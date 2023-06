Jacuzzi low cost: cómo crear un “jardín curativo” como espacio de relajación en casa

escuchar

Leah Chisolm-Allison se toma en serio su rutina matutina. En sus días libres, disfruta de un gran desayuno junto con un batido. Ella prepara un baño y rocía un aceite floral en el agua tibia. Cuando está listo, se dirige a su jardín porque es donde reside su bañera.

Chisolm-Allison, técnica de autopsias de 27 años, vive en Tampa, Florida, y por lo general llega al trabajo a las 7 de la mañana, pero un baño en la bañera de su parque en los días libres la relaja. “La mayoría de nosotros estamos corriendo, nunca nos tomamos el tiempo para reducir la velocidad”, dijo Chisolm-Allison. “Así que es solo un buen recordatorio para estar en el momento, relajarse y disfrutar donde estás”.

Ella compró la bañera independiente en 2021 en una tienda de recuperación de muebles en el centro de Tampa. “Entre cinco lo llevamos al patio trasero una vez que lo dejamos en la casa”, dijo. La bañera descansa en la esquina trasera del lugar, cerca de una palmera, rodeada por un jardín tropical con pasionaria y rosas del desierto, entre otras variedades de plantas. Una tubería conectada a la red de agua principal de la casa llena la bañera con agua fría y caliente.

Flores y esencias se pueden sumar al agua de un baño relajante SCOTT MCINTYRE - NYTNS

Una bañera al aire libre reúne dos deseos : el de una fuente de agua en pleno jardín y un lugar para sumergirse. Un baño en la tina es una delicia, y para algunos, aún más cuando se lleva a cabo al aire libre.

Fue alrededor de la primavera pasada cuando Felicia Feaster, editora gerente de HGTV.com , observó por primera vez bañeras al aire libre. Esto va desde bañeras con patas estilo antiguas hasta ofuros (bañeras japonesas de madera, como medios barrilles grandes), así como bañeras adyacentes al aire libre donde los propietarios colocan una bañera en el interior, pero cerca de puertas corredizas de vidrio para que se sientan como si estuvieran afuera.

“Está en consonancia con lo que he visto en general después de Covid y durante Covid, personas que desean espacios para la contemplación”, dijo Feaster. El movimiento de bienestar impregnó en el diseño de interiores durante la pandemia, desde rincones de lectura hasta salas de yoga. En el Informe de tendencias de 2022 publicado por la Sociedad Estadounidense de Diseñadores de Interiores en marzo de 2022, el bienestar está catalogado como una de las principales preocupaciones de los propietarios de viviendas que rediseñan sus espacios. Las características exteriores intencionales, como las bañeras, son una extensión de eso.

Atardecer dentro de una bañera con una taza de té o una copa SCOTT MCINTYRE - NYTNS

Tradicionalmente, la gente recurre a los jacuzzis para relajarse en el patio trasero, pero esas son características sociales. Los jacuzzis generalmente se comparten con amigos, quizás con bebidas en la mano. “Es un escenario más estridente. Realmente creo que el fenómeno de la bañera al aire libre es una realidad completamente diferente”, dijo Feaster. “Para mí, se trata de que una persona simplemente esté con la naturaleza, esté consigo misma, tenga esa desintoxicación de los dispositivos y la vida diaria”.

Esa diversión de la vida cotidiana era lo que Chisolm-Allison buscaba en su bañera. “Yo lo llamo nuestro jardín curativo. Quiero decir, con mi profesión, veo muchas cosas horribles. Y a veces me afecta, así que tengo que separarme de eso. Entonces, cuando estoy entre las flores y las plantas, y solo la vegetación natural, me siento más conectado a tierra”, dijo.

Los baños abiertos a través de la historia

Bañarse al aire libre alguna vez fue una necesidad. Los ejemplos antiguos encontrados en todo el mundo incluyen el Gran Baño, un sitio arqueológico en Mohenjo-Daro, Pakistán, que se cree que se usó para baños rituales en el tercer milenio antes de Cristo. Famosamente, los romanos construyeron baños públicos en parques y jardines donde tanto los ricos como los pobres se reunían para higienizarse y socializar. Estas estructuras tenían componentes cubiertos y completamente al aire libre.

Sahumerios o aromatizantes son otros recursos a sumar en el ambiente SCOTT MCINTYRE - NYTNS

En las sociedades japonesa y escandinava, bañarse al aire libre en aguas termales tenía un elemento espiritual o de bienestar además de la limpieza. En los Estados Unidos, antes de la ubicuidad de la plomería interior, la población en general se bañaba en estructuras de baños públicos en jardines y, más tarde, en baños públicos en ciudades (aunque aparentemente los ricos siempre han tenido instalaciones de baño privadas a lo largo de la historia).

La plomería interior en los Estados Unidos surgió en la década de 1840, pero según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, casi la mitad de los hogares del país todavía no tenían plomería (que ellos definen, entonces y ahora, como agua corriente caliente y fría, una bañera o ducha y un inodoro) en la década de 1940. A medida que creció la prevalencia de la plomería interior, en parte gracias a los códigos de vivienda y la fabricación en masa, los baños públicos retrocedieron.

