Con vista a una laguna cristalina y los pies en la arena: así es Experiencia Living y por qué vale la pena ir

La cuarta edición de la muestra de decoración y diseño de la revista Living se realiza en el proyecto Remeros Beach, en Tigre, hasta el 19 de abril con 14 departamentos ambientados
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La cuarta edición de la feria de diseño, decoración y nuevas formas de vivir se aloja este año en Remeros Beach, en Tigre, un emprendimiento inmobiliario que prioriza el bienestar integral de sus habitantes, la nueva Experiencia Living está enmarcada por una impresionante laguna prístina de 3,5 hectáreas que cristaliza el concepto de la desarrolladora Vizora: integrar naturaleza, agua, deporte y comunidad en un mismo entorno, en una locación estratégica y cercana a la ciudad.
El proyecto -que comenzó 10 años atrás con una inversión de US$200 millones- fue pionero en esta ubicación, con la construcción de este barrio residencial de nueve macrolotes destinados a vivienda y uno para locales comerciales. Actualmente, el Camino de los Remeros sobre el que se levanta el complejo es un corredor de moda que se ha posicionado como una microzona muy codiciada, en la que están en marcha numerosos desarrollos.
El diferencial es el estilo de vida
Esta coordenada en el norte del Gran Buenos Aires se consolidó como uno de los polos de lifestyle más atractivos y dinámicos de los alrededores de la Capital Federal. Esta nueva forma de vivir es, precisamente, la que se materializa en Experiencia Living 2026, a orillas de la Crystal Lagoon de Remeros Beach: “Este lugar nos hace pensar que estamos de viaje, que podemos vivir de vacaciones. Los departamentos tienen unas vistas increíbles, y estamos a media hora de Buenos Aires”, sostuvo la Arq. Mariana Kratochwil, directora de Revista Living. Del total del proyecto de Vizora Desarrollos Inmobiliarios, dos torres (las Sky) ya están terminadas y están habitadas por 300 familias, otras dos se entregan en mayo y en diciembre de este año, con unidades de uno, dos y tres dormitorios (tienen financiamiento de hasta 50% en 60 cuotas).
La muestra, precisamente, se aloja en uno de estos edificios próximos a entregar, de la marca Árboris, un sello de éxito en Las Lomas de San Isidro y La Horqueta que ahora suma Tigre a su porfolio. El mes que viene arranca la obra de Árboris 4, que se entrega en 2028 y también ofrece la opción de financiar en 20 cuotas fijas en dólares y agrega nuevas tipologías: dúplex en planta baja con jardín y penthouse que llega a 300 m². El master plan contempla seguir haciendo más playa, de 3000 m² que hay actualmente -equipados con sombrillas, reposeras, guardavidas, kayaks- proyectan 10.000 m².
El combo es tan innovador como único: residencias de lujo, playa, actividades acuáticas y propuestas gastronómicas del nivel de Casa Fabric, que acaba de abrir en Remeros Beach con sushi, coctelería y espíritu costero en un inmenso local que privilegia mesas en la terraza, almuerzos frente al agua y after beach, en un ambiente distendido.
Es que el relax, los momentos de ocio, los recreos en buena compañía son parte fundamental de este nuevo estilo de vida urbano y disfrutable. “Si Remeros Beach logra que empieces el día caminando al aire libre, que los vecinos se conozcan y conecten, que las familias compartan más tiempo de calidad juntos y que la vida tenga un poco más de equilibrio, entonces este proyecto habrá cumplido su propósito”, observó Milagros Brito, directora de Vizora.
No es un showroom, es diseño vivo
Experiencia Living es una propuesta de interiorismo única en el país, porque no se limita a mostrar ambientes aislados, sino departamentos enteros y completamente ambientados, lo que ofrece el plus de vivenciar la misma unidad en versiones distintas, según la personalidad y la creatividad de los expositores. “Hay propuestas para todos los estilos y gustos. Cada diseñador le puso su corazón y su impronta única a cada rincón, y el resultado es brillante. Los felicito porque año tras año no dejo de sorprenderme, de cómo logran transformar en poco tiempo una caja en blanco en un espacio que cuenta una historia de vida. Siento un enorme orgullo por la cantidad de ideas tan distintas que conviven y que nos inspiran”, expresó la curadora de la muestra. Para Kratochwil, Experiencia Living es “un lugar donde la decoración se siente viva, cercana y posible.”
