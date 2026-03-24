Con vista a una laguna cristalina y los pies en la arena: así es Experiencia Living y por qué vale la pena ir

La cuarta edición de la feria de diseño, decoración y nuevas formas de vivir se aloja este año en Remeros Beach, en Tigre, un emprendimiento inmobiliario que prioriza el bienestar integral de sus habitantes, la nueva Experiencia Living está enmarcada por una impresionante laguna prístina de 3,5 hectáreas que cristaliza el concepto de la desarrolladora Vizora: integrar naturaleza, agua, deporte y comunidad en un mismo entorno, en una locación estratégica y cercana a la ciudad.

El proyecto -que comenzó 10 años atrás con una inversión de US$200 millones- fue pionero en esta ubicación, con la construcción de este barrio residencial de nueve macrolotes destinados a vivienda y uno para locales comerciales. Actualmente, el Camino de los Remeros sobre el que se levanta el complejo es un corredor de moda que se ha posicionado como una microzona muy codiciada, en la que están en marcha numerosos desarrollos.

Experiencia Living 2026 se lleva a cabo en el proyecto Remeros Beach, en Tigre DENISE GIOVANELI

El diferencial es el estilo de vida

Esta coordenada en el norte del Gran Buenos Aires se consolidó como uno de los polos de lifestyle más atractivos y dinámicos de los alrededores de la Capital Federal. Esta nueva forma de vivir es, precisamente, la que se materializa en Experiencia Living 2026, a orillas de la Crystal Lagoon de Remeros Beach: “Este lugar nos hace pensar que estamos de viaje, que podemos vivir de vacaciones. Los departamentos tienen unas vistas increíbles, y estamos a media hora de Buenos Aires”, sostuvo la Arq. Mariana Kratochwil, directora de Revista Living. Del total del proyecto de Vizora Desarrollos Inmobiliarios, dos torres (las Sky) ya están terminadas y están habitadas por 300 familias, otras dos se entregan en mayo y en diciembre de este año, con unidades de uno, dos y tres dormitorios (tienen financiamiento de hasta 50% en 60 cuotas).

La muestra, precisamente, se aloja en uno de estos edificios próximos a entregar, de la marca Árboris, un sello de éxito en Las Lomas de San Isidro y La Horqueta que ahora suma Tigre a su porfolio. El mes que viene arranca la obra de Árboris 4, que se entrega en 2028 y también ofrece la opción de financiar en 20 cuotas fijas en dólares y agrega nuevas tipologías: dúplex en planta baja con jardín y penthouse que llega a 300 m². El master plan contempla seguir haciendo más playa, de 3000 m² que hay actualmente -equipados con sombrillas, reposeras, guardavidas, kayaks- proyectan 10.000 m².

El complejo se construye alrededor de una laguna cristalina

El combo es tan innovador como único: residencias de lujo, playa, actividades acuáticas y propuestas gastronómicas del nivel de Casa Fabric, que acaba de abrir en Remeros Beach con sushi, coctelería y espíritu costero en un inmenso local que privilegia mesas en la terraza, almuerzos frente al agua y after beach, en un ambiente distendido.

Es que el relax, los momentos de ocio, los recreos en buena compañía son parte fundamental de este nuevo estilo de vida urbano y disfrutable. “Si Remeros Beach logra que empieces el día caminando al aire libre, que los vecinos se conozcan y conecten, que las familias compartan más tiempo de calidad juntos y que la vida tenga un poco más de equilibrio, entonces este proyecto habrá cumplido su propósito”, observó Milagros Brito, directora de Vizora.

No es un showroom, es diseño vivo

Experiencia Living es una propuesta de interiorismo única en el país, porque no se limita a mostrar ambientes aislados, sino departamentos enteros y completamente ambientados, lo que ofrece el plus de vivenciar la misma unidad en versiones distintas, según la personalidad y la creatividad de los expositores. “Hay propuestas para todos los estilos y gustos. Cada diseñador le puso su corazón y su impronta única a cada rincón, y el resultado es brillante. Los felicito porque año tras año no dejo de sorprenderme, de cómo logran transformar en poco tiempo una caja en blanco en un espacio que cuenta una historia de vida. Siento un enorme orgullo por la cantidad de ideas tan distintas que conviven y que nos inspiran”, expresó la curadora de la muestra. Para Kratochwil, Experiencia Living es “un lugar donde la decoración se siente viva, cercana y posible.”

