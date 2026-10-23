Villa Olímpica: los departamentos ya están a la venta con una financiación a 20 años y una de las tasas más bajas del mercado

Lo que hace apenas unas semanas funcionaba como alojamiento para deportistas de distintos países de Sudamérica ahora se prepara para recibir a sus residentes definitivos. Se trata de un complejo de departamentos ubicado en Rosario que fue utilizado para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y que ahora, con la competencia ya finalizada, comenzó una nueva etapa: la comercialización de sus unidades como viviendas permanentes, con una línea de crédito bancario que tiene una de las tasas más bajas del mercado.

La propuesta llega en un contexto en el que el crédito hipotecario volvió a ganar protagonismo en el mercado inmobiliario argentino, aunque todavía enfrenta dificultades para financiar propiedades en construcción o nuevas, ya que no cuentan con una escritura y no forman parte de los préstamos hipotecarios tradicionales. Por lo que, por el momento, esta posibilidad queda sujeta a acuerdos que realizan los bancos con determinadas desarrolladoras.

El desarrollo se levanta en la zona sur de Rosario

En este escenario es en el que el Banco Santa Fe presentó una línea exclusiva para comprar viviendas en Miradores del Sur, un desarrollo inmobiliario impulsado por DISUR, la sociedad integrada por Corporación América, Grupo Petersen y Grupo PECAM, que se levanta sobre las tierras del ex Batallón 121, en la zona sur de Rosario, una de las que más se está transformando en la ciudad.

Cómo funciona el préstamo

El préstamo UVA financia hasta el 75% del valor de tasación de la propiedad, con un plazo máximo de 20 años y una tasa que puede llegar al 4,2%, una de las condiciones preferenciales más bajas del mercado hipotecario actual.

Acá una distinción importante, la tasa más baja de esta línea, del 4,2%, no estará disponible automáticamente para todos los compradores. Según las condiciones publicadas por el banco, el préstamo parte de una tasa del 9,9%, que se reduce al 7,5% para quienes acrediten sus haberes en la entidad o cuenten con determinados paquetes de productos.

A esa bonificación bancaria podría sumarse un subsidio de hasta 3,3 puntos porcentuales otorgado por el Gobierno de Santa Fe, en el marco del Programa Nido. De esta manera, los beneficiarios que sean seleccionados por la provincia y cumplan los requisitos establecidos podrían acceder a una tasa final del 4,2%.

Para obtener este beneficio adicional, los solicitantes deberán acreditar al menos un año de residencia permanente en Santa Fe, no ser propietarios de otros inmuebles y no haber recibido previamente una vivienda mediante programas estatales, entre otras condiciones.

Para quienes accedan únicamente a la bonificación del banco, la tasa será del 7,5%. Además, es importante aclarar que está tasa tiene un cupo de hasta 100 unidades habitacionales financiadas, sujeto también a los límites de crédito y subsidios establecidos.

Son 245 departamentos ubicados en el predio del ex Batallón 121, en Rosario

¿Cuánto se paga de cuota?

El banco presenta un ejemplo para un préstamo de $75 millones a 20 años: con la tasa bonificada del 4,2%, la cuota inicial sería de aproximadamente $474.928, sin incluir seguros ni otros cargos. Para acceder a esa financiación, y considerando una relación cuota-ingreso del 30%, se necesitarían ingresos demostrables cercanos a $1,6 millones mensuales.

“Esta propuesta constituye una alternativa inédita para un proyecto de estas características, ya que permite acceder a una unidad en un desarrollo en construcción mediante un crédito hipotecario exclusivo otorgado por Banco Santa Fe, acercando una herramienta de financiación de largo plazo y una tasa muy accesible para quienes buscan comprar una vivienda nueva”, destacaron desde la entidad.

Ricardo Griot, presidente de PECAM y uno de los empresarios detrás del emprendimiento, ya había anticipado la importancia de este mecanismo cuando el proyecto todavía estaba en obra. “Creo mucho en el crédito hipotecario. La gente compra usado y muchas veces no están en el mejor estado, pero es lo que puede comprar”, planteó entonces. Para el desarrollador, uno de los objetivos de la iniciativa es “demostrar que con crédito hipotecario se puede comprar mejor”.

Cómo es el proyecto que se financia en pozo

El esquema se aplicará a las primeras 245 viviendas de Miradores del Sur, un desarrollo que se construye en las tierras del ex Batallón 121, en la zona sur de Rosario, con aproximadamente 20.397 m² cubiertos. Habrá unidades de uno, dos y tres dormitorios, con valores previstos de entre US$80.000 y US$150.000 y un valor de m2 que ronda los US$2100.

La construcción comenzó el 21 de abril de 2025 y tuvo desde el inicio un calendario poco habitual para un emprendimiento de esta escala, ya que debía estar terminada a tiempo para los Juegos y así lo fue. De hecho, el complejo fue inaugurado el 30 de agosto, pocas semanas antes del comienzo de la competencia. “Creemos que va a generar un antes y un después en ese espacio, porque vuelve a construir ciudad”, había adelantado Griot en el Summit de Real Estate de LA NACION realizado en julio pasado.

Aunque las torres ya fueron utilizadas por los deportistas, la entrega definitiva a los compradores se proyecta para los primeros meses de 2027, ya que todavía debían realizarse algunas adecuaciones de las unidades para su uso residencial.

Las 245 unidades representan, sin embargo, solo una pequeña parte del desarrollo previsto para esas tierras. El masterplan tiene más de 120.000 m² aprobados y contempla alrededor de 1500 viviendas distribuidas en distintos edificios, además de locales comerciales.

El masterplan tiene más de 120.000 m² aprobados y contempla alrededor de 1500 viviendas distribuidas en distintos edificios, además de locales comerciales

“Tenemos un gran proyecto en la zona sur de Rosario, donde buscamos integrar un sector que históricamente tuvo menos desarrollo”, explicó Griot. Para el empresario, la incorporación de viviendas puede “generar un antes y un después” en una zona que durante décadas estuvo ocupada por instalaciones militares.

Pero la relación entre el sector privado y la provincia comenzó mucho antes de los Juegos Suramericanos. Hace más de una década, Santa Fe impulsó un esquema de articulación público-privada para reconvertir las aproximadamente 30 hectáreas del viejo Batallón 121. Parte de los edificios militares fueron restaurados y recibieron nuevos usos, mientras se incorporaron espacios públicos y equipamiento.

El grupo empresario participó de una licitación por una porción de esas tierras y obtuvo el derecho a desarrollar el proyecto residencial mediante un convenio urbanístico que ya contaba con aprobación municipal.

La contraprestación por el suelo se realizó mediante obras. Según explicó Griot, el grupo construyó alrededor de 250 viviendas sociales y realizó trabajos de urbanización. “Fuimos pagando la tierra con obras y ya cumplimos”, señaló.

En las antiguas tierras militares hoy conviven el Polo Tecnológico, espacios educativos, el Parque Héroes de Malvinas y el Museo del Deporte Santafesino, además de infraestructura deportiva ubicada a metros de la casa donde se crió Lionel Messi. Por los Juegos también se incorporó el nuevo Centro Acuático Provincial.