El destino impensado que podrían tener Río de Janeiro, Porto Alegre y Punta del Este en el 2100

Desde hace muchas décadas se habla sobre los desastres que está causando y que ocasionará el cambio climático en el mundo, que van desde el aumento de las temperaturas hasta la desaparición del agua en muchos países.

En este sentido, de acuerdo con algunos estudiosos sobre este tema, para el año 2100 varias ciudades de Latinoamérica quedarían bajo el agua. Este fenómeno sería causado por el aumento en el nivel del mar, dejando a muchas personas sin hogar, trabajo y perjudicando la economía de los países.

Este cambio pondría en riesgo la geografía de la región como la conocemos ahora, ya que por el calentamiento global, varios de los glaciares y capas polares se están derritiendo, ocasionando que los océanos tengan más cantidad de agua.

Según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, y una organización que se dedica a analizar los cambios por el clima en varios lugares del planeta, llamada Climate Central, se encontró que muchas playas del mundo podrían desaparecer, entre ellas hay varias de América Latina.

La ciudad de Barranquilla, en Colombia, es una de las cinco ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua Gentileza CAF

Las ciudades que podrían quedar bajo el agua

Barranquilla, Colombia, es una de las que aparece en el listado, dado que según los estudiosos se encuentran en un lugar que constantemente se inunda, por la desembocadura del río Magdalena.

En la lista sigue Maracaibo en Venezuela, por el incremento también en el nivel del mar, al igual que Río de Janeiro y Porto Alegre, en Brasil, ya que estas grandes ciudades están ubicadas justamente al lado del agua. Asimismo, le seguirían localidades como Punta del Este, en Uruguay.

Mientras que por el lado de Argentina, las perjudicadas serían áreas de la provincia de Entre Ríos y de Buenos Aires.

Entre Ríos es una de las provincias argentinas en la que algunas ciudades podrían correr riesgo de quedar bajo el agua en el año 2100 Ricardo Pristupluk� - LA NACION

Dado que ya se advirtió sobre esta situación, estos países deberían empezar a tomar medidas para que las empresas y las comunidades tomen consciencia del daño que se le está ocasionando al medio ambiente.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, esto podría darse por el mal manejo que se le ha dado a los océanos, mares y lagos, además de la extracción del preciado líquido de lugares subterráneos.

A qué se debe el incremento en los niveles del mar

Esto no solo afectará a estos cinco países de Sudamérica, sino que también podrían presentarse situaciones similares en países como México, Honduras y Nicaragua, en donde los niveles del agua podrían llegar a 2,1 metros por encima de lo actual.

De acuerdo con el estudio de Climate Central, publicado en en la revista Nature Communications, el aumento del nivel del mar sería aproximadamente entre 0,6 y 2,1 metros durante el siglo XXI.

Este aumento es causado por el calentamiento global. El cual, según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, no solo contribuye al derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, sino que además hace que “el volumen del océano se expande a medida que el agua se calienta”.

El aumento del nivel del mar se aceleró considerablemente en los últimos años, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial Getty Images

Aunque las previsiones puedan parecer muy lejanas, la realidad no deja lugar a dudas: el nivel del mar de América Latina y el Caribe crece por encima del promedio mundial.

Según el reporte ‘El estado del clima en América Latina y el Caribe’ , que dio a conocer la Organización Meteorológica Mundial, el nivel del mar en el Caribe aumentó en un promedio de 3,6 milímetros anuales entre 1993-2020. Se trata de un ritmo superior al promedio mundial, que fue de 3,3 milímetros al año.