Milagros Brito (Vizora) junto a ejecutivos de La Nacion: Teresa de Elizalde, Santiago Traynor, Gervasio Marques Peña, Mariana Kratochwil, Mariana Arias, Connie Brito (Vizora), Norberto Frigerio y Francisco Seghezzo Fabián Malavolta

Un recorrido en 10 tendencias

1. Wellness real estate: ecosistemas para sentirse bien

“Durante mucho tiempo los bienes raíces se pensaron en términos de metros cuadrados, hoy somos testigos de un cambio de paradigma: todos estamos en busca de algo más profundo. Bienestar. Lugares que nos ayuden a vivir con más calma, más naturaleza y más conexión, un ecosistema que nos invite a vivir mejor”, declara Milagros Brito. Para Vizora, que atendió y entendió temprano esta conversación, la arquitectura comenzó a volverse biológica, un ambiente se convirtió en cuidado real. Esta macrotendencia es la que dominó la cuarta edición de la feria, con 14 departamentos concebidos para llevar una vida extraordinaria todos los días. Invertir en wellbeing es el lema en el que se encontraron los diversos profesionales que participan de la muestra. Ese es el aire que se respira desde la entrada, con la Vizora office, hasta el tercer piso intervenido.

Un departamento sumamente original con una propuesta pop en su diseño y la vista al agua DENISE GIOVANELI

Los balcones ambientados con muebles de exterior resistentes al clima y la intemperie Hernan Zenteno - La Nacion

La propuesta de la marca de muebles de exterior Mike con sombrillas, camastros y livings coloridos Hernan Zenteno - La Nacion

Los balcone de las unidades de Remeros Beach son amplios y cómodos generando un ambiente más Hernan Zenteno - La Nacion

Este departamento propone un balcón para desayunos y almuerzos a pasos de la cocina Hernan Zenteno - La Nacion

La propuesta más lúdica de todas en un departamento joven: pool de noche y mesa de dia que se cubre con una tapa de madera corrediza Hernan Zenteno - La Nacion

2. El marrón es el nuevo negro

“Varios decoradores se jugaron y optaron por él, es el color que engama y engloba. El que reemplaza al negro, que es más duro”, señala la directora de revista Living. Se lo ve aplicado en todos los ambientes y todas las gamas, de los más oscuros al dulce de leche de la unidad 301 de Adriana Randazzo. De la ropa de cama al revestimiento de la cocina o el sillón de living de Halesa, la unidad 203 que fue diseñada para un hombre soltero. “Partimos de la elección de la piedra Alpinus en la barra para dar con tonos muy masculinos. La atmósfera es teatral, nos fuimos a los colores más apagados para generarla. Si bien el año pasado vimos el marrón como una tendencia en Milán, lo utilizamos porque era lo que nos pedía el espacio y lo que queríamos lograr”, explica Paola Dockhorn. En el 001, el marrón de Colorín toma una veta más cobriza y en el 201, Gaby López Monzón hace maravillas aplicando este color en paredes, alfombras, sillas, tapizados de terciopelo, almohadones y pie de cama. La habitación es chocolate, que llega hasta la vajilla artesanal del comedor.

En el dormitorio del espacio de Halesa, la pared revestida con melamina Merlot (Faplac) tiene arcos calados retroiluminados que dejan ver un empapelado con motivos de abanicos (Tintachini, aplicado por Empapelarte). Cabecera de cama en terciopelo terracota y almohadones en tonos oliva. Jonathan Reiccholz

Un rincón dedicado al ocio y el gaming con un sillón de estilo vintage tapizado en marrón oscuro que contrasta con el revestimiento de madera clara y las cortinas más claras aún Hernan Zenteno - La Nacion

Un baño dramático con poca luz, muy direccionada, y paleta de marrones y bronce Hernan Zenteno - La Nacion

Un despacho de gerencia en un departamento íntegramente equipado como espacio de trabajo, por Grupo (a)2 Hernan Zenteno - La Nacion

