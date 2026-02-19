La zona de la ciudad en la que siempre hay demanda de departamentos para alquilar

Palermo es un barrio en constante renovación. Desde restaurantes trendys, hasta experiencias inmersivas, se consolidó como uno de los polos de moda preferidos por los jóvenes. Aunque es un solo barrio, se agrupa en infinitas microzonas. Entre las más tradicionales se encuentran: Palermo Chico, Nuevo Palermo, Palermo Viejo, Palermo Soho, Palermo Hollywood y Las Cañitas.

Estos nombres no son los únicos, con el tiempo surgieron nuevos Palermos, que adoptaron nomenclaturas cada vez más llamativas. Uno de ellos es Palermo Freud, bautizado así por la gran cantidad de psicólogos que tienen su consultorio en la zona. También Palermo Italia -delimitada por la calle Gorriti entre Dorrego y Humboldt-, reconocida por la concentración de restaurantes italianos, y finalmente Palermo sur o universitario. Una microzona ubicada en el límite sur del barrio, lindera con Almagro, y delimitada por las calles Soler, Scalabrini Ortiz, Córdoba y Gallo, que experimenta una popularidad cada vez mayor.

Los precios de las propiedades en Palermo sur

Los valores de las propiedades ubicadas en Palermo sur muestran una tendencia alcista sostenida por tercer año consecutivo, con un valor promedio del metro cuadrado que alcanza los US$3684, lo que representa un incremento del 4,36% en comparación con el 2024, según el relevamiento de Reporte Inmobiliario.

En el segmento de cocheras en la zona los precios también registraron un fuerte avance: aumentaron un 16,67% interanual, pasando de un valor promedio de US$30.000 el año pasado a US$35.000 en la actualidad.

La Universidad de Palermo concentra varios de sus edificios en el barrio lo que genera una demanda de alquiler Archivo

Una de las explicaciones del crecimiento de la zona, es que es elegida por los estudiantes por la oferta educativa. “Las universidades son un imán para estas ubicaciones, y la Universidad de Palermo tracciona gente del interior”, señala Gabriel Brodsky, CEO de Predial, una desarrolladora con proyectos en la zona.

El empresario explica que el crecimiento inmobiliario también fue impulsado por la oferta culinaria y vida nocturna. “La presencia de estudiantes fomenta la creación de negocios comerciales y gastronómicos orientados a este público, como cafeterías, librerías y espacios de estudio, lo que a su vez potencia la economía”, coincide Agustín Walger, director de Lepore Propiedades.

“Palermo tiene un aspiracional en la gente y esta microzona tiene un desborde de personas que no llegan al Palermo central pero quiere vivir en el barrio”, explica Brodsky. Esta justificación se refleja en los valores de los departamentos que están en el submercado que representa Palermo sur.

En números, los precios de las propiedades a estrenar son menores que los de Hollywood, pero mayores a los de Almagro. Si se compara el m² a estrenar (US$3684), con otras partes de Palermo, su valor es apenas mayor que Soho (US$3674) y que Freud (US$3571), pero menor que Hollywood (US$3773), Cañitas (US$4350) y Palermo Nuevo (US$5555).

Por otro lado, en Almagro -zona aledaña-, los precios bajan un 19% y se ubican en US$2979/m², según Reporte Inmobiliario.

La zona crece en locales de servicios y gastronomía Daniel Basualdo

Los precios usado y de pozo no están disponibles por microzona, pero según el Index de Zonaprop del mes de noviembre que releva a Palermo en su totalidad, el metro cuadrado a estrenar tiene un valor promedio de US$3893/m², el de pozo en US$3976/m² y el usado, US$3035/m². Estos valores lo ubican como el segundo barrio más caro de CABA, después de Puerto Madero.

“Los precios del mercado van a seguir subiendo. Hoy estamos vendiendo a valores de hace 10 años atrás en un mundo que inflacionó, por lo menos un 40% en dólares los últimos 10 años”, declara Brodsky, quien agrega que “en esta zona se vende bien, y hay cada vez más público”.

Los nuevos emprendimientos

Las propiedades en Palermo Sur muestran una tendencia alcista, con un valor promedio del m2 a estrenar que alcanza los US$3684 Ricardo Pristupluk - La Nacion

En los últimos cuatro años la cantidad de proyectos en construcción en Palermo sur se mantuvo estable, luego de una fuerte caída en 2021 cuando las obras en construcción se redujeron de 66 a 47 con aproximadamente 100.091 m² en construcción. “Es decir, 54.000 m² menos que en 2021, pero niveles similares que en los últimos años", aclara Germán Gomez Picasso, director de Reporte Inmobiliario.

El informe de la plataforma detalla que del total de los emprendimientos, 17 fueron iniciados recientemente y poseen avances de obra inferiores al 5%. “Al estar ubicado cerca de las universidades, las tipologías que más abundan son los monoambientes, seguido por los dos ambientes, y por último los departamentos de tres ambientes, que aparecen en forma más reducida”, agrega Gomez Picasso.

Estas construcciones tienen dos públicos en mente: a los consumidores finales, que suelen ser jóvenes y parejas, y por otro lado, a inversores que adquieren el inmueble para alquilar. Walger, de Lepore, estima que hoy la rentabilidad estimada que deja un alquiler oscila entre el 5% y el 7% anual en dólares. “Mucha gente compra como inversión, porque estás en Palermo pero no pagas el m² a un precio no tan alto y lo podés alquilar mejor que en Villa Crespo o Almagro”, comenta Brodsky.

Para finalizar, la demanda se divide en tres tipos de inquilinos: “Estudiantes universitarios -porteños o del interior- que buscan cercanía con los centros educativos; turismo hospitalario, por la proximidad con el Sanatorio Güemes, Sanatorio Finochietto y el Hospital Gutiérrez de Niños; y, por último, turismo vacacional, atraído por la oferta cultural y gastronómica de Palermo”, concluye el director de Lepore, empresa que cuenta con 23 desarrollos en la zona.