El barrio porteño que inauguró su primera escuela bilingüe asociada a Google Reference School

La nueva Escuela Estación Buenos Aires abrió sus puertas con una infraestructura innovadora y propuestas pedagógicas de vanguardia para enfrentar los desafíos laborales del futuro. El edificio, ubicado en la avenida Suárez y Monasterio, en el barrio de Barracas, tiene 3000 metros cuadrados, 17 aulas, salón de usos múltiples, comedor y bibliotecas.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 se habilitaron todos los grados de la primaria y los primeros tres años de la secundaria. Tendrá una matrícula de 400 alumnos y, para 2028, cuando alcance la apertura completa, llegará a 530.

El programa de la nueva escuela de gestión pública será con modelo bilingüe, digital e inclusivo. El nivel secundario ofrece un bachillerato en informática e intensificado en inglés. Es un hito para el nuevo barrio Estación Buenos Aires, donde ya se mudaron 10.000 vecinos a más de 50 edificios.

El establecimiento funcionará como un ecosistema digital con espacios maker, lugares colaborativos y equipados con herramientas y materiales donde los estudiantes de todas las edades podrán experimentar y crear sus propios proyectos, lo que fomenta el aprendizaje práctico. La propuesta pedagógica impulsa saberes en ciencia, ingeniería, arte, matemáticas, robótica, programación e inteligencia artificial y la bialfabetización, pregonando la lectura en soportes impreso y digital.

“La escuela Estación Buenos Aires no es solo un edificio nuevo, es una escuela modelo: bilingüe y tecnológica. Desde primer grado van a tener 16 horas de inglés por semana y van a aprender programación, robótica y pensamiento computacional desde chicos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la inauguración. Y agregó: “Y algo fundamental: esta escuela está conectada con universidades y con el mundo del trabajo”.

Un edificio asociado con Google Reference School

La primaria, de jornada completa e intensificada en idiomas, también tendrá un patio tecnológico y una Huerta IT, que confluye en una misma iniciativa la sostenibilidad y un ambiente amigable con la digitalización.

El secundario tiene un laboratorio multiedad para trayectorias personalizadas en cuatro rubros: fundamentos de IA; programación, blockchain y videojuegos; Robótica & IoT (Internet de las Cosas). Y formará parte del programa de Google Reference School, por lo que la institución ofrecerá formación docente con certificaciones Google Nivel I y II, uso libre de Gemini, y garantizará dispositivos Chromebook para todos los estudiantes.

Contará con seis aulas especiales, tres para primaria, que serán espacios para diversos usos pedagógicos, y otras tres para los alumnos del secundario, de tecnología e innovación. Cada nivel tendrá su biblioteca.

Todos los salones podrán integrarse mediante paneles plegables, corredizos y acustizados. Además, cada espacio contará con pantalla digital táctil, pizarrón, computadoras del Plan Sarmiento y tablets.

Una escuela para un barrio nuevo

El barrio Estación Buenos Aires comenzó a crecer a partir de 2015. Se creó alrededor de la terminal de la línea de tren Belgrano Sur, que funcionó hasta 2018 y que estaba rodeada de depósitos industriales abandonados. En ese entonces formaba parte de los Corrales Viejos, un lugar asociado con el antiguo matadero y la descarga de desechos cloacales conocido como la “Zona de la Quema”.

Allí se elevó un complejo habitacional con 56 edificios y más de 2.300 departamentos de entre uno y cuatro ambientes, en un predio de 18 hectáreas donde hoy viven más de 10.000 personas.

Además, el predio cuenta con un parque, una plaza con juegos, una cancha de fútbol y dos jardines de infantes a los que asisten más de 200 niños.

La inauguración de la Escuela Estación Buenos Aires en el ciclo lectivo 2026 es un hito para este barrio, ya que será el primer establecimiento educativo con nivel primario y secundario en el lugar.