3. La calidez del bordó para ambientes que abrazan

“Luego de una gran pérdida, el diseño puede acompañar la vida nueva y la casa nueva. Desde la búsqueda de los colores y los materiales, todo lo pensamos para poder transitar el duelo y de a poco ir transformando los recuerdos en momentos felices”, cuenta Loly Albasini. En su espacio 304 el bordó profundo refugia, con su absoluta calidez, contiene. Y también es una referencia a la historia de esta familia que está emparentada con el vino. Partir desde ela uva y aportar luz y esperanza con cortinas impecablemente blancas, ropa de cama de lino francés bien claro, como el mural. Este departamento evoca el caso de un cliente real del estudio, una familia que vivía entre Pilar y el sur por negocios bodegueros. En 001, el bordó aporta un tono vibrante a la cómoda del dormitorio y en el 002, tonaliza la espectacular biblioteca del escritorio.

Pasillo de acceso al departamento de un perfumista con paredes en bordó profundo, estantería de madera con libros, objetos de mármol, velas y vegetación. Sillones Brønz (Barn). Jonathan Reiccholz

El toque bordó en almohadones y manta al pie de la cama Hernan Zenteno - La Nacion

El bordó también sale al sol y es un color innovador para el exterior Hernan Zenteno - La Nacion

Paredes, sillones y hasta flores en bordó Hernan Zenteno - La Nacion

El dormitorio de un adolescente, con streaming y música combinando azul eléctricoc con bordó y madera Hernan Zenteno - La Nacion

Un rincón de relax y lectura dentro de un ambiente con vestidor Hernan Zenteno - La Nacion

4. Todo al azul y al estilo navy

El lugar influye mucho, uno elige la decoración en función de la locación, por eso aquí pasan al frente los tonos celestes, el estilo náutico. En el 202 de Leticia Rocco el azul es omnipresente: en los azulejos de la cocina, en los sillones de cuero del living, en la trama de la alfombra y los tapetes, en los individuales, en el empapelado del comedor y del baño, hasta en las macetas del balcón, que contrastan con la madera blanca del deck. “Llegar acá es sentir que estás de vacaciones. Este departamento lo pensamos para un arquitecto de mediana edad que trabaja a full todo el día y cuando regresa a su casa se relaja. El agua es tan protagonista que la trajimos para adentro. Con ese disparador hicimos todo”, relata Leticia. Desde el diseño de los papeles hasta los veladores turquesa o la cortina de baño que combina jean con rayas. Toda la colorimetría estuvo muy pensada.

Barra-cocina del espacio "Vértice" con gran arco estructural (Artefacto BA) que marca el acceso a la cocina, revestida integralmente en cerámicos Flow Cosmic Blue (San Lorenzo Design). Mesada de Cuarcita Matarazzo (De Stefano 1913, ejecutada por Artecnia). Banquetas altas tapizadas en terciopelo azul. Jonathan Reiccholz

La diseñadora Leticia Rocco en su espacio celeste y azul creado para Experiencia Living 2026 Jonathan Reiccholz

La presencia de azul en este balcón con propuesta de sillón, almohadones y alfombra JONATHAN REICCHOLZ

El otro extremo del balcón con una figura oriental de gran tamaño y cañas de bambú Hernan Zenteno - La Nacion

También la presencia de azul en la barra de la cocina del despartamento de Sandy Cairncross y en los almohadones del living integrado JONATHAN REICCHOLZ

Otra pared del domitorio de un adolescente melómano en azul profundo Hernan Zenteno - La Nacion

5. Espíritu playero

El espacio 302 de Wood Market se llama La Orilla y encarna la vibra costera de Remeros Beach. Con una estética informal, madera clara, tonos del océano, un cuadro con una fotografía del mar, libros de California y de las mejores playas del mundo, caracolas y corales de cerámica. Además, está a la altura perfecta para sentirse dentro del agua desde el balcón.

