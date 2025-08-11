Quién compró una de las mansiones más grandes de Los Ángeles que supera a la Casa Blanca y el Taj Mahal

El ex CEO de Google, Eric Schmidt, consiguió las llaves de una de las casas más caras de Los Ángeles, Estados Unidos. La propiedad de más de 100 ambientes, conocida como Spelling Manor, es más grande que la Casa Blanca (5100 m²) y mausoleo central del Taj Mahal (3250 m²).

Schmidt y su esposa, Wendy, pagaron US$110 millones, según informó el Wall Street Journal, por la legendaria propiedad de más de 5202 metros cuadrados, lo que la convierte en una de las casas más grandes de Los Ángeles. De esta manera, la reciente adquisición del magnate se sitúa ahora como la segunda venta de vivienda más cara de 2025.

La nueva adquisición está ubicada en la comunidad de Holmby Hill y había salido a la venta en 2022 por US$137,5 millones, pero Schmidt logró cerrar el trato por mucho menos. El agente de bienes raíces encargado de la venta ofreció esta casa durante años asegurando que era “una de las fincas más elegantes del mundo”.

La mansión revestida de piedra caliza fue construida en 1988 por el legendario productor de televisión estadounidense Aaron Spelling, la persona detrás de tantísimos éxitos como Los Ángeles de Charlie o Beverly Hills 90210 por mencionar solo un par.

Cómo es por dentro

La propiedad, famosa por su imponente tamaño y sus extravagantes comodidades, cuenta con una sala de bowling, un cine con 20 butacas, una sala dedicada a la colección de muñecas y 27 baños. En la publicación se destacaban sus múltiples características “desde boleras hasta salones de belleza, desde ondulantes jardines de césped hasta rosedales, desde una legendaria biblioteca hasta una sala de proyección profesional”.

Pero, además de la casa principal, la mansión ofrece extensas áreas verdes con terraza, pileta, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Candy Spelling, viuda de Aaron, había vendido la casa por US$85 millones en 2011 a la heredera de la Fórmula 1, Petra Ecclestone. La joven de 22 años llevó a cabo una importante remodelación de la mansión, optando, según se informa, por un estilo más contemporáneo y no tan de lujo exuberante como la de la familia Spelling.

Se espera que el ex director generar de Google lleve adelante una importante remodelación y renovación de la propiedad con su sello propio. Además de simplificar la distribución y aumentar la eficiencia energética, supuestamente planea rebautizar la casa como “594”, en honor a la calle en la que se encuentra: Mapleton Drive 594.

Es más grande que la Casa Blanca y que el Taj Mahal

A pesar de haber pagado un precio elevado, Schmidt la obtuvo por un valor menor al que había pagado el anterior propietario. Ya que, la última vez que la mansión cambió de manos fue cuando Ecclestone vendió la propiedad a un comprador no identificado -se cree que era un ciudadano saudí- por poco menos de US$120 millones en 2019, estableciendo otro récord en California.

Schmidt y su esposa, ambos filántropos, planean usar la casa para celebrar reuniones y eventos para organizaciones locales sin fines de lucro, según informó The Journal. La pareja posee una impresionante cartera de otras proppiedaes en Londres, Nueva York, California, Washington, Florida y Massachusetts.