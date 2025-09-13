El nuevo polo de zona norte que combina real estate, deporte y estilo de vida rural

¿El nuevo Pilar? Los Cardales dejó de ser un nombre rural perdido en el mapa para convertirse en un punto de atracción a tan solo una hora de la ciudad de Buenos Aires: accesos razonables, casas quintas y countries, clubes de polo y golf, y una oferta de servicios que fue mutando de lo básico a lo premium.

Lo que hasta hace pocos años era un pueblo de casas quintas y tradiciones, hoy empieza a perfilarse como un polo inmobiliario del norte bonaerense.

Los caballos, imán de una zona que promete un crecimiento inmobiliario Gentileza Zequi Gasparini

En los últimos años, la inversión privada lo anotó en la agenda: la presencia de un hotel de categoría internacional y proyectos gastronómicos y vitivinícolas con firma reconocida son señales visibles de ese movimiento, la localidad atrae proyectos de alto nivel que se suman a su consolidada oferta de colegios, centros de salud y propuestas gastronómicas.

“Creemos que Cardales es el nuevo Pilar, porque va a tener un desarrollo similar en cuanto a cantidad y calidad de proyectos, y a la valorización de sus precios en el tiempo”, asegura Felicitas Peralta, Responsable del sector Emprendimientos de Achaval Cornejo, inmobiliaria que comercializa Ayres de Cardales, un emprendimiento ubicado en la zona, “en un triangulo estratégico entre las rutas 8, 9 y la 6″.

Se trata, según la propia definición de la desarrolladora, de un “barrio de campiña”: un pulmón verde en una zona quebrada y con montes de árboles. Tendrá 296 lotes con dimensiones poco frecuentes para la zona, que van de 2300 m² a 3900 m². Son 170 hectáreas, donde el 52% estará destinada a espacios verdes, puesto con caballos y más de 10 kilómetros de senda ecuestre.

Los lotes del proyecto van desde 2300 a 3500 m2

Actualmente se encuentran comercializando la primera de las tres etapas del proyecto, que espera estar finalizada en el primer trimestre de 2027. Los precios finales van desde US$95.000 a US$195.000, y la forma en la que pueden abonarse es con un 30% de adelanto en dólares y 18 cuotas en pesos ajustadas por el índice CAC. “Es un valor muy atractivo para la zona porque con los mismos US$100.000, en desarrollos convencionales, comprás un lote de 800 m². Mientras que acá tenés un terreno tres veces más grande y con una impronta distinta” asegura Peralta.

Los precios finales arrancan en US$95.000 y llegan hasta US$195.000

Un nuevo jugador

Ahora, un nuevo jugador entra en escena y eleva la apuesta: un club hípico y haras boutique que redefine el salto ecuestre en Argentina y, al mismo tiempo, abre la puerta a un nuevo capítulo en la valorización inmobiliaria de la zona.

El salto ecuestre atraviesa un boom global. Solo en 2023, la Federación Ecuestre Internacional organizó más de 1600 competencias, con un crecimiento sostenido de jinetes jóvenes en los circuitos internacionales. En ese contexto nació Montana Farm, un proyecto que demandó cinco años de desarrollo y que hoy ocupa 30 hectáreas dedicadas a la práctica deportiva y 150 al haras de cría de caballos de élite en Cardales.

Ubicado en Cardales, ocupa 30 hectáreas dedicadas a la práctica deportiva y 150 al haras de cría de caballos Gentileza Zequi Gasparini

La idea es ofrecer un espacio donde el salto ecuestre argentino pueda desarrollarse con profesionalismo Gentileza Zequi Gasparini

El predio fue concebido como un centro de alto rendimiento bajo estándares internacionales y combinará deporte, arquitectura y estilo de vida rural; y fue elegido por la Federación Ecuestre Argentina para organizar su primer torneo oficial, el Montana Farm Masters, que se realizará en septiembre.

“El objetivo es claro: ofrecer un espacio donde el salto ecuestre argentino pueda desarrollarse con profesionalismo, respetando al caballo como atleta y entendiendo que el entorno también es parte del rendimiento”, afirma Franco Trabucco, cofundador.

Hace 30 años, la zona de Pilar creció de manera natural alrededor del polo y el golf, por la llegada de barrios privados y emprendimientos inmobiliarios de alto nivel. Cardales parece recorrer un camino similar, pero con un giro: el salto ecuestre como actividad característica y un mercado que todavía conserva márgenes de valorización atractivos para inversores y desarrolladores.

En números concretos, en la zona de Pilar, el valor del m² ronda los US$2369 -datos de Zonaprop de julio-, por lo que el potencial de crecimiento de Cardales es importante para las personas que buscan el verde más allá de Pilar donde es difícil encontrarlo, porque está totalmente urbanizado.

El caballo como motor de real estate

La decisión de instalar el proyecto en Cardales no fue casual. “Elegimos la zona por su identidad ecuestre, su accesibilidad y su ecosistema natural en expansión”, explica Saúl Sutton, socio fundador. La localidad, ubicada estratégicamente cerca de Pilar y de la Ciudad de Buenos Aires, combina tradición rural con conectividad y disponibilidad de tierra aún competitiva en comparación con otras zonas.

Cuenta con dos naves con capacidad para 40 caballos Gentileza Zequi Gasparini

La zona elegida está rodeada de campos con fuerte tradición en el entrenamiento de caballos, lo que crea un ecosistema natural y cultural ideal para el desarrollo de estas actividades. A esto se suma el crecimiento del sector hípico y del real estate que acompaña este auge, consolidando a Cardales como un nuevo polo de atracción para jinetes, entrenadores y profesionales del rubro.

Ese diferencial está generando un cambio en la dinámica inmobiliaria local. El nuevo club hípico incorpora un masterplan pensando en lo deportivo y habitacional: una pista de césped, un salón vidriado sobre la laguna central, un restaurant y un futuro hotel boutique integrado al paisaje. Todo pensado no solo para elevar la experiencia de los jinetes, sino para impulsar un “efecto derrame” que revalorice el suelo y atraiga nuevos desarrollos.

Además, los fundadores del proyecto, contaron que se está evaluando el desarrollo de un conjunto de habitaciones integradas al paisaje, diseñadas bajo el mismo concepto arquitectónico que la caballeriza, que podrían comercializarse como parte del hotel boutique rural o como espacio exclusivo para asociados del club.

El mármol presente en la arquitectura del lugar Gentileza Zequi Gasparini

El color negro ordena y define los volúmenes Gentileza Zequi Gasparini

El diseño y la arquitectura presentes

Desde sus inicios, el diseño del predio fue concebido como una extensión del paisaje natural en donde cada construcción se complementa con el campo abierto. La arquitectura combina materiales como hierro, madera y mármol, ventanales que dialogan con el exterior, y vegetación implantada para aportar sombra, ritmo visual y equilibrio.

El color negro es el gran característico del lugar, que ordena, define los volúmenes y aporta un lenguaje de lujo, en sintonía con la esencia del club hípico. “El concepto nace de los paisajes imponentes del oeste americano, espacios abiertos con fuerza natural y una conexión profunda con la tierra y los caballos. Quisimos plasmar ese espíritu en una caballeriza moderna, donde el diseño cumple un rol funcional pero también transmite una estética sobria y sofisticada”, finaliza Sutton.