Quién compró la casa de los Warren y qué pasará con el museo de Annabelle

El comediante estadounidense Matt Rife confirmó la compra de la casa y museo de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, ubicada en Monroe, Connecticut, y asumirá el rol de guardián legal de más de 750 objetos considerados embrujados, incluyendo la célebre muñeca Annabelle.

La adquisición fue anunciada por Rife en sus redes sociales, donde explicó que realizó la compra junto a su amigo y creador de contenido Elton Castee. Ambos se encargarán de la custodia de la colección por un periodo mínimo de cinco años. Aunque no poseen legalmente los artículos, sí tendrán la responsabilidad de su conservación y manejo.

Una propiedad cargada de historia paranormal

La casa, construida hace más de un siglo, fue el hogar y lugar de trabajo de los Warren, reconocidos por sus más de 3000 investigaciones sobre fenómenos sobrenaturales que inspiraron sagas como El conjuro y Amityville Horror.

El museo, cerrado al público desde 2019 por problemas de zonificación, alberga objetos como un órgano que supuestamente toca solo, fragmentos del vuelo 401 de Eastern Airlines y la propia muñeca Annabelle, conservada en una vitrina sellada con advertencias explícitas.

La muñeca Annabelle

Annabelle, una muñeca Raggedy Ann de gran tamaño, está vinculada con supuestos episodios violentos y manifestaciones paranormales desde la década de 1970. De acuerdo con los registros de los Warren, fue protagonista de varios eventos inexplicables, incluyendo intentos de asfixia y desplazamientos autónomos dentro de una vivienda.

¿Qué pasará con la casa?

Rife, quien se ha declarado fanático de lo paranormal y de las películas de “El Conjuro”, anunció que su intención es reabrir la casa como museo interactivo con visitas guiadas y estadías nocturnas. El objetivo, según explicó en TikTok, es permitir que los visitantes “aprendan toda la historia embrujada que rodea este increíble lugar”.

Antes de estar bajo su cuidado, les pertenecía a los Warren

Sin embargo, antes de su reapertura, los nuevos propietarios deberán abordar cuestiones de seguridad y cumplimiento de normativas locales. Así lo reportó el Providence Journal, que recordó que el museo fue cerrado por violaciones de código de zonificación y falta de adecuaciones para el acceso público.

El anuncio se produce semanas después de la muerte del investigador paranormal Dan Rivera, quien lideraba la gira Devils on the Run Tour junto a la muñeca Annabelle. Rivera falleció el 13 de julio en un hotel, y aunque las autoridades no encontraron signos de actividad sospechosa, la muñeca no se encontraba en la habitación en el momento del incidente. La causa oficial de la muerte aún no ha sido revelada.

@matt_rife INSANE ANNOUNCEMENT 😍🤯😈👹 I have officially purchased Ed and Lorraine Warren's home and Occult Museum, including being the legal guardian for at least the next 5 years, of the entire haunted collection including THE ANNABELLE DOLL, with my good friend @Elton Castee !! If you know me, you know I'm obsessed with the paranormal and all things haunted. You also may know The Conjuring films are my favorite scary movies of all time. So I'm incredibly honored to have taken over one of the most prominent properties in paranormal history. Ed and Lorain Warren arguably put demonology and paranormal into the mainstream and are the very heart of some of the most famous haunted stories of all time, The Conjuring House, Amityville Horror, et… We plan to open the house for overnight stays and museum tours so you yourself can experience and learn all the haunted history surrounding this amazing place. #TheConjuring #Annabelle #AnnabelleDoll #haunted

Entre el entusiasmo y la precaución

La decisión de Matt Rife ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios especializados. Mientras muchos seguidores celebran su entusiasmo por el mundo paranormal, otros expresan reservas sobre la manipulación pública de objetos que históricamente han sido considerados peligrosos.

“Todavía no puedo creer que somos los nuevos propietarios”, escribió Elton Castee. “Vamos a hacer de este el mejor lugar de investigación paranormal del planeta”.