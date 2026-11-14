Pablo Vivot, broker inmobiliario: “Se puede cambiar de casa sin dejar atrás lo que nos hace sentir ”en casa"”

Cuando empezamos a buscar una casa, las primeras conversaciones suelen girar alrededor de los ambientes, los metros cuadrados y el presupuesto. A medida que avanza la búsqueda, aparecen otras preguntas. ¿Vamos a seguir cerca de nuestros amigos? ¿Los chicos podrán continuar en el mismo colegio? ¿Podemos mudarnos y quedarnos en el barrio? En Zona Norte, muchas búsquedas empiezan con el deseo de encontrar una vivienda que acompañe una nueva etapa y permita conservar los vínculos y las rutinas que ya forman parte de nuestra vida.

Hay quienes buscan su primera vivienda y quieren construir su propia historia cerca de donde crecieron. Narváez

Pensemos en una familia de Martínez que necesita un dormitorio más porque los chicos crecieron. O en un matrimonio de San Isidro cuyos hijos ya se fueron y que empieza a preguntarse cuánto sentido tiene mantener tantos ambientes y un jardín enorme. Las dos familias buscan viviendas distintas y pueden compartir el mismo deseo de seguir cerca de la gente que quiere y de los lugares que conocen.

La panadería de toda la vida, la plaza donde nuestros hijos aprendieron a andar en bicicleta, el recorrido al colegio que hacemos casi sin pensar. Son detalles que, sumados, nos hacen sentir en casa incluso antes de abrir la puerta.

El valor de lo que no se mide en metros cuadrados

En el mercado inmobiliario, los precios, las superficies y la ubicación son variables fundamentales para tomar una decisión patrimonial. Según el índice de Zonaprop, en octubre de 2026 el precio medio de publicación de los departamentos en GBA Norte alcanzó los US$2435 por metro cuadrado. Subió un 0,4% en el mes y acumuló un 2,8% en el año, frente al 1,8% de la ciudad de Buenos Aires. La variación interanual fue del 3,2%. El índice mide los precios que se piden al publicar una propiedad. El monto que finalmente acuerdan comprador y vendedor puede ser distinto.

Dos departamentos con la misma superficie pueden ofrecer experiencias de vida muy distintas. Un ambiente adicional puede ser el espacio donde finalmente podamos trabajar tranquilos. Un balcón puede ser el lugar donde compartir un almuerzo de domingo. Y una habitación que antes era indispensable puede quedar vacía con el paso de los años. Los metros siguen siendo los mismos. Lo que cambia es el uso que les damos.

En el corredor norte del Gran Buenos Aires conviven distintas formas de vivir, a veces a pocas cuadras de distancia Ricardo Pristupluk

En el corredor norte del Gran Buenos Aires conviven distintas formas de vivir, a veces a pocas cuadras de distancia. En La Calabria, San Isidro, las casas y las calles cercanas al Hipódromo conviven con nuevas propuestas residenciales de menor escala. Para quien vivió allí durante décadas, pasar de una casa a un departamento cercano puede ser una forma de reducir metros y conservar sus recorridos y vínculos. También hay quienes buscan su primera vivienda y quieren construir su propia historia cerca de donde crecieron.

En Martínez hay familias que sueñan con un jardín propio y otras que, después de años de cuidarlo, prefieren recuperar el tiempo que demanda mantenerlo. Entre la casa tradicional y el departamento aparecen alternativas que buscan combinar privacidad, espacios exteriores y un mantenimiento más sencillo. En Béccar, para quienes se trasladan todos los días, vivir cerca de una estación o de un corredor comercial puede significar tiempo ganado. Ese tiempo vale especialmente cuando hay que repartirlo entre el trabajo, la familia y otros compromisos.

Cuando mudarse también significa quedarse

Elegir una nueva vivienda obliga a hacer cuentas. A veces hay que vender para comprar, evaluar alternativas de financiación, prever los gastos de mantenimiento o calcular cuánto habrá que invertir en refacciones. También pesa lo que cuesta despedirse de la casa donde crecieron nuestros hijos, incluso cuando sabemos que llegó el momento. Y comprar la primera vivienda puede generar tanta ilusión como incertidumbre.

Por eso, acompañar una búsqueda inmobiliaria requiere conocer los precios y las propiedades, y también escuchar. Entender qué está cambiando en la vida de una persona permite saber qué características son imprescindibles en la próxima casa y qué parte de su vida cotidiana quiere conservar. Para una familia puede ser la posibilidad de que sus hijos sigan yendo al mismo colegio. Para otra, contar con un espacio al aire libre que pueda disfrutar con menos mantenimiento.

Esa mirada también interpela a quienes desarrollan nuevos espacios residenciales. Diseñar una distribución eficiente es parte del trabajo. También importa entender cómo se vive en el barrio y qué necesitan sus habitantes en cada etapa. La escala del edificio, su relación con la calle, la privacidad, los accesos y los espacios exteriores influyen en la vida cotidiana. Un proyecto puede ofrecer nuevas maneras de vivir en el barrio cuando se integra a sus calles y a las rutinas de quienes lo habitan. Porque una ciudad también se construye con personas, encuentros, costumbres y vínculos que permanecen en el tiempo.

Un lugar para cada etapa de la vida

Quizás el valor de una buena ubicación se descubra en los momentos más simples. Un martes cualquiera, cuando volvemos del trabajo y todavía llegamos a buscar a los chicos al colegio. Un domingo, cuando podemos caminar hasta la casa de nuestros padres. O una tarde en la que nos cruzamos, sin haberlo planeado, con alguien que conocemos desde hace años. Son escenas que rara vez aparecen en una publicación inmobiliaria y que terminan definiendo nuestra calidad de vida.

Con el tiempo, una casa puede quedarnos chica, grande o simplemente dejar de responder a lo que necesitamos Narváez

Con el tiempo, una casa puede quedarnos chica, grande o simplemente dejar de responder a lo que necesitamos. Para muchas personas, encontrar otra vivienda en el mismo barrio les permite dar ese paso y mantener cerca los afectos y las costumbres de todos los días. A veces, encontrar el próximo hogar significa poder seguir eligiendo ese lugar que, desde hace años, sentimos nuestro.

El autor es Director de Inmuebles en NARVAEZ