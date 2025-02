Cómo es la mansión que Selena Gómez y su novio compraron en Beverly Hills a otro famoso de Hollywood

Selena Gomez y Benny Blanco han realizado una impresionante compra inmobiliaria en Beverly Hills, California. La zona es conocida por sus propiedades exclusivas y altos precios, atrayendo a celebridades e inversores de todo el mundo. La pareja, que anunció su compromiso en diciembre del año pasado, compró una mansión valuada en US$35.096.000, según el medio TMZ.

La propiedad fue anteriormente del reconocido cineasta Todd Phillips, conocido por películas como Joker y The Hangover. Phillips adquirió la casa en 2012 por aproximadamente US$17,5 millones.

La casa que compraron Selena Gomez y Benny Blanco era antes de Todd Phillips X.com

El diseño abierto del espacio realza la sensación de amplitud X.com

El playrrom donde jugaban los hijos de Todd Philips, se distingue por sus ventanales redondos que permiten el ingreso de luz natural y brindan vistas al exterior X.com

El gimnasio con salida al espacioso jardin X.com

La sala de cine, ambientada con sus butacas y cortinas rojas X.com

La propiedad es un ejemplo de arquitectura estilo colonial hispana y ofrece una serie de comodidades de lujo, con 7 dormitorios y 12 baños. Además, la residencia ofrece una variedad de espacios para el entretenimiento y la relajación, incluyendo una biblioteca, un spa y un cine en casa.

Los 4000 metros cuadrados de superficie total también incluyen exuberantes jardines, una pileta y un solárium con invernadero de cristal.

Espaciosa y funcional, la cocina cuenta con una isla central X.com

El living de la casa tiene chimenea aunque son pocos los días de frío extremo en California X.com

La confortable suite principal de la joven pareja X.com

El fabuloso baño en suite del dormitorio principal X.com

Desde la compra, Selena y Benny han estado compartiendo vistas de su nuevo hogar con sus seguidores en las redes sociales. En una reciente promoción de la canción “Call Me When You Break Up”, la actriz fue vista en una de las habitaciones al lado de Grace Abrams.

Benny, por su parte, celebró San Valentín de una manera inusual, llenando una de las bañaderas con queso para acompañar nachos, mostrando el lado divertido y relajado de la pareja.

Una de las terrazas de la propiedad X.com

También hay una chimenea exterior para los encuentros con amigos al aire libre X.com

O Globo/GDA