Compraron RE/MAX por US$880 millones: cuál será el impacto en el mercado inmobiliario argentino

La inmobiliaria RE/MAX vuelve al centro de la escena, está vez tras anunciar su adquisición por The Real Brokerage, una compañía especializada en el mercado inmobiliario y la tecnología, que cotiza en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande del mundo.

La operación, valuada en US$880 millones, marca el inicio de un holding internacional: Real REMAX Group. Desde RE/MAX News afirman que esta fusión dará lugar a “una plataforma inmobiliaria global líder, habilitada por la tecnología”.

A su vez, Tamir Poleg, presidente y director ejecutivo de The Real Brokerage, y quien asumirá el cargo de director ejecutivo de la nueva empresa, declaró: “Esta adquisición representa un paso importante en nuestro camino para construir una plataforma tecnológica que potencie a los profesionales inmobiliarios y mejore la experiencia del consumidor”.

La combinación de ambas empresas tendrá un impacto significativo. Por un lado, RE/MAX aporta una red global de franquicias en 120 países y más de 145.000 agentes; por otro, Real suma a la ecuación tecnología, con software, inteligencia artificial aplicada y conocimientos de la nube.

El resultado será un modelo con 180.000 agentes inmobiliarios en el mundo, y previsiones de una mayor rentabilidad, medida por el margen EBITDA -que contempla las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización-, además de un incremento en el valor por acción. También se espera una diversificación de ingresos, por un lado, y una estimación de ingresos combinados pro forma, por otro, cercana a los US$2300 millones, con un EBITDA de aproximadamente US$157 millones. Estas cifras no contemplan sinergia, es decir, mejoras derivadas de la integración como la reducción de los costos duplicados.

Las condiciones de la inversión

Las administraciones de ambas compañías firmaron un acuerdo con los términos de la operación, entre los que se incluye la sede del nuevo conglomerado, en Miami, Estados Unidos. No obstante, Denver -lugar de origen de RE/MAX- mantendrá operaciones importantes.

La sede del nuevo conglomerado será en Miami con importantes operaciones en Denver City of Miami

En cuanto a la estructura accionaria a partir de la transacción, cada acción de RE/MAX Holdings tendrá un valor de US$13,80, con base en el precio de cierre de Real el 24 de abril de 2026. En este sentido, los accionistas de RE/MAX podrán optar por recibir 5,15 acciones de la nueva empresa o US$13,80 en efectivo por cada acción.

Sin embargo, no todos podrán decidir libremente ya que hay un límite total de efectivo: un mínimo de US$60 millones y un máximo de US$80 millones. Esto implica que si la demanda de efectivo supera ese tope, el monto se distribuirá proporcionalmente, por lo que algunos accionistas recibirán una combinación de dinero y acciones.

Por su parte, los accionistas de Real recibirán una acción de Real REMAX Group por cada acción que posean.

Tras la operación, la participación accionaria quedará mayoritariamente en manos de Real, con aproximadamente el 59%, mientras que los accionistas de RE/MAX Holdings tendrán el 41%. “Las acciones cotizarán en el Nasdaq con el símbolo REAX” (la unión de los dos nombres: Real y Remax), señala el comunicado.

Los beneficios esperados

La fusión genera expectativas en el sector inmobiliario, con promesas de mejoras tecnológicas y operativas. “Al ver el increíble impulso y la solidez de la marca RE/MAX hoy en día, sé que este es el momento oportuno y que Real es, sin duda, el socio ideal para llevar a RE/MAX hacia el futuro”, resumió Dave Liniger, cofundador y presidente del consejo de administración de RE/MAX.

En este contexto, desde la empresa destacaron algunas ventajas adicionales de la integración:

Un negocio inmobiliario diferenciado que “abarcará corretaje, franquicias, tecnología financiera y servicios auxiliares ”.

”. El acceso a reZEN, una plataforma de Real que mejora la productividad mediante la automatización con inteligencia artificial, optimización de transacciones y servicios financieros integrados.

con inteligencia artificial, optimización de transacciones y servicios financieros integrados. Una mejora en la experiencia de compraventa de viviendas, con procesos más ágiles.

En la Argentina, esta nueva fusión de compañías fortalecerá la propuesta de valor para la red de agentes y franquiciados Soledad Aznarez

Su impacto en la Argentina

Desde RE/MAX Argentina y Uruguay emitieron un comunicado de prensa explicando cómo impactará la operación en ambos mercados.

En primer lugar, destacaron que se trata de una estrategia global, focalizada en la innovación tecnología y en fortalecer la propuesta de valor para la red de agentes y franquiciados a nivel mundial.

En este sentido, aclaran que: “RE/MAX continuará operando bajo su marca, modelo de franquicia y estructura actual, por lo que no habrá cambios en la identidad marcaria, ni en la operación, ni en la gestión de las oficinas”.