¿Cuánto cuesta remodelar un baño en febrero 2026, según cada presupuesto?

Cuando se quieren hacer remodelaciones en una propiedad, los ambientes más caros y que más tiempo demandan son la cocina y el baño. Por eso, antes de pensar en realizar una reforma de estas características, es importante conocer qué presupuesto hay que destinar.

Luego de meses de suba, los costos para remodelar baño y cocina bajaron en dólares en el último trimestre. De acuerdo al informe de Reporte Inmobiliario publicado en febrero (que se actualiza trimestralmente), refaccionar ambos ambientes de reducidas dimensiones de un departamento estándar en la ciudad de Buenos Aires requiere una inversión de aproximadamente $17.513.630, equivalentes a US$11.793 según el valor del dólar blue vendedor de inicios de febrero, prácticamente la misma cantidad que en el mismo trimestre del 2025.

En términos locales, el costo de refacción del baño creció un 17,65% interanual (enero 2025 vs. enero 2026), mientras que, al medirlo en dólares bajó un 3,34%. Por su parte, en la cocina, la suba en pesos alcanzó el 15,83% en el mismo lapso y, en moneda estadounidense, bajó un 4,83%.

“Teniendo en cuenta los incrementos en pesos de la mano de obra y los materiales, y como se viene moviendo el dólar dentro de la banda, es muy poco probable que los costos perforen para abajo este piso. Por eso siempre es mejor remodelar hoy que mañana”, afirma Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario.

Cuánto cuesta cada remodelación

Baño

De acuerdo al informe, remodelar un baño de 3,75 m², con 2,5 m de altura, cuesta $8.276.934

Artefactos, griferías, sanitarios, cerámicas, mesadas y muebles por $4.338.352,80

Instalación sanitaria con materiales por $899.492,99

Mano de obra con la colocación de revestimientos por $1.627.593,50

Instalación eléctrica con materiales por $876.554

Pintura por $534.941,09

En el caso del baño, el valor incluye la mano de obra y materiales para cambio de caños de alimentación y desagües. Reemplazo de artefactos, bañera con hidromasaje, griferías, accesorios para cambio de caños de provisión de agua y desagües. También incorpora el reemplazo de artefactos, bañera, vanitory y espejo. Contempla la colocación de luminarias y de cerámicos para piso y pared, la pintura general y las bocas de electricidad, cableado y alimentación.

Cocina

Para refaccionar una cocina de 5,6 m² y una altura de 2,5 m se necesitan $9.236.696,82, incluyendo mano de obra y materiales; según datos del informe, los costos desagregados son los siguientes:

Griferías, artefactos, cerámicos, mesada y muebles: $4.272.621,50

Instalación sanitaria con materiales $815.602,44

Colocación de mesada y muebles $785.374,46

Mano de obra con colocación de revestimientos $1.589.149,67

Instalación eléctrica (c/materiales) $749.711,10

Instalación de gas (c/materiales) $565.733,85

Pintura $458.503,79

El relevamiento contempla una remodelación integral, que incluye demolición, retiro de mobiliario y revestimientos existentes, cambio de cañerías (agua, desagües y gas), renovación completa de grifería, artefactos, muebles y revestimientos, instalación eléctrica, luminarias y pintura.

¿Pueden bajar los costos?

Uno de los temas de los que muchos hablan como salida para bajar los costos es la posibilidad de traer materiales importados. Sobre esto, Gómez Picasso advierte que no tendrá un impacto significativo en los precios de la construcción tradicional:

“La mitad del costo de un metro cuadrado construido corresponde a la mano de obra, que es intocable. Del otro 50%, un 70% son materiales pesados de producción local o de difícil importación. Por eso, el margen que puede impactar es muy bajo”, detalla.

Donde sí puede haber un cambio de costo, según el especialista, es en las construcciones industrializadas, que dependen más de insumos importados, procesos estandarizados y escalabilidad.

¿Cómo evitar gastos innecesarios?

Frente a este escenario, contratar un profesional es clave para evitar sorpresas en el presupuesto. “La mejor manera de bajar costos y hacer una remodelación racional es invertir bien cada peso. Un profesional puede decirte qué conviene hacer y qué no, para que la obra tenga sentido y no se derroche en detalles innecesarios”, sugiere Gómez Picasso.