Un recorrido en 10 tendencias
1. Wellness real estate: ecosistemas para sentirse bien
“Durante mucho tiempo los bienes raíces se pensaron en términos de metros cuadrados, hoy somos testigos de un cambio de paradigma: todos estamos en busca de algo más profundo. Bienestar. Lugares que nos ayuden a vivir con más calma, más naturaleza y más conexión, un ecosistema que nos invite a vivir mejor”, declara Milagros Brito. Para Vizora, que atendió y entendió temprano esta conversación, la arquitectura comenzó a volverse biológica, un ambiente se convirtió en cuidado real. Esta macrotendencia es la que dominó la cuarta edición de la feria, con 14 departamentos concebidos para llevar una vida extraordinaria todos los días. Invertir en wellbeing es el lema en el que se encontraron los diversos profesionales que participan de la muestra. Ese es el aire que se respira desde la entrada, con la Vizora office, hasta el tercer piso intervenido.
2. El marrón es el nuevo negro
“Varios decoradores se jugaron y optaron por él, es el color que engama y engloba. El que reemplaza al negro, que es más duro”, señala la directora de revista Living. Se lo ve aplicado en todos los ambientes y todas las gamas, de los más oscuros al dulce de leche de la unidad 301 de Adriana Randazzo. De la ropa de cama al revestimiento de la cocina o el sillón de living de Halesa, la unidad 203 que fue diseñada para un hombre soltero. “Partimos de la elección de la piedra Alpinus en la barra para dar con tonos muy masculinos. La atmósfera es teatral, nos fuimos a los colores más apagados para generarla. Si bien el año pasado vimos el marrón como una tendencia en Milán, lo utilizamos porque era lo que nos pedía el espacio y lo que queríamos lograr”, explica Paola Dockhorn. En el 001, el marrón de Colorín toma una veta más cobriza y en el 201, Gaby López Monzón hace maravillas aplicando este color en paredes, alfombras, sillas, tapizados de terciopelo, almohadones y pie de cama. La habitación es chocolate, que llega hasta la vajilla artesanal del comedor.
3. La calidez del bordó para ambientes que abrazan
“Luego de una gran pérdida, el diseño puede acompañar la vida nueva y la casa nueva. Desde la búsqueda de los colores y los materiales, todo lo pensamos para poder transitar el duelo y de a poco ir transformando los recuerdos en momentos felices”, cuenta Loly Albasini. En su espacio 304 el bordó profundo refugia, con su absoluta calidez, contiene. Y también es una referencia a la historia de esta familia que está emparentada con el vino. Partir desde ela uva y aportar luz y esperanza con cortinas impecablemente blancas, ropa de cama de lino francés bien claro, como el mural. Este departamento evoca el caso de un cliente real del estudio, una familia que vivía entre Pilar y el sur por negocios bodegueros. En 001, el bordó aporta un tono vibrante a la cómoda del dormitorio y en el 002, tonaliza la espectacular biblioteca del escritorio.
4. Todo al azul y al estilo navy
El lugar influye mucho, uno elige la decoración en función de la locación, por eso aquí pasan al frente los tonos celestes, el estilo náutico. En el 202 de Leticia Rocco el azul es omnipresente: en los azulejos de la cocina, en los sillones de cuero del living, en la trama de la alfombra y los tapetes, en los individuales, en el empapelado del comedor y del baño, hasta en las macetas del balcón, que contrastan con la madera blanca del deck. “Llegar acá es sentir que estás de vacaciones. Este departamento lo pensamos para un arquitecto de mediana edad que trabaja a full todo el día y cuando regresa a su casa se relaja. El agua es tan protagonista que la trajimos para adentro. Con ese disparador hicimos todo”, relata Leticia. Desde el diseño de los papeles hasta los veladores turquesa o la cortina de baño que combina jean con rayas. Toda la colorimetría estuvo muy pensada.
5. Espíritu playero
El espacio 302 de Wood Market se llama La Orilla y encarna la vibra costera de Remeros Beach. Con una estética informal, madera clara, tonos del océano, un cuadro con una fotografía del mar, libros de California y de las mejores playas del mundo, caracolas y corales de cerámica. Además, está a la altura perfecta para sentirse dentro del agua desde el balcón.
