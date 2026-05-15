5 reformas low cost que aumentan el valor de tu casa en un 15% sin gastar una fortuna

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, vender o alquilar una propiedad al mejor precio posible ya no depende solo de su ubicación o metraje. La presentación es un factor que muchas veces cambia la ecuación y algunos cambios que no requieren obras costosas representan una buena alternativa. Expertos del sector coinciden en que con un presupuesto medido y criterio estético, es posible elevar notablemente el valor de una casa o departamento.

Alan Flexer, gerente de la sucursal San Isidro de la inmobiliaria Narvaez, advierte que los compradores de hoy son cada vez más sensibles a ciertos espacios clave. “Las reformas que generan mayor impacto en el valor percibido son las vinculadas a cocina, baños, iluminación y espacios exteriores”, señala. Según Flexer, no hace falta encarar una remodelación integral para marcar la diferencia. “Con intervenciones simples, materiales neutros y una puesta en valor enfocada en funcionalidad y mantenimiento, se puede mejorar notablemente la presentación de una casa sin realizar una gran inversión”, advierte.

El especialista menciona algunas obras concretas como la pintura general del inmueble, la renovación de artefactos de iluminación, la actualización de muebles de cocina o vanitory y la mejora de jardines o balcones mediante paisajismo y decoración. “En muchos casos, estos cambios generan una diferencia significativa en la percepción del comprador”, concluye.

La pintura general del inmueble y la actualización de muebles de cocina son algunos puntos fundamentales en los hogares

Pintura: no puede faltar en una renovación

La pintura es un ítem que no puede dejarse de lado al momento de una renovación o cambio de cara. Cuando se habla de renovar sin gastar de más, la pintura suele ser el punto de partida obligatorio. Guillermo Ortega, gerente de la red de pinturerías Sui Color, recomienda lo que él llama un “lavado de cara” al inmueble. “Se puede lograr mucho con productos más económicos y de buena calidad”, asegura como por ejemplo con las marcas propias del rubro. “Nuestra línea propia cuesta hasta un 50% menos que las primeras marcas y ofrece una calidad excelente, con colores innovadores ya listos para usar”. Pero Ortega también apunta al factor mano de obra como otra variable de ahorro.

“Las pinturerías ofrecemos asesoramiento gratuito para que los propios dueños puedan pintar ellos mismos: paredes, techos, pisos, puertas, carpintería tanto de interiores como exteriores”, explica. “Así se ahorra en mano de obra y se aumenta el valor de la casa sin gastar una fortuna”, asegura.

Modernizar el baño

Asimismo, el baño puede ser otro ambiente clave en la transformación. El arquitecto Damián Revelli detalla algunas ideas accesibles para transformar baños anticuados sin recurrir a obras mayores.

El baño es otro ambiente clave en la transformación

La primera solución apunta directamente al problema más común: los azulejos viejos. “Existen placas plásticas SPC —lo que yo llamo mármol flexible— que se pegan directamente sobre el azulejo viejo con silicona” , explica Revelli. Recomienda elegir las de mayor espesor: “Las finitas no me gustan, prefiero las que tienen cuerpo porque parecen un panel de vidrio”. Vienen en formatos de 2,40 x 1,20 metros y en texturas símil mármol, entre otras opciones.

, explica Revelli. Recomienda elegir las de mayor espesor: “Las finitas no me gustan, prefiero las que tienen cuerpo porque parecen un panel de vidrio”. Vienen en formatos de 2,40 x 1,20 metros y en texturas símil mármol, entre otras opciones. Otro consejo tiene que ver con la iluminación: “Nadie te lo dice, pero la luz lo cambia todo . Doce dicroicas no son un exceso: al espejo, a la ducha, a la zona del inodoro, atrás del espejo”, insiste el arquitecto.

. Doce dicroicas no son un exceso: al espejo, a la ducha, a la zona del inodoro, atrás del espejo”, insiste el arquitecto. El tercero involucra un elemento sencillo y económico: el espejo. “Un espejo grande, de punta a punta si es posible, agranda el baño de manera increíble. En cambio, los espejos chicos están prohibidos porque dan la sensación de menor espacio”, señala.

En cambio, los espejos chicos están prohibidos porque dan la sensación de menor espacio”, señala. La cuarta idea se centra en mamparas y cortinas. Revelli es “team mampara”, especialmente las de herrajes de acero y apertura central o pivotante. Pero para quienes prefieren gastar menos las cortinas lisas ganan en estética y armonía en un ambiente como el baño.

Pero para quienes prefieren gastar menos las cortinas lisas ganan en estética y armonía en un ambiente como el baño. Para Revelli, el punto culminante es el lavatorio para los que recomienda inclinarse por mesadas de piedra, cuencos de distintos tipos.“ No hay que tenerle miedo a las griferías negras o doradas”, dice.

La iluminación es fundamental en los baños: “Nadie te lo dice, pero la luz lo cambia todo. Doce dicroicas no son un exceso", explica el arquitecto Revelli Gentileza

Los especialistas coinciden en que revalorizar una propiedad no exige grandes presupuestos, sino buenas decisiones entre materiales y diseño.

Las 5 reformas de bajo costo para revalorizar tu propiedad