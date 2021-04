Repercusiones: opiniones del sector por los 87.000 créditos Casa Propia

El presidente Alberto Fernández comunicó ayer al mediodía, en un acto por zoom desde el Museo del Bicentenario, el lanzamiento de 87.000 créditos individuales –a tasa de interés de 0%– orientados a la refacción y construcción de viviendas nuevas, que estarán comprendidas dentro del programa “Casa Propia-Construir Futuro”.

Estas nuevas líneas de créditos están ajustadas por la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución de los salarios. Se trata de 65.000 créditos personales para la compra de materiales y trabajo de mano de obra para mejorar las condiciones habitacionales, y de 22.000 créditos hipotecarios para la construcción de vivienda nueva de hasta 60 metros cuadrados en lote propio.

En el caso de los 65.000 créditos destinados a la compra de materiales y trabajo de obra, habrá 40.000 por un monto de $100.000 y 25.000 por una cifra de $240.000. En el primer caso la cuota total será de $2882,24 y en el segundo, de $6917,37. En ambas modalidades, el plazo será de 36 meses, con tres meses de gracia, contaron en el acto.

“Son buenas noticias para muchos que las necesitan. Es una línea de crédito para refacción o construcción de viviendas a tasa cero, para que la cuota que haya que pagar esté directamente alineada al crecimiento del trabajo”, dijo el Presidente.

Por su parte, Ivan Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, consideró que si bien la medida no repercute en las empresas constructoras, “tendrá incidencia positiva para miles de familias que podrán mejorar su situación y su condición habitacional. Es positivo para mucha gente e impacta a otros sectores, por ejemplo en la venta de materiales y de insumos”. Damian Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU), agregó: “Todo suma. Es positivo para desarrolladores que hacen loteos, porque permite que los clientes que compran esos lotes tengan financiamiento para construir de forma más barata y rápida”.

Desde Familia Bercomat, un proveedor de materiales en todo el país, dijeron: “Tenemos mucha expectativa. Al ofrecer varias alternativas tanto en monto como en plazo de financiación, se incluye a mucha gente y colabora para generar seguridad”. Además, agregaron que “no solo ayuda al tomador de crédito, sino que tiene impacto en muchos sectores más allá de la construcción”.

Otros, sin embargo, fueron más cautelosos. “Esperábamos créditos con mayor alcance. Tanto para refacción como para construcción son insuficientes, pero algo es mejor que nada”, se lamentó Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa. “No parece que vayan a movilizar fuertemente el mercado”, agregó Luis Guido, director de Grupo Idea Desarrollos. “Es muy necesario que en el país se ofrezcan créditos hipotecarios, pero a pesar de ser créditos a tasa cero, las cuotas están dando valores altos. En los créditos de $4 millones para vivienda nueva de hasta 60 m², la cuota supera los $40.000. Es difícil pensar que corresponde a un perfil de clase media-baja, que es a quienes se quiere favorecer”, siguió.

Federico González Rouco, economista y especialista en políticas de vivienda, fue muy crítico: “En términos de política habitacional, teniendo en cuenta que hay un déficit de tres millones y medio de hogares, no tiene impacto. Y en términos económicos, los créditos son en su gran mayoría por montos pequeños, que prácticamente no repercuten en el nivel de actividad.” Además, consideró que los créditos son caros, y que difícilmente impacten en los sectores más postergados. Su principal crítica, sin embargo, se concentró en el anuncio mismo. “Es la cuarta vez que lo anuncian. Este mismo anuncio”, dijo. “Si estás comunicando algo por cuarta vez, es porque no tenés gestión para mostrar”.