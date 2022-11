Palermo: es el barrio más demandado para vivir y el valor del metro cuadrado a estrenar está en su costo más bajo desde 2015

escuchar

Palermo Soho, la zona del barrio más extenso de la ciudad, fue una de las áreas que más se transformó y creció con nuevas obras en las últimas dos décadas. Además de ser un barrio de moda donde se concentran un sinnúmero de comercios minoristas de indumentaria, diseño y gastronomía, el valor del metro cuadrado cae al mismo tiempo que se posiciona como uno de los más cotizados en la Ciudad de Buenos Aires.

Palermo Soho fue reconocido como un de los barrios más cool Archivo

Al ser una zona muy codiciada por su infraestructura, oferta cultural, distintos perfiles de vivienda, polos gastronómicos y servicios de todo tipo, su crecimiento en aumento en plena crisis del mercado inmobiliario se da por la oportunidad que ofrece su localización y el entorno particular de sus calles.

Según Reporte Inmobiliario, que realiza un relevamiento sobre el área comprendida por las calles Godoy Cruz y las avenidas Santa Fe, Scalabrini Ortiz y Córdoba, hace 18 años atrás eran sólo 20 los desarrollos en edificación dentro de la zona, que supieron crecer y superar por mucho ese número.

Actualmente, se contabilizan 73 emprendimientos en total, siete más que en 2021. Solo cinco de los 73 desarrollos se encuentran finalizados con unidades aún en oferta. Por otra parte llama la atención el número de obras recién iniciadas, nada menos que 25 con avances de obra menores o igual al 2%.

Uno de ellos es In Soho, un proyecto sobre la avenida Scalabrini Ortiz muy cerca de su intersección con la avenida Córdoba y a sólo tres cuadras de la Plaza Armenia. Se trata de un edificio de usos mixtos y cuenta con monoambientes divisibles y dos ambientes, con precios que arrancan en los U$S 117.900. Cuenta con un amenity particular hecho a medida de los jóvenes: bicicletas eléctricas para poder trasladarse, que estarán a disposición de los residentes en el subsuelo del edificio.

Uno de los poryectos rregistrados en AFIP aptos para el blanqueo es AER Julián Álvarez Gentileza

El Estudio Cubero Rubio, por otra parte, también está desarrollando AER Julián Álvarez, un nuevo emprendimiento en un lote de doble frente ubicado entre Cabrera y avenida Córdoba, muy cerca del sector comercial de Palermo y la siempre activa y convocante plaza Armenia.

El edificio, que tiene como fecha de entrega estimada febrero de 2023, es un proyecto de 10 pisos que contará con un gran local comercial en su planta baja, 48 unidades funcionales de uno, dos, tres y cuatro ambientes y dos terrazas privadas independientes en el último piso, con césped, parrilla y pileta propia.

Uno de los factores que más explica la cantidad de obras en el barrio es la caída del costo de construcción medido en dólares por efecto de las distintas devaluaciones. El valor más bajo registrado en el relevamiento es de US$2900/m², mientras que el techo de cotización se ubica en los US$3700/m².

Cuánto cuesta el metro cuadrado a estrenar

Pese a la caída del valor del metro cuadrado, siguen sumándose nuevos proyectos en Palermo. Gentileza Ediciones Larriviere

El valor promedio de cotización por m² del relevamiento alcanzó los US$3266/m² en 2022, mientras que el año anterior ese registro era de US$3316/m², lo cual representa una leve caída interanual del 1,51%.

Cabe señalar que hace tres años atrás, el m² promedio cotizaba por encima de los U$S4000. El valor actual representa un 18,41% del promedio pretendida en 2019. Los valores se retrotrajeron a los registrados en 2015.

La mayoría de los desarrollos solicitan como forma de pago un anticipo en dólares, en algunos casos arranca en el 30%, otros exigen 40% o más para luego saldar con cuotas en dólares o en pesos actualizables hasta la finalización de la obra.

Por las cocheras dentro de los emprendimientos los valores, al igual que el año pasado, están entre los U$S28.500 y los U$S40.000.

La diferencia con el usado

Según el informe, en el usado se pide un valor de US$2668/m² si se considera el promedio de los valores de unidades de uno a cuatro ambientes. Este valor es inferior al registrado en el relevamiento del año anterior en un 7,7%, ya que en 2021 el m² cotizaba en US$2890/m² y un 15,8% menor al valor del usado que en 2020, que alcanzaba los US$3168.

En comparación al valor promedio de las unidades dentro de emprendimientos en desarrollo, el usado se ubica un 18,3% por debajo, mientras que el año pasado esa diferencia era del 12,85%, lo que indica que los valores de los usados descienden a mayor velocidad que aquellos que se ofertan en construcción.

LA NACION