El departamento intervenido por Iván Nahas para Experiencia Living 2026 JONATHAN REICCHOLZ

Las cortinas de madera aportan calidez al ambiente todo engamado en marrones

Un clásico que aporta elegancia: las cortinas tradicionales en este pequeño comedor a pasos de la cocina integrada

El diseño maneja una paleta de arenas, crudos y marrones en todos los ambientes JONATHAN REICCHOLZ

6. El relax es tan importante como la productividad

En el 002 de Pía Magri de Design Gurú, el equipamiento de Fontenla comulga con la visión de la diseñadora: el hogar como reflejo de la evolución personal. Concebido para una mujer exitosa que atraviesa una etapa de reconexión y madurez, que tras un viaje a la India ha instalado en su despacho un instrumento de alinear los chakras que parece de ciencia ficción. “Con esta máquina Tesla imita la energía de vacío o punto cero, que es pura, de la que nosotros estamos hechos. La rutina nos lleva a desequilibrarnos,con el estrés nos alejamos del orden natural. Como somos eléctricos, en un 97% y solo en un 3% materia, la máquina aporta la energía que el cuerpo necesita. Y limpia el campo porque actúa en un radio de 80m2, te sentís en armonía, tenés más claridad, podés ver tu camino”, detalla Sil Valdemoros desde Inner Bliss. En el 104, Grupo (a)2 exhibe el espacio de trabajo de una diseñadora de estampas, en un entorno colaborativo y adaptable, con varias zonas de relax y pausas activas. La ergonomía es fundamental: las mesas de altura flexible, el escritorio elevable, las sillas con respaldo y apoyabrazos regulables. Trabajar con bienestar es la premisa de este workspace que cuida la postura y una rutina no estática, con muebles configurables de acuerdo a la necesidad y a las medidas de cada persona. Los tonos ceniza, mostaza y saúco se entrelazan con las estampas de la profesional en un ambiente alegre que también propicia la concentración.

La unidad diseñada por Pía Magri y Design Gurú para una madre e hija encontrando su espacio común. Hernan Zenteno - La Nacion

Interior del espacio de trabajo que es el showroom de Era Carlota con un gran mural con colibrí, fauna y flora sobre la pared principal. Escritorios blancos y sillas ergonómicas en tonos rosados de Grupo(a)2. Iluminación lineal suspendida. Jonathan Reiccholz

El dormitorio diseñado por el estudio Halesa para que un financista pueda relajarse cuando termina el stress del día. Maia Croizet

7. Casas texturizadas para tocar

La materialidad fue muy importante para numerosos diseñadores. En el 001, el acabado rústico está en la pared del dormitorio principal y en la de piedra Ivory a la veta de De Stefano, todo en un color crema y con una apariencia irregular que aporta la naturalidad de lo orgánico. En Live & Play, el refugio gamer para una influencer, la pared enchapada del comedor destella luces y rugosidad de cobre. En el 201, los sillones en estampas de reptil tientan con una sugerente suavidad, mientras que la espalda de la biblioteca se muestra entelada, para poder dejar espacios vacíos que se llenan con la textura del lienzo.

La pared metalizada y texturada con luces led en color violeta en un rincón comedor Hernan Zenteno - La Nacion

La cocina de esta casa inspirada en una influencer gamer a pasos de la pared metalizada Hernan Zenteno - La Nacion

Un espacio de trabaojo con mobiliario de Grupo (a)2 que invita a tocar la pared Hernan Zenteno - La Nacion

Un dormitorio con pared texturada en piedra Ivory de De Stefano Hernan Zenteno - La Nacion

Sillones con tapizado estilo reptil Hernan Zenteno - La Nacion

8. Empotrado en vez de tapado

Se acabó eso de jugar a las escondidas y ocultar tras cerramientos y puertas los electrodomésticos que usamos todos los días. En el 002, la cafetera automática es empotrable, al igual que la heladera y el microondas integrables.

En esta cocina todo está empotrado Hernan Zenteno - La Nacion

Un rincón barista para tragos y cafetería Hernan Zenteno - La Nacion

Otra pared donde todo está empotrado y no ocupa espacio ni sobresale Hernan Zenteno - La Nacion

9. Comedor y cocina disruptivos

Si antes el foco estaba en la cocina, hoy está en el comedor, que se hace cada vez más íntimo y más diario, también más vecino de las islas y las hornallas: para que comer no sea un acto segregado de la preparación de la comida. Vale tanto para la cotidianidad como para encuentros sociales cercanos. Y ya no se articula de manera clásica, con una mesa rectangular y sillas de estilo. En el 002, la mesa es circular y se acompaña con sillones; en el 301 es ovalada.

