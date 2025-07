Propiedades: los brokers dicen qué va a pasar con los precios, cómo negociar y los barrios que tendrán los mayores aumentos

La conclusión del relevamiento de Zonaprop y de los dos paneles de brokers es que los precios de las propiedades seguirán subiendo. Leandro Molina, director de Clasificados del Grupo QuintoAndar, dueño de Zonaprop, adelantó que, en los primeros seis meses del año, los precios de publicación de los departamentos aumentaron 4,4%, los dueños quieren vender y los compradores convalidan las subas de los valores. “Hoy un aviso en CABA dura en promedio 71 días publicados”, detalló el ejecutivo y compartió una perlita: “Dentro del corredor norte de la ciudad de Buenos Aires ya casi no hay departamentos de tres ambientes por debajo de los US$200.000”.

Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, resaltó el movimiento de los departamentos. “Estamos viendo números récord”, afirmó.

En este mismo sentido, Diego Cazes, director de L.J. Ramos, subrayó como hito la derogación de la ley de alquileres “que ya quedó en la historia, pero es clave: un alquiler deja una renta del 5% anual en dólares. No es poca cosa”.

Un alquiler de un departamento deja actualmente una renta del 5% anual en dólares en CABA Fabián Marelli

Miguel Ludmer, presidente de Interwin, agregó que se vive el regreso del usuario final al mercado de los usados, “un poco apalancado por un crédito aún incipiente, pero ayudó sobre todo en las unidades más chicas. Las ventas también se concretan, porque los precios quedaron retrasados en términos relativos, comparativamente con el costo de la construcción”.

Fabián Narvaez, presidente de la inmobiliaria homónima, amplió que “el vendedor no da lugar al regateo, por eso el margen de negociación en una propiedad usada o nueva es de 5% o incluso cero, hay casos en los que se realiza la operación sin bajar el precio. Esto acelera el ritmo de la toma de decisión, porque no hay margen para bajar y el consumidor no quiere perder el inmueble y concreta”.

Consultados acerca del ladrillo como refugio de valor, Facundo de Achával, director de Toribio Achával, explicó que la gente siempre busca refugiarse en el ladrillo. “Hay un sector de la población que cada vez que tiene un poco de plata ahorrada, o bien decide sumarle metros a su casa o bien se inclina por pagar un crédito o ‘una cuotita’ para ir teniendo cada vez más activos”, dijo.

Colegiales es una de las zonas que resaltaron con potencial Rodrigo Nespolo

A la hora de hablar de zonas, resaltó el potencial de Saavedra y Colegiales, “por ser una zona joven a la que se accede fácilmente desde el corredor norte y que también es rápida para trasladarse hacia el centro”. Ludmer también puso foco en Núñez: “Lo nuevo va de la avenida Congreso hacia el lado de la General Paz. Hacia allí se está desarrollando todo y realmente tenemos muy buena demanda, nos sorprende gratamente”.

En zona norte, la avenida Maipú gana protagonismo. Hasta hace 10 años, los grandes proyectos de desarrollo en zona norte estaban concentrados principalmente sobre Libertador. Maximiliano D’Aria, director de la inmobiliaria homónima, explicó que esto cambió: “Con la llegada del metrobus, empezaron a generarse desarrollos más modernos con zócalos comerciales. Hoy es un corredor con mucha demanda”.

Asimismo, Narvaez aclaró que otro motivo de este renacer en el corredor Maipú es que “en Libertador escasea la tierra disponible y, además, en Maipú la normativa permite una mayor posibilidad de altura, es más generosa y eso determina un mayor emprendimiento y una ventaja económica para el desarrollador”.

La Avenida Maipú concentra mucho potencial para el mercado inmobiliario Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Por otra parte, al tener tickets más económicos, posibilita un mayor acceso al crédito hipotecario que Libertador. Sin embargo, este corredor no solo sumó proyectos residenciales, sino también de locales. “Hoy ya vemos fachadas de lo que tiene que ver con lo comercial y la gastronomía, muy distintas a las de antes”, señaló Santiago Mieres, director de la inmobiliaria que lleva su apellido.

El broker agregó que, además de esa avenida, la oferta en zonas como Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acasusso y San Isidro, tiene una demanda traccionada por el crédito. De todas formas, aclaró que los préstamos hipotecarios están en una etapa de enfriamiento, con mayores plazos, tasas más altas y menos dinero otorgado, por lo que empiezan a ser más restrictivos.