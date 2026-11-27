Durante años, una imponente mansión de ladrillos en la ciudad de Ypsilanti, en el estado de Michigan, Estados Unidos, permaneció abandonada. Su deterioro era tal que las autoridades locales evaluaban demolerla. Sin embargo, en 1986, los hermanos Christopher y Steve White encontraron en aquel edificio una oportunidad de inversión que, cuatro décadas después, podría convertirse en una operación millonaria.

Los estadounidenses adquirieron la propiedad por apenas US$1 y, tras una importante remodelación, lograron darle una segunda vida. Según informó la revista People en octubre, la residencia, conocida como Gilbert Mansion, salió al mercado inmobiliario por US$1.125.000.

Los compradores adquirieron la propiedad, en estado de abandono, por apenas US$1

Construida en 1861, la vivienda cuenta con una superficie de aproximadamente 743 metros cuadrados y se distingue por sus dos torres, sus cornisas ornamentadas y su techo de pizarra. Su arquitectura responde al estilo Segundo Imperio, una corriente de influencia francesa que adquirió popularidad en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX.

De mansión abandonada a negocio millonario

Cuando los hermanos conocieron la propiedad, las autoridades llevaban siete años sin conseguir un comprador. Las ventanas estaban rotas, parte de la fachada se encontraba deteriorada y hasta la puerta de entrada original había desaparecido.

De acuerdo con el portal especializado Realtor.com, entre las propuestas para recuperar el inmueble figuraban la instalación de oficinas y la apertura de un alojamiento turístico. No obstante, los White consiguieron quedarse con la edificación gracias a su experiencia en la recuperación de viviendas antiguas y a su proyecto para convertirla en un complejo residencial.

Los White consiguieron quedarse con la edificación gracias a su experiencia en la recuperación de viviendas antiguas

Las obras demandaron 14 meses e implicaron una renovación integral del interior. Los hermanos conservaron los pisos originales de madera y una antigua chimenea revestida con cerámicas Pewabic, mientras que reemplazaron buena parte de las instalaciones.

El resultado fue un edificio con siete departamentos de entre 74 y 111 metros cuadrados, en el que conviven las características arquitectónicas del siglo XIX con las comodidades de una vivienda moderna.

La decisión de venderla

La recuperación del inmueble les permitió a los hermanos obtener ingresos durante décadas. Según consignó People en octubre de 2026, todas las unidades estaban alquiladas, con valores mensuales que oscilaban entre US$1050 y US$1575.

La recuperación del inmueble les permitió a los hermanos obtener ingresos durante décadas

Christopher señaló a Realtor.com que los alquileres se encontraban por debajo de los precios de mercado, lo que representaría una oportunidad de incrementar la rentabilidad para el próximo propietario.

La decisión de desprenderse del edificio responde a una cuestión personal: ambos quieren jubilarse. La mansión es la última propiedad que conservan de los distintos proyectos inmobiliarios que emprendieron juntos.