El living-comedor del espacio "Entre notas": mesa de madera maciza con centro floral, sillas en cuero camel junto a la barra de cocina con frente de mármol veteado. Pisos de Patagonia Flooring en espiga. Jonathan Reiccholz

En la cocina del espacio "Nexo", isla con mesada de mármol Fior Di Pesco, muebles en melamina Jade (Faplac) y nicho con mesada y alsada de mármol Silver Galaxy, horno empotrado, nicho retroiluminado. Jonathan Reiccholz

Una cocina "oculta" con mesa ovalada adosada a la mesada Hernan Zenteno - La Nacion

La integración de la cocina con el living es un diseño de todos los departamentos de Remeros Beach Hernan Zenteno - La Nacion

Un espacio a modo de pequeña bodega para vinos y un sector con todo lo necesario para preparar el desayuno Hernan Zenteno - La Nacion

La posibilidad de tener la vista abierta a la laguna mientras se cocina Hernan Zenteno - La Nacion

10. Diseño estructural de la luz

No es aleatorio ni aislado a ciertos artefactos, sino que se vislumbra como un concepto integral. Así sucede en el 102, para una mujer de 40 años que de día quiere una unidad sobria y delicada con luz natural, y de noche disfruta de su estación de juego, con luces violetas, neón y LED. Así, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz diseñaron un departamento que se transforma conforme pasan las horas. “Recomiendo venir cuando empieza a bajar el sol, porque es impresionante el diseño de la iluminación en esta edición. Ya es parte de la ambientación y de la decoración de todos los espacios. Además es un lugar que se presta para disfrutar de las vistas al atardecer”, finaliza la Arq. Kratochwil.

La iluminación es una gran protagonista en los departamentos: la luz natural que llega desde el exterior y los efectos de luz elétrica, como en esta cocina direccionada tanto desde el techo como en sitios estratégicos Hernan Zenteno - La Nacion

Luces detrás del espejo para crear un ambiente más intimista o dejar encendidas de noche Hernan Zenteno - La Nacion

Un baño negro con iluminación sutil que resalta el brillo de este color Hernan Zenteno - La Nacion

De yapa: más espacios inspiradores

Un rincón para maquillarse y arreglarse junto al ventanal Hernan Zenteno - La Nacion

Los empapelados o las paredes dibujadas en los baños son una tendencia innovadora Hernan Zenteno - La Nacion

El domitorio que pensó Iván Nahas totalmente en paleta de grises Daniel Karp

Un dormitorio clásico, sobrio y elegante en tonos de azul grisáseo y marrones Hernan Zenteno - La Nacion

Un rincón que resuelve el espacio de guardado con creatividad Hernan Zenteno - La Nacion

Las mesas ovaladas o con puntas redondeadas son una tendencia para el comedor Hernan Zenteno - La Nacion

El aporte de color en estas banquetas a modo de obras de arte distribuidas por el espacio Hernan Zenteno - La Nacion

Un baño de estilo clásico que combina el dorado con la madera y el blanco veteado de la mesada Hernan Zenteno - La Nacion

Un comedor sin sillas, para ponerse cómodo y comer rico Hernan Zenteno - La Nacion

Un vestidor a lo largo de un pasillo donde todo está a la vista Hernan Zenteno - La Nacion

Estas son algunas propuestas que se pueden encontrar en el paseo de compras de Experiencia Living

Rincón de trabajo resuelto en el pasillo que va del estar al dormitorio, con escritorio curvo empotrado de melamina Gris Tapir (Faplac), banco "Ronda" (Par en Par), alacena en melamina Terracota (Faplac) y revestimiento de porcelanato Cesky Ivory (San Lorenzo Design) sobre la pared. Jonathan Reiccholz

¿Dónde y cuándo visitar Experiencia Living?

Experiencia Living Remeros Beach: Camino de los Remeros 1585,Tigre, Buenos Aires. Además de los 14 departamentos ambientados, hay un paseo de compras, gastronomía y shows en vivo. Está abierta hasta el 19 de abril, de martes a domingos de 12 A 20, con estacionamiento sin cargo.

Entradas desde $20.000, con promos: 2x1 con Club LA NACION y 50% de descuento con banco Macro. En venta por Entrada Uno o en las boleterías del predio.