Un informe reveló qué pasó con los precios de las propiedades en zona norte

El mapa inmobiliario de la zona norte del Gran Buenos Aires está mostrando una señal clara: más de la mitad de sus barrios bajaron sus valores de publicación. No es un derrumbe ni un dato para alarmarse, pero sí muestra un claro ajuste que habla de un mercado de que dejó de recuperarse al ritmo que lo venía haciendo.

De acuerdo a un informe elaborado por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, en base a sus publicaciones, de los 59 barrios relevados en GBA norte, 33 registraron caídas en el valor de publicación de departamentos en venta respecto al mes anterior. En otras palabras, el 55,93% ajustó a la baja.

El dato convive con otro fenómeno: el precio medio del metro cuadrado se mantiene estable desde diciembre en US$2368 y acumula una suba interanual del 6,6%. Es decir, los valores no se desploman, pero la oferta se está ajustando.

En números concretos, un departamento de dos ambientes en GBA norte se ubicó en enero en torno a los US$116.367, mientras que uno de tres ambientes en US$177.055. Es importante aclarar que estos valores corresponden a un promedio de unidades a estrenar, en pozo y usadas, por lo que se pueden encontrar inmuebles tanto por encima como por debajo de esos precios.

En cuanto a las zonas que presentan los valores más altos se encuentran: La Lucila, con US$3818/m². Le siguen Vicente López (US$3541/m²) y Olivos (US$3148/m²).

Mientras que, en el extremo opuesto, Barrio Infico encabeza la lista de los más accesibles con US$920/m², seguido por José C. Paz Centro (US$1020/m²) y Loma Hermosa (US$1044/m²).

La Lucila es hoy el barrio con el metro cuadrado promedio más caro de zona norte Alejandro Guyot

Los barrios que bajaron de precio

Los barrios que se vieron afectados con la baja del valor de publicación en enero con respecto al mes anterior son:

Tortuguitas: -4,88%

El Talar: -4,61%

Florida Oeste: -4,38%

Villa Adelina (San Isidro): -3,89%

Boulogne Sur Mer: -3,56%

Loma Hermosa: -3,21%

Presidente Derqui: -2,87%

José C. Paz Centro: -2,49%

La Manuelita: -2,21%

El Cazador: -2,20%

Primera Sección: -2,14%

Benavídez: -1,87%

José C. Paz Oeste: -1,16%

Munro: -1,13%

Pilar Sur: -1,08%

José C. Paz Sur: -0,97%

Villa Lynch: -0,78%

Troncos del Talar: -0,76%

Fátima: -0,73%

Beccar: -0,71%

Lagomarsino: -0,68%

Florida: -0,64%

Billinghurst: -0,60%

Pilar: -0,56%

Manuel Alberti: -0,48%

Vicente López -0,39%

Villa Adelina (Vicente López): -0,26%

Garín: -0,20%

Muñiz: -0,20%

La Lonja: -0,18%

Olivos: -0,13%

San Fernando: -0,07%

Barrio Infico: -0,06%

GBA sur-oeste: la única zona que subió de precio

El contraste aparece en GBA oeste-sur, la única zona que mostró una suba en enero -ya que ni la Ciudad de Buenos Aires ni la zona norte registró aumentos en su promedio-. Allí el valor de venta creció 0,2% el primer mes del 2026 con respecto al mes anterior y el metro cuadrado se ubicó en US$1642, con un alza interanual del 2,1%.

En este caso un dos ambientes cuesta en promedio US$83.442 y un tres ambientes US$117.126. Tristán Suárez lidera como el barrio más caro (US$2779/m²). Le siguen Villa Udaondo (US$2640/m²) y Don Bosco (US$2.513/m²)

En contrapartida, Don Orione registra la oferta más económica, con un precio medio de US$592/m². San José con US$670/m² y Villa de los Trabajadores con US$685/m² completan el ranking de departamentos en venta con los valores más accesibles.

Los valores de metro cuadrado promedio por barrio

Los barrios en los que conviene comprar un departamento para alquilar

En términos de renta, el escenario también se está moviendo. En GBA norte, la relación alquiler/precio es del 5,49% anual. Se necesitan 18,2 años de alquiler para recuperar la inversión, un 12% menos que hace un año. Presidente Derqui encabeza el ranking de rentabilidad con un retorno bruto del 8,7%, seguido por Don Torcuato (8,5%) y Villa Maipú (8,3%). En el otro extremo, Vicente López (3,7%), Del Viso (4%) y Nordelta (4,2%) ofrecen menor rendimiento.

En GBA oeste-sur, la ecuación es aún más atractiva para quien busca renta: la relación alquiler/precio trepa al 6,61% anual y el recupero se acorta a 15,1 años, un 11% menos que hace un año. Gregorio de Laferrere lidera con un retorno bruto del 9,8%, seguido por Paso del Rey (8,9%) y Rafael Calzada (8,6%).