Cómo comprar una propiedad en remate judicial: guía paso a paso

Comprar en un remate judicial o estatal es una alternativa que gana terreno entre quienes buscan oportunidades por debajo del valor de mercado. Aunque cada organismo tiene sus propias reglas, todos los procesos comparten una lógica común: inscripción previa, lectura del pliego, depósito de garantía, participación en la subasta y posterior adjudicación. La clave es entender cada etapa y anticipar los requisitos formales, porque cualquier error puede dejar al oferente fuera del proceso.

En el caso del Banco Ciudad, las subastas se realizan de manera 100% online, especialmente en el segmento de inmuebles con herencias vacantes. Para participar, el interesado debe inscribirse en la plataforma del banco con al menos 48 horas hábiles de anticipación y realizar un depósito en garantía equivalente al 3% del valor base del inmueble elegido. Ese dinero se devuelve si el participante no gana o decide no ofertar, pero se pierde si gana y luego se arrepiente. Durante el día del remate, la puja se realiza en tiempo real y el sistema determina al ganador según la oferta más alta.

Las subastas del Banco Ciudad son procesos 100% online

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es otro de los organismos que tiene un sistema de subastas nutrido, en este caso de bienes inmuebles del Estado nacional. Su procedimiento se articula a través del portal ComprAr, donde el interesado debe inscribirse como oferente. El proceso comienza con la preinscripción, tras la cual el sistema otorga usuario y contraseña. Luego se debe descargar el pliego, que contiene todas las condiciones del inmueble y los requisitos para participar.

La AABE exige que todas las consultas se realicen dentro del sistema y dentro del plazo previsto, ya que pueden emitirse circulares aclaratorias que modifiquen el pliego. También es obligatorio coordinar una visita al inmueble, solicitándola por correo electrónico (visitassubastas@bienesdelestado.gob.ar). Una vez cumplidos estos pasos, el oferente puede inscribirse en la subasta correspondiente, siempre respetando la fecha y hora de cierre. Durante el acto de subasta, el sistema habilita una hora para ofertar por encima del monto mínimo. Al finalizar, se emite un informe de evaluación para todos los participantes.

En la AABE se subastan terrenos, además de propiedades argentina.gob.ar/bienesdelestado

Aunque ambos organismos comparten la lógica de inscripción, pliego, garantía y puja, existen diferencias importantes. El Banco Ciudad opera con procesos más ágiles y orientados al público general, mientras que la AABE exige un nivel más alto de formalidad administrativa y control documental. En ambos casos, el oferente debe considerar que la compra en remate implica asumir el estado del inmueble tal como se encuentra, sin posibilidad de reclamos posteriores por vicios ocultos, y que los plazos de pago suelen ser estrictos.

Para quienes buscan oportunidades, los remates judiciales y estatales pueden ofrecer precios atractivos, pero requieren preparación: leer cada pliego con atención, verificar el estado del inmueble, calcular impuestos y gastos posteriores, y tener la liquidez necesaria para cumplir con los pagos en tiempo y forma. Con una estrategia clara y conocimiento del proceso, la subasta puede convertirse en una vía concreta para acceder a una propiedad a valores competitivos.