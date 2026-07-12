Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina en Argentina en julio 2026

En un contexto en el que el acceso a la vivienda continúa siendo un desafío para gran parte de la población, las casas prefabricadas ganan terreno como una alternativa más económica frente a la construcción tradicional. Con tiempos de obra más cortos y costos previsibles, este tipo de inmuebles despierta cada vez más interés entre quienes buscan construir una vivienda propia.

En julio de 2026, hay una amplia variedad de modelos de dos dormitorios, una de las tipologías más demandadas por las familias. Los precios varían según el sistema constructivo, el nivel de terminaciones y los servicios incluidos en la entrega, aunque la mayoría de las propuestas se concentra en superficies que oscilan entre los 45 m² y los 60 m².

Hay una amplia variedad de modelos de dos dormitorios, una de las tipologías más demandadas por las familias Mercado Libre

Tres modelos constructivos y sus precios

De madera

Las casas prefabricadas de madera, que continúan siendo una opción en zonas periurbanas y rurales, presentan un costo algo menor, aunque con diferencias marcadas según el tratamiento de la estructura y el tipo de aislación. Para un modelo de dos dormitorios, un baño y cocina, el valor promedio se ubica entre $9.000.000 y $12.000.000. Este tipo de construcción suele requerir mantenimiento periódico y, en algunos casos, un refuerzo adicional en la base o en la cubierta para cumplir con normativas municipales, lo que puede sumar gastos no incluidos en el precio inicial. Aun así, se mantienen como una alternativa competitiva para quienes priorizan rapidez de entrega y menor inversión inicial.

Con paneles SIP

En el extremo superior del segmento aparecen las viviendas modulares de paneles SIP (Structural Insulated Panels), que ofrecen mejor desempeño térmico y mayor vida útil. En julio de 2026, una unidad de dos dormitorios y un baño construida con este sistema se ubica entre $14.000.000 y $20.000.000, dependiendo del espesor del panel, la calidad de las aberturas y el tipo de cubierta. Este rango suele incluir instalaciones completas y, en algunos casos, mobiliario fijo de cocina. La diferencia de precio respecto de otros sistemas se explica por la mayor eficiencia energética y por la reducción de tiempos de obra, ya que el montaje puede completarse en menos de una semana si el terreno está preparado.

A los valores de fábrica se suman los costos de traslado y montaje, que varían según la distancia desde la planta productiva y las condiciones del lote. El transporte puede representar entre un 5% y un 12% del valor total, mientras que la preparación del terreno —platea de hormigón, nivelación y conexiones a servicios— agrega entre $1.000.000 a $5.000.000 adicionales, dependiendo de la superficie y del tipo de suelo. En zonas donde no hay red de gas o cloacas, la instalación de soluciones alternativas como biodigestores o termotanques eléctricos de alta eficiencia puede elevar aún más el presupuesto.

Con paneles tipo steel frame

Las viviendas construidas con panelería tipo steel frame industrializada, hoy representan el estándar medio del mercado

En el caso de las viviendas construidas con panelería tipo steel frame industrializada, que hoy representan el estándar medio del mercado, el precio de referencia en julio de 2026 se ubica entre $11.000.000 y $15.000.000 para la estructura completa, incluyendo paredes exteriores, tabiques internos, aislación térmica y cubierta metálica. Este rango contempla terminaciones básicas: revestimientos interiores en placa de yeso, aberturas de aluminio línea económica y pisos cerámicos estándar. La instalación eléctrica y sanitaria suele estar incluida, pero no siempre incorpora artefactos, por lo que el costo final puede incrementarse entre un 10% y un 20% según la marca y el tipo de equipamiento elegido para baño y cocina.

¿Cuál es el costo real?

El costo real de una casa prefabricada de dos dormitorios, un baño y cocina en Argentina en julio de 2026 va desde los $9.000.000 hasta los 20 millones

En síntesis, el costo real de una casa prefabricada de dos dormitorios, un baño y cocina en Argentina en junio de 2026 se mueve en un rango amplio, que va desde los $9.000.000 en opciones de madera con terminaciones básicas hasta los 20 millones en sistemas modulares de mayor desempeño. Pero, para obtener un valor preciso, las empresas requieren datos del lote, ubicación exacta y especificaciones de terminación, ya que estos factores pueden modificar el presupuesto final de manera significativa.