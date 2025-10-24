Así está la lista de precios de mano de obra de albañilería en octubre 2025

Los trabajadores de la construcción reciben un nuevo incremento salarial en octubre tras el último acuerdo paritario alcanzado entre la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las cámaras empresarias del sector.

El convenio colectivo contempla los salarios básicos por hora y por mes para cada categoría laboral, junto con las variaciones por zona y el otorgamiento de sumas adicionales destinadas a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación acumulada del año.

El ICC registró en septiembre de 2025 una suba del 3,2% Robert F. Bukaty - AP

La suba de este mes será de 3% y forma parte del convenio homologado por el Ministerio de Capital Humano, que se suma a la recomposición total del 2,2% correspondientes a julio y septiembre. Asimismo, se acordó la creación de una comisión especial que analice las variables económicas y la situación del sector de la construcción con el fin de definir futuros acuerdos salariales antes de fin de año.

Así quedó la lista de precios de mano de obra de albañilería

Zona A (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones)

Oficial especializado: $3730,67 por hora

Oficial: $3176,60 por hora

Medio oficial: $2929,27 por hora

Ayudante: $2695,06 por hora

Sereno: $490.603,03 por mes

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial especializado: $4364,88 por hora

Oficial: $3716,32 por hora

Medio oficial: $3427,38 por hora

Ayudante: $3153,10 por hora

Sereno: $574.006,28 por mes

Zona C (Santa Cruz)

Oficial especializado: $6789,82 por hora

Oficial: $5781,85 por hora

Medio oficial: $5330,02 por hora

Ayudante: $4905,14 por hora

Sereno: $892898,36 por mes

Zona C Austral (Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $7473,34 por hora

Oficial: $6353,20 por hora

Medio oficial: $5858,54 por hora

Ayudante: $5390,12 por hora

Sereno: $981.206,06 por mes

Cómo impacta la suba salarial en el costo de la construcción

La suba de este mes será de 3% Irene Miller - Shutterstock

Los incrementos salariales de los trabajadores impactan directamente en el costo total de la construcción. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en septiembre de 2025 —último mes publicado— una suba del 3,2% respecto de agosto.

El aumento se explica por variaciones del 2,9% en materiales, 3,0% en gastos generales y un 3,7% en mano de obra, este último es el rubro con mayor incremento.

Cabe destacar que la categoría de mano de obra incluye el acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el 29 de septiembre de 2025. En el próximo índice, correspondiente a octubre, se reflejará el nuevo incremento salarial dispuesto para ese mes.