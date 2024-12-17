Por qué a este pequeño pueblo europeo lo creen “maldito” y está abandonado

A tan solo una hora de la ciudad de Valencia, en el corazón geográfico de la Meseta de Utiel-Requena, se encuentran las ruinas de Cornudilla, un pequeño pueblo hispano que quedó abandonado en los años 50′ y que en 1985 ganaría celebridad al aparecer en la “Guía de los pueblos malditos españoles”.

Cordunilla, el pequeño pueblo español que fue abandonado por culpa de supuestos fantasmas y ruidos aterradores guioteca.com

Considerado como un caserío envuelto en leyendas y misterios, habría sido abandonado debido a los presuntos sucesos paranormales que aterrorizaron allí a sus habitantes, aunque algunos autores sostienen que el pueblo se despobló debido simplemente a la emigración a otros centros urbanos que caracterizó a toda la Meseta de Utiel-Requena desde mediados del siglo XX.

Según relata el periódico valenciano El Periódico de Aquí, Cornudilla fue en su momento otro apacible e idílico pueblo agrícola que nació en el siglo XVIII-XIX dentro del proceso de colonización agraria. Sin embargo, a mediados del siglo XX, los residentes habrían comenzado a experimentar varios fenómenos inexplicables que rápidamente sembraron el miedo y la inquietud.

Los relatos de la época describen una serie de eventos sobrenaturales que culminaron en el abandono del pueblo, sobre todo murmullos, ruidos de cadenas arrastradas y voces sin origen aparente que se registraban en la llamada “Casa de los Ruidos”.

La “Casa de los Ruidos”, edificación de ladrillo de dos pisos también conocida como la “Casa de los Duendes”, sería el epicentro de las historias sobrenaturales de Cordunilla, que incluían apariciones de espectros, sombras y objetos que se movían solos y voces fantasmales que parecían provenir de un pozo en el interior de la casa. Estos ruidos, según algunos testigos, persistieron incluso después de que el resto del pueblo fuera abandonado y quedara para siempre en silencio.

La Casa de los Ruidos, epicentro de los fenómenos inexplicables en Cornudilla guioteca.com

Los primeros en abandonar Cornudilla fueron precisamente los residentes de la “Casa de los Ruidos”, a los que siguieron otros vecinos ya cansados no sólo de estos sucesos inexplicables sino que también de la falta de infraestructura adecuada para vivir en el lugar (como agua potable y carreteras en buen estado). En 1969, el Ayuntamiento de Requena dio de baja oficialmente a Cornudilla como entidad de población.

Hoy, a pesar de su abandono, las ruinas de Cornudilla han seguido atrayendo a curiosos e investigadores de lo paranormal, como la Asociación de Búsqueda, Investigación y Análisis de lo Paranormal (ABIAP), que ha realizado varias visitas al extinto pueblo, documentando psicofonías y otros fenómenos. En una de sus investigaciones, estos cazadores de fantasmas capturaron una grabación en la que se escucha claramente una voz diciendo “¿Dónde está?”.