Se vende “La Mansión”: la icónica casa donde vivieron juntos Duki, YSY A y Neo Pistea y tenían un sótano clandestino

escuchar

La famosa casa de estilo racionalista donde Duki, YSY A y Neo Pistea vivieron y compusieron sus primeros temas, está actualmente a la venta en Mercado Libre a un precio sorprendente. El youtuber argentino Agustín Boffelli, mejor conocido como Boffe GP, descubrió la publicación y reveló el costo, además de hacerle un pedido especial a Santiago Maratea para que haga una colecta y adquiera la casa.

Antezana 247 esta a la venta por casi UN PALO VERDE (aprox 400 millones de pesos) maratea dale juntate la plata y comprala para los pibes pic.twitter.com/kc6d9ArnE5 — Boffe GP 🦊 (@BoffeGP) May 16, 2023

En 2017, esta antigua casona ubicada en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, recibió el nombre de “La Mansión” y fue alquilada por el trío Modo Diablo, conformado por Mauro Lombardo Quiroga (Duki), Alejo Acosta Migliarini (YSY A) y Sebastián Chinellato (Neo Pistea). Cuando se mudaron de Antezana 247 luego de ocho meses, la casa estaba inhabitable.

“La habían detonado de tal forma que ya no se podía vivir más ahí, tenía cero mantenimiento”, cuenta Alejandro Farache, propietario. “Se ve que los últimos meses se descontrolaban y no arreglaban nada. Se tuvieron que ir por eso, esa es mi conjetura”, señala el dueño, quien estuvo tres meses para devolver la casa a su estado original y actualmente sus 400 metros cuadrados se encuentran en buen estado, ya que el propietario decidió mudarse con su familia en el 2018, no sin antes encontrarse con sorpresas como una sala de tatuajes en el sótano.

Alejandro, propietario de la casa de Antezana 247, Villa Crespo, donde se alojaron por ocho meses el Duki, YsY y Neo, cantantes y compositores de trap. Hernan Zenteno - LA NACION

El mural de la calle contiene algunas imágenes representativas de la historia del trap argentino Santiago Cichero/AFV

La entrada es ahora un mural repleto de garabatos. Santiago Cichero/AFV

Aunque la estadía de los tres artistas duró menos de un año, el lugar adquirió un aura sagrada. La fachada, por ejemplo, es ahora un mural repleto de garabatos donde los fanáticos acuden de todas partes para tomarse fotos y dejar su firma. Incluso algunos llegaron a colgarse de las ventanas, cuenta el inquilino. Dentro de la casa, Duki grabó el videoclip de la canción “Rockstar” y YSY A tituló su álbum debut con la dirección de “La Mansión”.

En un giro de acontecimientos, la casa salió a la venta por US$850.000. “Amo la casa, pero no es mía solo”, cuenta Alejandro. “Me crié acá con mis hermanos y ellos quieren venderla. Debo respetar su decisión. La única realidad es que si la compra una constructora está en riesgo de democlición porque el terreno es viable para hacer un edificio, aunque nadie ofertó en ese sentido aún”, advierte.

Su objetivo, sin embargo, es que sean algunos de los artistas traperos quien termine comprandola. “Estoy intentando ponerme en contacto con ellos. Me gustaría que no la compre cualquiera, la casa tiene sus fanáticos y merecen que sea un lugar de culto”, asegura Farache. Recientemente, el propietario organizó un evento en la casa para artistas e integrantes de la industria que estén interesados en preservar el lugar.

Los fanáticos y seguidores de Modo Diablo crearon una campaña para declarar la casa como Patrimonio Cultural.

El sábado pasado el dueño realizó un evento en Antezana 247 para informar que la casa está en venta a integrantes de la industria musical

Según la descripción en la publicación, la casa tiene dos pisos y aproximadamente 630 m² en total, incluyendo un patio trasero, cinco dormitorios, dos baños y una cochera. Al ingresar a la propiedad, se encuentra un hall revestido de mármol que conduce a un salón de estar y comedor. Este amplio espacio cuenta con un ventanal hacia la calle y puertas vidriadas que se abren hacia un parque arbolado. En el centro del living, una escalera de mármol sube a un entrepiso que puede ser utilizado como escritorio o sala de estar.

En la planta alta se encuentran el dormitorio principal en suite ubicado al frente de la propiedad, y otro dormitorio con balcón terraza, también con vista a la calle. Los otros dos dormitorios están orientados hacia el jardín en la parte trasera. Uno de estos cuatros cuenta con un espacio adicional que puede ser utilizado como escritorio o incluso como quinta habitación. En el techo se puede acceder a una amplia terraza transitable de 110 m².

La casa inlcuye un extenso parque trasero.

Alejandro, propietario de la casa de Antezana 247, espera que sean los traperos quienes compren la casa Hernan Zenteno - LA NACION

La casa de dos pisos tiene aproximadamente 630 m² en total. Hernan Zenteno - LA NACION

En la planta baja, justo al lado del salón de estar y comedor, se encuentra una espaciosa cocina con comedor diario. Además, en esta planta hay dos baños de cortesía, un garaje y un sótano que ofrece espacio de almacenamiento adicional.

La historia de La Mansión continúa evolucionando, y queda por ver si encontrará un comprador que aprecie su importancia histórica y esté dispuesto a mantener viva su esencia artística. Mientras tanto, los fanáticos y seguidores de Duki, Ysy A y Neo Pistea siguen recordando con nostalgia los momentos emblemáticos que se vivieron en aquel lugar, manteniendo viva la magia del trap argentino.