6. El relax es tan importante como la productividad
En el 002 de Pía Magri de Design Gurú, el equipamiento de Fontenla comulga con la visión de la diseñadora: el hogar como reflejo de la evolución personal. Concebido para una mujer exitosa que atraviesa una etapa de reconexión y madurez, que tras un viaje a la India ha instalado en su despacho un instrumento de alinear los chakras que parece de ciencia ficción. “Con esta máquina Tesla imita la energía de vacío o punto cero, que es pura, de la que nosotros estamos hechos. La rutina nos lleva a desequilibrarnos,con el estrés nos alejamos del orden natural. Como somos eléctricos, en un 97% y solo en un 3% materia, la máquina aporta la energía que el cuerpo necesita. Y limpia el campo porque actúa en un radio de 80m2, te sentís en armonía, tenés más claridad, podés ver tu camino”, detalla Sil Valdemoros desde Inner Bliss. En el 104, Grupo (a)2 exhibe el espacio de trabajo de una diseñadora de estampas, en un entorno colaborativo y adaptable, con varias zonas de relax y pausas activas. La ergonomía es fundamental: las mesas de altura flexible, el escritorio elevable, las sillas con respaldo y apoyabrazos regulables. Trabajar con bienestar es la premisa de este workspace que cuida la postura y una rutina no estática, con muebles configurables de acuerdo a la necesidad y a las medidas de cada persona. Los tonos ceniza, mostaza y saúco se entrelazan con las estampas de la profesional en un ambiente alegre que también propicia la concentración.
7. Casas texturizadas para tocar
La materialidad fue muy importante para numerosos diseñadores. En el 001, el acabado rústico está en la pared del dormitorio principal y en la de piedra Ivory a la veta de De Stefano, todo en un color crema y con una apariencia irregular que aporta la naturalidad de lo orgánico. En Live & Play, el refugio gamer para una influencer, la pared enchapada del comedor destella luces y rugosidad de cobre. En el 201, los sillones en estampas de reptil tientan con una sugerente suavidad, mientras que la espalda de la biblioteca se muestra entelada, para poder dejar espacios vacíos que se llenan con la textura del lienzo.
8. Empotrado en vez de tapado
Se acabó eso de jugar a las escondidas y ocultar tras cerramientos y puertas los electrodomésticos que usamos todos los días. En el 002, la cafetera automática es empotrable, al igual que la heladera y el microondas integrables.
9. Comedor y cocina disruptivos
Si antes el foco estaba en la cocina, hoy está en el comedor, que se hace cada vez más íntimo y más diario, también más vecino de las islas y las hornallas: para que comer no sea un acto segregado de la preparación de la comida. Vale tanto para la cotidianidad como para encuentros sociales cercanos. Y ya no se articula de manera clásica, con una mesa rectangular y sillas de estilo. En el 002, la mesa es circular y se acompaña con sillones; en el 301 es ovalada.
10. Diseño estructural de la luz
No es aleatorio ni aislado a ciertos artefactos, sino que se vislumbra como un concepto integral. Así sucede en el 102, para una mujer de 40 años que de día quiere una unidad sobria y delicada con luz natural, y de noche disfruta de su estación de juego, con luces violetas, neón y LED. Así, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz diseñaron un departamento que se transforma conforme pasan las horas. “Recomiendo venir cuando empieza a bajar el sol, porque es impresionante el diseño de la iluminación en esta edición. Ya es parte de la ambientación y de la decoración de todos los espacios. Además es un lugar que se presta para disfrutar de las vistas al atardecer”, finaliza la Arq. Kratochwil.
De yapa: más espacios inspiradores
¿Dónde y cuándo visitar Experiencia Living?
Experiencia Living Remeros Beach: Camino de los Remeros 1585,Tigre, Buenos Aires. Además de los 14 departamentos ambientados, hay un paseo de compras, gastronomía y shows en vivo. Está abierta hasta el 19 de abril, de martes a domingos de 12 A 20, con estacionamiento sin cargo.
Entradas desde $20.000, con promos: 2x1 con Club LA NACION y 50% de descuento con banco Macro. En venta por Entrada Uno o en las boleterías del predio.