fórmula mágica para manifestar algo al instante, sino un proceso continuo de purificación y entrega”, subraya el experto. Entre los errores más comunes que cometen los principiantes se encuentra la repetición mecánica de frases, sin la presencia ni la conexión interna adecuadas.