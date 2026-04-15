Cerro Lindo: el proyecto que ya se puede recorrer, construir y empieza a transformar cómo se vive en Bariloche

En Bariloche, el crecimiento ya no es una proyección: es una realidad.

Y en ese contexto, empiezan a aparecer oportunidades concretas. Cerro Lindo, el desarrollo impulsado por Grupo Klover, entra en una etapa donde deja atrás la incertidumbre inicial y empieza a consolidarse con avances visibles, infraestructura en ejecución y la posibilidad de comenzar a construir.

“Hoy el proyecto ya se puede recorrer, entender y proyectar en la práctica”, explica Martín Sánchez Calvete, director de Grupo Klover.

Ubicado en la zona de Cerro Otto —a minutos del centro— combina escala, naturaleza y planificación en más de 200 hectáreas, con 113 destinadas a un Parque Natural propio.

Un proyecto que ya dejó de ser una promesa

Hoy, Cerro Lindo ya cuenta con avances concretos:

Acceso principal con más del 80% de avance

Avenida troncal pavimentada en ejecución

Conexiones externas en desarrollo

Parque Natural habilitado y operativo

Esto marca un cambio clave: reduce la incertidumbre típica de los desarrollos en etapa inicial y permite ver cómo será el proyecto terminado.

Se puede recorrer. Y ahora también se puede construir

A partir de marzo de 2026, se habilitó la presentación de proyectos para los barrios Limay y Traful.

Esto cambia completamente el escenario:ya no se trata solo de invertir, sino de proyectar una obra en el corto plazo.

Este punto es determinante para muchos compradores, porque:

acorta los tiempos entre compra y uso

da previsibilidad

transforma la decisión en algo concreto

tincho bqp

De la idea a la experiencia

Uno de los diferenciales más visibles es su Parque Natural de más de 113 hectáreas.

Lejos de ser un complemento, el parque forma parte central del proyecto y ya se encuentra operativo, con senderos, circuitos y áreas organizadas como Pinares, Bike Park, Kids, Bosque y Refugio.

Hoy, quienes visitan Cerro Lindo pueden caminarlo, recorrerlo y empezar a imaginar cómo sería vivir ahí.

Escala, planificación y vida cotidiana

Cerro Lindo combina distintos usos y tipologías:

• Lotes residenciales

• Propuestas multifamiliares

• Sector de servicios

El desarrollo incluye además un Club House con vistas al lago Nahuel Huapi, restaurante, spa con piscina climatizada, un sector deportivo y un refugio con vista al Lago Gutiérrez y al imponente cerro catedral.

La propuesta no se limita a la vivienda, sino que apunta a construir una experiencia de vida vinculada con la naturaleza y el entorno.

Un momento particular dentro del proyecto

En desarrollos de esta escala, no todos los momentos son iguales.

Hay una etapa inicial, donde el proyecto es una promesa.

Y hay una etapa consolidada, donde los valores ya reflejan todo lo construido.

Cerro Lindo se encuentra hoy en un punto intermedio: con avances visibles, posibilidad de construir y condiciones de ingreso que aún no reflejan el desarrollo completo.

Actualmente, el proyecto ofrece:

• Lotes desde USD 66.690

• Departamentos desde USD 156.766

• Opciones de financiación

Este tipo de etapas —donde la obra ya es visible pero los valores aún no reflejan el desarrollo completo— son, históricamente, las más cortas dentro de un proyecto.

Una oportunidad concreta dentro del crecimiento de Bariloche

En un mercado donde la demanda sigue creciendo y los desarrollos con escala real son limitados, Cerro Lindo se posiciona como una de las propuestas más relevantes de la ciudad.

Hoy, con avances concretos, posibilidad de construir y un proyecto que ya se puede recorrer, el desarrollo entra en una etapa donde la decisión deja de ser teórica.

Pasa a ser una oportunidad concreta de ingreso.

Quienes quieran conocer disponibilidad, valores actualizados y opciones de ingreso pueden consultar con el equipo comercial.

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