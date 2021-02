Chacarita: construirán departamentos donde funciona desde hace décadas la sede de los Testigos de Jehová

En la manzana comprendida por la avenida Elcano y las calles Charlone, Virrey Loreto y Rosetti, ubicada en el barrio de Chacarita, pegada a Villa Ortúzar y a pocas cuadras de Belgrano R, funciona desde hace décadas la sede de la Asociación de los Testigos de Jehová. En ese predio hay más de 200 departamentos, donde viven voluntarios de la organización.

Así se ven los departamentos hoy (Mauro Alfieri)

Pero pronto el lugar tendrá una fuerte transformación: del 18 de septiembre al 23 de octubre se realizará allí la edición número 37 de Casa Foa, la exposición de Arquitectura y Diseño que el año pasado debió suspenderse por la pandemia de coronavirus.

Una imagen del predio por dentro (Mauro Alfieri)

Luego del evento, se construirá allí el emprendimiento Prima Elcano, proyectado por el Estudio 2PS, liderado por los arquitectos Roberto Parysow y Emilio Shargorosky. La Asociación Testigos de Jehová se mudará a un edificio que está construyendo en Nordelta.

Criba construye la nueva sede de los Testigos de Jehová en Nordelta

“Es una zona superconectada, con mucho potencial, y con la adyacencia del barrio de Belgrano como zona de influencia. Acá a seis cuadras están todas las escuelas, los clubes. Esto tiene mucho potencial, es una oportunidad”, explica a LA NACION el desarrollador Sebastián Sommer del fondo de inversión Tayron Capital.

El proyecto incluye la renovación de tres cuerpos de departamentos. “Lo que vamos a hacer es un reciclaje de esas viviendas, porque los departamentos están espectaculares. Lo único que hay que hacer es aggiornarlos, cambiarles la carpintería, los pisos, lo artefactos, la construcción es espectacular, de los 80. Vamos a hacer un cambio de fachada, se agregan balcones, con un estilo super moderno. Ahí salen 92 departamentos, porque vamos a unificar algunos”, cuenta Sommer. Además, se harán grafitis en los muros exteriores.

Así se verá Prima Elcano

Otro conjunto de departamentos será tirado abajo y allí se hará una construcción nueva, de ocho pisos con un subsuelo de cocheras, espacios comunes, piscina, gimnasio, juegos para chicos, terrazas transitables y espacio de co working. En toda la manzana habrá 450 departamentos de dos, tres y cuatro ambientes que compartirán los espacios comunes.

Las unidades recicladas se espera que estén listas ocho meses después de que termine Casa Foa. El proyecto incluye una gran área verde central, que mantiene la mayoría de los árboles del predio. “Se intentó preservar la fisonomía del barrio, que es baja, manteniendo el verde”, afirma Sommer.

Se pintará un mural en el edificio reciclado

El perímetro se mantendrá cerrado y sobre Elcano habrá locales comerciales de doble altura. “Si vos hacés dos cuadras y cruzás Alvarez Thomas, Elcano es una avenida super comercial, tenés cafés, supermercados, etc. Acá vas a tener un polo para esta zona”, señala el desarrollador.

Por su parte, Marcos Malbrán, director de Casa Foa, asegura que “los arquitectos y diseñadores están esperando ansiosamente que ocurra Casa FOA 2021, que el año pasado no se pudo hacer. Todo va a cambiar, los hábitos de consumo cambiaron y habrá que adaptarse. No sabemos si esto va a tener un aforo, no sabemos si vamos a tener todos la vacuna pero entendemos que va a estar todo bastante mejor”, señala.

El emprendimiento tendrá una área verde central común

Además, en esta edición, por primera vez se pondrá en marcha la “Experiencia Satélite Casa FOA”. Se trata del relanzamiento de la biblioteca pública Reina Batata, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, a diez años de la muerte de María Elena Walsh.

La biblioteca Reina Batata, en Belgrano

Ubicada en la plaza Barrancas de Belgrano, la biblioteca fue construida en 1905 como casona para cuidadores del parque. En el 2011 se reinauguró como la primera biblioteca infantil en el marco de Buenos Aires Capital mundial del libro (UNESCO). Ahora se trabajará en la puesta en valor de su edificio de 150 m². “La idea es intervenirlo y devolverlo en mejores condiciones para que le quede a la Ciudad”, explica Malbrán.

“Para nosotros Casa FOA es un proyecto super importante, que marca un hito en los barrios donde se hace, ya que genera una transformación. Y este barrio, con los medios de transporte que tiene, la adyacencia de Belgrano y la presencia de Casa FOA, estoy seguro que va a ser la explosión de una zona que en Buenos Aires está medio oculta”, concluye Sommer.