Un motochorro intentó robarle a un repartidor, pero la víctima se defendió a los tiros

Un grupo de delincuentes se acercó a un repartidor mientras cargaba combustible en su moto para robarle, pero se sorprendieron cuando la víctima sacó un arma y se defendió disparándoles.

El intento de robo ocurrió alrededor de la 1.30 de este miércoles en una estación de servicio de la firma Axion Energy ubicada en la intersección de las calles San Martín y Matheu, en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

El repartidor esperaba que el playero terminara de cargar combustible en su moto para continuar su recorrido, cuando vio que dos hombres a bordo de una moto se acercaron con movimientos sospechosos. Al notar que los desconocidos se dirigían hacia su dirección para asaltarlo, el hombre sacó una pistola que llevaba dentro de la mochila de carga.

El momento en que los delincuentes intentan robarle al repartidor

Ni bien se acercaron lo suficiente, la víctima abrió fuego contra los sospechosos y empezó un tiroteo en el lugar. El empleado de la estación de servicio, que se encontraba cargando el combustible, se escondió detrás de los surtidores para protegerse de los proyectiles.

Durante el enfrentamiento, uno de los balazos impactó en el conductor de la motocicleta de los asaltantes. A continuación, los agresores intentaron escaparse en el rodado, pero perdieron el equilibrio y chocaron contra una columna a pocos metros del lugar, según informó el medio local 24 Conurbano.

Tras la caída, ambos escaparon a pie y dejaron la moto abandonada en la escena. Testigos del hecho vieron que uno de los individuos tenía dificultades para desplazarse debido a una herida en su pierna. En tanto, el personal de la estación de servicio y el repartidor resultaron ilesos tras el tiroteo.

Los peritos a cargo trabajaron en el lugar para recolectar los restos de las municiones y secuestraron la moto en la que se movían los delincuentes. La investigación del episodio quedó radicada en la jurisdicción de La Matanza e intentan localizar a los autores del intento de robo.

Otro caso de motochorros reciente en la zona

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató el martes a una mujer que intentó robarle en la localidad de González Catán, también partido de La Matanza.

El efectivo, de 48 años, circulaba por el cruce de las calles Da Vinci y Montgolfier a las 23.30 cuando una dupla de delincuentes lo interceptó para asaltarlo. El oficial usó su arma reglamentaria y disparó contra una de ellos, que falleció poco después en el Hospital René Favaloro.

La Matanza: un oficial de la Policía de la Ciudad mató a una motochorrara

El policía se presentó voluntariamente en la Comisaría 1 de La Matanza para informar sobre lo ocurrido y entregar su armamento. Peritos de la Policía Científica hallaron en el lugar 10 vainas servidas de calibre nueve milímetros y una réplica de arma de fuego que habrían utilizado los asaltantes para intimidar a la víctima.

El fiscal Adrián Arribas dispuso la detención del oficial bajo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras analiza si existió un exceso en la legítima defensa.