¿Qué barrio de CABA es más seguro para mudarse en 2025?

Uno de los problemas que más afecta a los argentinos a la hora de pensar en elegir un barrio para mudarse es la inseguridad. Mientras más insegura se crea que es una zona, menos posibilidad hay para elegirla para vivir.

Mientras más grande sea una ciudad, más insegura tiende a ser. ¿Qué pasa con la ciudad de Buenos Aires? De acuerdo a datos extraídos en el último informe de 2023 del Gobierno de la Ciudad, su tasa de robos y hurtos fue la más alta de todos los distritos de la Argentina. Pero, como se dijo anteriormente, es importante aclarar que el resto de los distritos incluyen zonas de más baja densidad poblacional.

A pesar de esta situación, cuando se pone el ojo en la cantidad de asesinatos, CABA es de las ciudades más seguras de América Latina. Pero, dentro de esta urbe, la situación varía enormemente según la zona: algunos barrios ofrecen condiciones mucho más seguras que otros, con índices de delitos significativamente más bajos.

A pesar de estos datos, no todos los barrios de la ciudad son iguales. La distribución del delito es muy variada. A raíz de esto, LA NACION Data, realizó un relevamiento del distrito porteño sobre qué tan segura es la zona en la que te encontrás, en base al Mapa del Delito de 2023 elaborado por el gobierno porteño (una base donde se cargan todos los hechos policiales que se denuncian en la ciudad con su geolocalización).

De acuerdo a los datos relevados, en 2023 hubo un total de 62.567 hurtos totales y 64.983 robos totales. Si únicamente se toman en cuenta los delitos de robo, hurto y homicidio, en 2023, la ciudad de Buenos Aires tuvo 127.641 casos. Esto implica 350 hechos de inseguridad en promedio por día: 180 robos y 170 hurtos. Mientras que, el promedio de homicidios es de uno cada cuatro días.

Villa Devoto está dentro de las comunas más seguras para vivir Hernan Zenteno - La Nacion

Las zonas más seguras de CABA

Según el relevamiento, las comunas que concentran el menor porcentaje de delitos en relación con su población son:

Comuna 6 (Caballito) : es la más segura de toda la ciudad. Solo el 4,21% de los delitos de CABA ocurrieron allí. La tasa fue de 2646 delitos cada 100.000 habitantes.

: es la más segura de toda la ciudad. Solo el 4,21% de los delitos de CABA ocurrieron allí. La tasa fue de 2646 delitos cada 100.000 habitantes. Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) : también se ubica entre las zonas más tranquilas, con el 4,52% del total y una tasa de 2434 delitos cada 100.000 habitantes.

: también se ubica entre las zonas más tranquilas, con el 4,52% del total y una tasa de 2434 delitos cada 100.000 habitantes. Comuna 10 (Vila Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro) : registró el 4,53% del total, con 3342 delitos cada 100.000 personas.

: registró el 4,53% del total, con 3342 delitos cada 100.000 personas. Comuna 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita): acumuló el 4,95% del total de delitos, con una tasa de 3089 cada 100.000 habitantes.

Estos barrios se destacan por tener menos circulación de personas en tránsito, calles más residenciales y estructuras de barrio consolidado, factores que, según los expertos, inciden directamente en los niveles de seguridad.

Las zonas más inseguras

En el otro extremo, la Comuna 1, que incluye a Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución, es la más peligrosa en proporción a su cantidad de habitantes. En 2023, el 8% de su población fue víctima de robo o hurto, lo que equivale a una tasa de 8000 delitos cada 100.000 personas.

La razón principal de esta cifra no radica en la vida cotidiana del barrio, sino en su altísima circulación: es una zona con múltiples centros administrativos, estaciones de tren, subtes, y atractivos turísticos. En estos lugares, los delincuentes suelen aprovechar el tumulto para arrebatar celulares, carteras o mochilas.

Algunos puntos críticos incluyen:

Pueyrredón y Corrientes : el cruce más peligroso del año, con 426 robos y hurtos en 2023.

: el cruce más peligroso del año, con 426 robos y hurtos en 2023. Estación Constitución : 352 robos y hurtos.

: 352 robos y hurtos. Estación Retiro : 306 casos.

: 306 casos. El Obelisco : 380 hechos.

: 380 hechos. Plaza de Mayo: 219 robos y hurtos.

Mapa de calor de los delitos totales en 2023

¿Y los homicidios?

En cuanto a asesinatos, en 2023 se registraron 91 en toda la ciudad, una cifra que viene descendiendo en los últimos años. Sin embargo, estos hechos se concentran en zonas puntuales. Las comunas con más homicidios son:

Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución)

(Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución) Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya)

(La Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya) Comuna 7 (Flores, Parque Chacabuco)

(Flores, Parque Chacabuco) Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo)

Entre las cuatro sumaron 67 homicidios, lo que representa el 73% del total. En contraposición, la Comuna 2 (Recoleta) fue la única que no registró ni un solo homicidio en todo el año.