¿Cuál es el precio por metro cuadrado de una construcción en seco en julio 2026?

“Desde las elecciones presidenciales de octubre 2023, el costo de construcción acumula un aumento de 136%. Construir hoy cuesta 3,5 veces lo que costaba en octubre 2020 (mínimo de la serie) y un 49% por arriba del promedio 2012-2025”, explica Leandro Molina, director de Zonaprop. Sin embargo, en julio el costo de construcción medido en dólares cayó un 0,8%, un muy leve respiro en el aumento constante.

En este contexto, comienzan las preguntas sobre cuáles son los costos de los distintos tipos de construcción para analizar la posibilidad de comprar un inmueble terminado o emprender una obra de cero. Y en un momento en que el costo de construcción sigue alto, surge la inquietud de cuál es la mejor forma de tener una propiedad por un precio accesible.

Y es ahí cuando la construcción en seco aparece en escena.

En un momento en que el costo de construcción sigue alto, surge la inquietud de cuál es la mejor forma de tener una propiedad por un precio accesible Daniel Basualdo

¿En qué se diferencia la construcción en seco?

Uno de los sistemas constructivos en seco se llama Steel Framing. Se basa en perfiles de acero galvanizado que conforman la estructura portante de la vivienda. Sobre esos perfiles se montan placas interiores y exteriores, aislaciones térmicas y acústicas, barreras de vapor y membranas hidrófugas.

Funciona como un “sándwich” multicapa donde cada elemento cumple una función precisa: el acero aporta resistencia, las placas dan terminación y rigidez, y las aislaciones garantizan confort. Es un sistema industrializado, lo que significa que gran parte de la calidad depende de la precisión del diseño y de la ejecución.

“Se destaca principalmente en eficiencia energética y reducción de plazos de obra”, indica el índice INCOSE, el cual compara el steel framing con la construcción húmeda y se basa en tres prototipos de vivienda unifamiliar de 41 m2, 58 m2 y 115m2, con datos correspondientes a viviendas exentas ubicadas en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

En esta línea, resaltan la reducción en el tiempo de obra como el principal diferencial. “Este método requiere, en promedio, 31% menos días de obra”, explican y dan un ejemplo concreto: una vivienda de 41 m² con construcción húmeda tarda 142 días, mientras que con steel framing 101.

Otra ventaja que remarca el informe es el menor consumo energético: “El sistema presenta un 42% menos de consumo de energía en comparación con la construcción húmeda”. Si se tiene en cuenta el ahorro operativo anual representa un menor costo operativo energético, del -42,31% por año.

La construcción en seco presenta un 42% menos de consumo de energía en comparación con la construcción húmeda Shutterstock

Además, según Federico Azzollini, socio gerente de Icon+, este método cuenta con otras ventajas:

Mejor aprovechamiento del espacio: los espesores de la envolvente de una construcción en seco son menores que la tradicional, aunque las prestaciones en cuanto a la dureza estructural, la aislación térmica, acústica y contra el fuego son las mismas. Esto hace que, ante la misma superficie edificable, tengas más metros útiles, ambientes más amplios, porque el espesor de las paredes es menor (en una en seco es de 14/15 cm, mientras que en construcción tradicional está entre los 35 cm y los 45 cm).

los espesores de la envolvente de una construcción en seco son menores que la tradicional, aunque las prestaciones en cuanto a la dureza estructural, la aislación térmica, acústica y contra el fuego son las mismas. Esto hace que, ante la misma superficie edificable, tengas más metros útiles, ambientes más amplios, porque el espesor de las paredes es menor (en una en seco es de 14/15 cm, mientras que en construcción tradicional está entre los 35 cm y los 45 cm). Mayor duración: son construcciones que, si se hacen bien en cuanto a lo técnico, pueden llegar a durar mucho tiempo.

son construcciones que, si se hacen bien en cuanto a lo técnico, pueden llegar a durar mucho tiempo. Menos humedad: un problema que suele complicar a la construcción tradicional es la humedad en los cimientos, que luego sube hacia otros ambientes de la casa. Con este sistema, se evita la generación de humedad en esos lugares y, por tanto, se reduce la humedad dentro de la vivienda.

Costo/m2 de una construcción en seco

Ahora bien, vale preguntarse cuáles son los costos de usar este tipo de construcción para levantar propiedades y si son más baratos que la comúnmente llamada “construcción tradicional” (la mampostería con ladrillos y cemento o el uso de hormigón).

Aunque los valores fluctúan mes a mes, durante julio el valor del metro cuadrado de las estructuras de acero galvanizado subió entre un 2% y un 4%, alcanzando los $2.500.000/m² (aproximadamente US$1680 al tipo de cambio oficial), según expertos del sector. Sin embargo, el presupuesto puede variar mucho dependiendo del caso de cada proyecto arquitectónico.

En este sentido, se encuentra más caro que el metro cuadrado tradicional, que ronda los US$1455+ IVA, según fuentes consultadas por LA NACION.

El Steel Framing es una técnica que evita usar agua y ciertos materiales a la hora de construir

Durante los últimos meses, el costo del metro cuadrado en seco experimentó una subida fuerte que los expertos adjudicaron a factores estacionales y alta demanda en viviendas industrializadas.

Aunque en mayo los costos de los dos tipos de metro cuadrado estaban casi igualados, en junio la diferencia se amplificó, dejando a la construcción en seco como la opción menos accesible.