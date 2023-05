“Salen a cuentagotas”: siguen las demoras en la operaciones inmobiliarias por un conflicto en el Registro de la Propiedad de la Provincia

escuchar

Un conflicto gremial sube el nivel de tensión que atraviesa el mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Ya van más de dos meses que una asamblea autoconvocada del personal del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires inició medidas de protestas. Muchos de los empleados estatales se encuentran reteniendo tareas para reclamar una recomposición salarial y mejora de las condiciones laborales.

La paralización de las actividades impacta de lleno en las operaciones inmobiliarias y dilatan lo máximo posible su concreción. “La documentación sale en los últimos días del vencimiento y se realiza con cuentagotas”, advierte Diego Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Las operaciones que sí salen son ejecutadas por los pocos empleados que sí están trabajando, a pesar de las dificultades del contexto.

A su vez, Molina manifiesta su preocupación por “la gran cantidad de problemas que esto le genera a los bonaerenses porque infunde desconcierto y malestar”, la prolongación de la situación y la complejidad del asunto.

La interrupción en las tareas le quita seguridad jurídica a las partes involucradas en realizar cualquier operación con inmuebles. “Esto no solo paraliza el mercado inmobiliario de escrituras, por lo cual hay menor recaudación para la Provincia de Buenos Aires, sino que también frena toda la parte previa de los contratos de alquiler por los informes de las propiedades necesarios que se presentan en garantía, los expedientes judiciales sucesorios en los que también se debe presentar informe de dominio de las propiedades involucradas, por otro lado paraliza la parte previa al negocio de traslación de dominio de inmuebles, las compraventas porque no se pueden firmar las reservas o los boletos y no se pueden acreditar los informes de dominio, por ende tampoco se pueden firmar escrituras”, había alertado en diálogo con LA NACION el Secretario del Colegio de Escribanos de Capital Federal, Bernardo Mihura de Estrada.

En cuanto a los protestantes, denuncian que no están de acuerdo con el acuerdo recientemente establecido entre los tres gremios que los representan y el Ministerio de Economía. El descontento de los empleados incluso provocó múltiples desafiliaciones a los gremios correspondientes, quienes frecuentemente realizan en la planta baja del edificio del Colegio.

Ante la imperiosa necesidad de una solución para mantener vivo a un mercado que ya se encontraba en crisis, desde el Colegio de Escribanos de la Provincia mantienen un contacto activo con el Ministerio de Economía, con cuyas autoridades se reunirán nuevamente la semana que viene para intentar arribar a una solución.

Los reclamos por una respuesta resolutiva llegaron también por parte de funcionarios. El Diputado Provincial Valentín Miranda del bloque Juntos había publicado en su cuenta de Twitter la presentación de un proyecto de declaración en la Cámara de la que forma parte para solicitar una rápida solución al conflicto.

Ante la falta de respuesta, el Diputado reiteró su pedido para detener las “graves consecuencias para operaciones comerciales y trámites judiciales” que significa la retención de tareas.

