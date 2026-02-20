Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 100 metros cuadrados en febrero 2026

En un contexto de incertidumbre para el sector de la construcción, entender cuánto cuesta construir una casa hoy es clave. El valor del metro cuadrado se consolida como una de las variables que impactan directamente en la dinámica de los precios inmobiliarios y en las decisiones tanto de desarrolladores como de particulares que evalúan construir.

Efectivamente, el panorama actual para los desarrolladores inmobiliarios es complejo: la rentabilidad del sector cae. Esto se explica, en gran parte, porque el costo de construcción en dólares registró una fuerte suba hacia fines de 2023 y comienzos de 2024 y, si bien continuó aumentando durante 2025, lo hizo con una marcada desaceleración en los últimos meses.

Según el último informe disponible del Índice del Costo de la Construcción (ICC) que elabora el INDEC, en diciembre los costos en pesos aumentaron un 1,4% respecto del mes anterior.

En diciembre los costos de construcción en pesos aumentaron un 1,4% respecto del mes anterior Marcelo Manera - LA NACION

En ese contexto, LA NACION consultó a desarrolladores inmobiliarios referentes del sector, quienes señalaron que el valor del metro cuadrado más económico arranca en los $2.000.000. Mientras que para una vivienda de mayor categoría, con terminaciones y materiales premium, el valor asciende a $2.400.000.

De esta manera, construir una casa de 100 m² con los valores más bajos ronda actualmente los $200 millones. En el caso de una vivienda con materiales y terminaciones de mayor calidad puede alcanzar los $240 millones.

Si se comparan estos valores con los precios de venta de casas usadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el metro cuadrado promedio se ubicó en US$1822, de acuerdo con los últimos datos de Zonaprop.

En ese sentido, una propiedad de tres dormitorios presenta un precio medio de publicación cercano a los US$300.000, mientras que una vivienda de cuatro dormitorios alcanza los US$485.982. Cabe aclarar que se trata de valores promedio que surgen de considerar los precios mínimos y máximos ofertados en CABA.

Una propiedad de cuatro dormitorios presenta un precio medio de publicación cercano a los US$485.982, según Zonaprop

¿En qué se reflejan los mayores aumentos?

La suba que señala el INDEC para este mes se explica por incrementos del 1,6% en materiales, 1,3% en mano de obra y 1,3% en gastos generales. En el caso de la mano de obra, la variación responde al aumento salarial para trabajadores en relación de dependencia y para los subcontratados, en el marco del acuerdo firmado por la UOCRA el 14 de noviembre de 2025.

Ahora bien, si se analiza la variación de costo en CABA, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECyBA), el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad (ICCBA), que mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al año base (2012), alcanzó en diciembre de 2025 una suba del 1,2% mensual y un aumento interanual del 20,2%.