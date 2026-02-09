Precios, alquiler, proyectos, créditos: las herramientas interactivas de LA NACION para entender el mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario argentino siempre da que hablar: cambia, se reacomoda y obliga a leer entre líneas. Precios que suben y bajan según el barrio, alquileres que reaccionan a nuevas reglas, créditos que vuelven a escena después de años en pausa pero luego se enfrían y desarrollos que avanzan donde antes no había nada. En ese contexto, ya no alcanza con mirar avisos en plataformas: para tomar decisiones hay que entender las variables que mueven al mercado. Y LN Propiedades cuenta con herramientas interactivas que permiten conocer sobre precios de venta y alquiler, creditos hipotecarios y más.

Los alquileres

El sector es dinámico por una razón concreta: viene de girar 180 grados en muy poco tiempo. Después de años con una oferta de alquileres mínima (cuando una propiedad duraba pocas horas publicada), en diciembre de 2023 la derogación de la ley de alquileres cambió las reglas del juego. La oferta volvió al mercado y el escenario se dio vuelta: hoy un inmueble que antes se alquilaba en pocos días puede estar semanas publicado. ¿El efecto inmediato? Subas más moderadas, mayor margen de negociación y, por primera vez en mucho tiempo, posibilidad real de elección para el inquilino.

El mercado de compraventa

Algo similar ocurrió del lado de la compraventa. Tras la fuerte baja de precios que marcó el 2020 y se extendió durante la pospandemia, los valores comenzaron a recuperarse. El empujón clave llegó en abril de 2024, con el regreso de los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), luego de casi cinco años sin financiamiento a largo plazo. La demanda reaccionó y los precios acompañaron. Pero el impulso no fue eterno: desde la segunda mitad de 2025, los bancos endurecieron fuertemente sus condiciones y llevaron las tasas a niveles prácticamente inaccesibles. Resultado: la oferta de créditos cayó con fuerza y, desde octubre de 2025, los precios de publicación quedaron congelados.

Las perspectivas para el año y cómo entender el mercado

De cara a 2026, los analistas coinciden en que el mercado necesitará un nuevo reacomodamiento. La clave vuelve a ser el crédito: si las tasas no bajan, el movimiento será limitado. En ese contexto volátil, donde cada variable cuenta y nada es lineal, entender el mercado dejó de ser opcional.

Algo claro en todo esto es que el mercado está lejos de ser homogéneo: lo que pasa en un barrio no necesariamente se replica en otro, y cada decisión requiere datos finos. En este contexto, la sección de Propiedades de LA NACION pone a disposición herramientas concretas para leer el mercado en detalle.

Mapa interactivo de venta, barrio por barrio

Una de las herramientas más utilizada en LN Propiedades es el mapa interactivo que muestra cuánto cuesta el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires, diferenciado por tipo de inmueble, según los datos relevados por Zonaprop.

Hay un mapa específico para departamentos -que toma como referencia el metro cuadrado promedio de una unidad de dos ambientes- y otro para casas - utilizando el metro cuadrado promedio para una propiedad de tres dormitorios y 170 m²-, lo que permite comparar valores reales de mercado según la zona.

Precio de venta de departamentos

Precio de venta de casas

Mapa de alquileres: cuánto cuesta vivir en cada barrio

Para quienes alquilan o evalúan comprar un departamento para ponerlo en alquiler, la sección ofrece un mapa exclusivo con los valores promedio por barrio. Una radiografía clara del mercado locativo actual, que permite ver dónde están los tickets más altos y donde están los más bajos en función de la oferta disponible en el mercado.

Valor de alquiler de departamento
Departamento de 2 ambientes y 50m2 de superficie cubierta

La Ciudad, barrio por barrio

La plataforma también recorre los principales atractivos de cada zona porteña, con mapas y valores. Un recorrido por los 48 barrios porteños para conocer sus características y particularidades que los hacen únicos, el valor del metro cuadrado y la rentabilidad de un alquiler, en cada uno.

Para conocer más hacé clic acá.

Calculadora de créditos hipotecarios

Con el regreso del crédito hipotecario UVA al mercado inmobiliario argentino, la sección sumó una calculadora que responde una pregunta central: ¿A qué préstamo puede acceder cada persona y en qué banco?

La herramienta permite simular créditos, conocer montos, cuotas, tasas y condiciones según cada entidad financiera. Un aliado clave para quienes vuelven a pensar en comprar con financiamiento, en un contexto donde la estabilidad cambia rápidamente el humor del mercado.

La calculadora creditos hipotecarios permite simular préstamos, conocer montos, cuotas, tasas y condiciones según cada entidad financiera

Para conocer la calculadora de créditos hipotecarios hacé clic acá.

Cuánto vale mi propiedad

Saber si una propiedad está bien valuada se volvió una de las principales preocupaciones para quienes planean invertir en ladrillos. Por eso, LN Propiedades desarrolló una herramienta que permite tasar una propiedad y obtener un valor estimado de venta según ubicación, tipología y características. Funciona como un punto de partida clave para fijar precios realistas en un mercado cambiante.

El valuador online permite tasar una propiedad y obtener un valor estimado de venta según ubicación, tipología y características

Para conocer cuánto vale una propiedad hacé clic acá.

Mapa de desarrollos inmobiliarios

Para quienes buscan comprar en pozo, invertir o simplemente entender hacia dónde va el mercado, LN Propiedades lanzó un mapa inmobiliario interactivo con los desarrollos más relevantes de la ciudad de Buenos Aires y de la zona norte del Gran Buenos Aires. Una solución práctica para encontrar lo que buscan: en un solo lugar se concentran los proyectos más destacados, con información clara y ordenada.

Mapa de los desarrollos inmobiliario en CABA y GBA norte

Para acceder al mapa de desarrollos inmobiliarios hacé clic acá.

Herramientas para inmuebles comerciales

El mercado imobiliario no es solo el residencial. La plataforma de contenido de LA NACION, LN Propiedades, también ofrece una herramienta específica para inmuebles comerciales, con datos actualizados sobre la evolución de los valores de venta y alquiler en oficinas, retail y logística. Incluye indicadores clave como vacancia, precios, tasas de rotación y desempeño del segmento logístico, fundamentales para inversores y empresas que toman decisiones de largo plazo.

Esta herramienta tiene datos actualizados sobre la evolución de los valores de venta y alquiler en oficinas, retail y logística

Para ingresar al monitor inmobiliario de inmuebles comerciales hacé clic acá.