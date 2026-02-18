Se puede votar hasta hoy: un proyecto argentino es finalista de uno de los premios más influyentes de la arquitectura mundial

Si hay algo que nos gusta a los argentinos es ganar. Ser finalistas entusiasma; pero llevarse el premio, mucho más. Y cuando hay una votación abierta de por medio, el interés es mucho mayor.

Esta vez, el escenario no es una cancha de fútbol: es uno de los premios de arquitectura más influyentes del mundo. Y el proyecto en cuestión está en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, un espacio público del sur de la Ciudad de Buenos Aires logró meterse en la final. Plaza del Barrio Olímpico es el único proyecto argentino que compite en la edición 2026 de los premios Building of the Year organizados por ArchDaily, una de las plataformas digitales más influyente del sector.

El dato no es menor: luego de más de 85.000 nominaciones y con proyectos provenientes de 46 países, la plaza quedó entre los cinco finalistas de la categoría Arquitectura Deportiva.

Compite, así, en un escenario donde suelen figurar estadios, complejos de alto presupuesto y equipamientos de gran escala a nivel internacional. La diferencia, en este caso, no está en la monumentalidad sino en el impacto urbano.

De lote vacío a finalista internacional

Ubicada en la Comuna 8, uno de los sectores más vulnerables de la Ciudad, integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, la plaza es el primer hito tangible de un plan más amplio que busca activar 285 hectáreas de parques y consolidar una red de espacios verdes en el sur porteño.

La Comuna 8 cuenta con un 25% de su superficie ocupada por áreas verdes, pero históricamente fragmentadas y con dificultades de acceso. Entre barreras físicas como el Riachuelo, la General Paz y grandes autopistas, el territorio quedó desconectado del resto de la ciudad.

La plaza se encuentra en uno de los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires Gentileza

Se proyecta la transformación del sur de la ciudad y su área metropolitana Gentileza

La propuesta actúa en dos niveles: la red de parques como estrategia integral y el Barrio Olímpico como epicentro desde el cual se proyecta la transformación del sur de la ciudad y su área metropolitana.

El proyecto fue desarrollado por el Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU) de la UNSAM junto al estudio Región Austral, y tuvo como cliente a la Corporación Buenos Aires Sur. Mientras que la dirección estuvo a cargo de Joaquín Tomé, Luciana Pacheco, Soledad Patiño y Stéfano Romagnoli, con la colaboración de Paula Ferraris, Facundo Rasch, Delfina Borioli y Francisco Grancharoff.

En cuanto al diseño, se basó en criterios de accesibilidad universal para crear un entorno inclusivo y seguro, con sectores diferenciados para el juego, el descanso y el entrenamiento. El elemento distintivo es una estructura tubular metálica de color rojo que aporta identidad visual y, al mismo tiempo, funciona como soporte para equipamiento lúdico, mobiliario urbano y señalética. Su trazado define recorridos y organiza el programa, que incluye una cancha de básquet, un área de entrenamiento y sectores de juegos infantiles.

Desde una perspectiva técnica y ambiental, se eligieron materiales durables, de bajo mantenimiento y alta resistencia, aptos para un uso intensivo.

Se eligieron materiales durables, de bajo mantenimiento y alta resistencia Gentileza

El elemento distintivo es una estructura tubular metálica de color rojo que aporta identidad visual Gentileza

La plaza también forma parte de un esquema de financiamiento urbano particular. A partir de la Ley 5704 (2016), los fondos provenientes de la venta de tierras deben reinvertirse en la Comuna 8 y el Barrio 20. El espacio público funciona así como catalizador de nuevas inversiones, en un círculo que busca combinar desarrollo local y mejora urbana.

La final es online: cómo votar

La votación para la final de los premios de arquitectura está abierta hasta hoy 18 de febrero a las 18. Para participar, solo se requiere registrarse en la web de ArchDaily y seleccionar el proyecto en la categoría Arquitectura Deportiva.

Los demás finalistas pertenecen a proyectos deportivos de: Canadá, Chile, Colombia y Emiratos Árabes Unidos.