Hoy en día, las personas que instalan bañeras en sus jardines no buscan realmente higiene; están buscando el autocuidado. Los beneficios terapéuticos de pasar tiempo en la naturaleza, o cerca de ella, son bien conocidos, desde estudios modernos de espacios verdes públicos hasta la tradición finlandesa de ubicar saunas dentro de los bosques. La naturaleza teñida de agua es relajante, incluso si se encuentra en una bañera en un pequeño patio trasero.

Tamsin Jordan en el terreno que compró con su marido en Hyde Park, en Nueva York TONY CENICOLA - NYTNS

Una granja cerca de Nueva York con bañera de los años 20

Para Tamsin Jordan, de 35 años, una bañera se mezcló con el entorno rústico de su hogar de una manera que no lo haría un jacuzzi. Ella es nutricionista, vive en Greenwich, Connecticut, compró una propiedad en Hyde Park, Nueva York, a unas dos horas al norte de Manhattan, con su esposo en 2017. Originalmente construida en el siglo XIX, la propiedad fue una vez una granja lechera y tiene varias construcciones de madera. La granja se transformó en la casa de fin de semana de Jordan, mientras que otro edificio se renovó para convertirlo en una casa en el árbol de un dormitorio, utilizando revestimientos recuperados y techos de acero corrugado.

Jordan visitaba con frecuencia Sudáfrica cuando era niña, donde encontró bañeras al aire libre y quería una en la casa del árbol. Esperó alrededor de un año antes de encontrar una tina de segunda mano que cumplía con los requisitos: de hierro fundido con patas y lo suficientemente grande como para acomodar a dos personas.

La grifería antigua en la bañera rústica de 1920 que colocó Tamsin en su casa de Hyde Park Cenicola/The New York Times) TONY CENICOLA - NYTNS

Eventualmente, lo hizo, por US$2000, en una casa en Greenwich. “Es original de los años 20. Pesa como 226 kilogramos sin agua”, dijo Jordan. Una vez que la bañera estuvo colocada en la cubierta de la casa del árbol, conectó una canilla a la tubería de la casa.

La casa del árbol se usa como alquiler vacacional, pero Jordan y su familia todavía disfrutan de la bañera con frecuencia. “Es un espacio totalmente privado del resto de la propiedad. Entonces, básicamente, cuando te bañas, escuchás el murmullo del riacho que pasa a tu lado”, dijo Jordan.

Tamsin colocó un perchero de madera con accesorios vintage para colgar batas de toalla o toallones a mano TONY CENICOLA - NYTNS

Una bañera al aire libre también es, simplemente, más económica que una piscina. En el punto álgido de la pandemia, las piscinas tenían una gran demanda. Todos los que podían permitirse construir una piscina querían una (cuesta entre US$70.000 y US$100.000), pero la construcción se vio afectada por retrasos debido a la escasez de suministros. La gente buscó opciones de natación a menor escala, como piscinas de inmersión, que siguen siendo importantes inversiones financieras y de tiempo. Incluso las piscinas para niños endebles eran escasas.

Megh Wingenfeld instaló una bañera en su pequeño jardín y disfruta de las tardes con su hija como un espacio más de juego y conexión entre ellas DANIEL LOZADA - NYTNS

Crear un espacio de juego y conexión con los hijos

En el verano de 2020, Megh Wingenfeld, una creadora de contenido que vive en Cleveland, enfrentó el dilema del aislamiento, el aburrimiento y el aumento de las temperaturas. “Creo que tenía tiempo en mis manos. Y me puse a trabajar en mi patio trasero”, dijo Wingenfeld, de 37 años. “Hacía mucho calor”. Para refrescarse, recurrió a una bañera usada que compró hace unos 10 años para un proyecto de muebles de bricolaje. Sin embargo, la calefacción y la escasez de piscinas para niños llevaron a Wingenfeld a volver a pintar la bañera y colocarla en su patio.

Ahora, cuando necesita refrescarse, Wingenfeld llena la tina con la manguera de su jardín antes de zambullirse. Un desagüe dirige el agua hacia un pozo de piedra. En las raras ocasiones en que quiere que el agua se sienta tibia, usa un calentador de agua portátil. “Siento que no hay nadie más alrededor, aunque puedo ver las casas de mis vecinos pero ellos no me ven a mí”, dijo Wingenfeld.

Conner Burns y su pareja Christopher Miller toman un baño relajante en la galería de su dormitorio, en California DREW KELLY - NYTNS

Las bañeras de exterior no tienen por qué ser rústicas. En Napa, California, Conner Burns, de 34 años, y su pareja Christopher Miller, de 31, querían una bañera al aire libre que recordara al hotel Glen Oaks Big Sur. “Tienen una cabaña allí que tiene dos bañeras que están una al lado de la otra al aire libre”, comentó Burns. “Para el cumpleaños de mi Chris hace un par de años, lo invité a ese hotel y alquilé esa cabaña y fue realmente encantador”.

Cuando compraron su casa en septiembre de 2020, Burns, director en una bodega, sabía que quería instalar una bañera y trabajó con la empresa de paisajismo en línea Yardzen en el diseño inicial del jardín. El paisajista Owen Lynn, propietario de Keystone Yards fue quien instaló la bañera.

Lynn eliminó gran parte del piso existente y lo reemplazó con un césped, una cancha de bochas, iluminación y una pérgola. Era la primera vez que se le pedía a Lynn que instalara una bañera exterior y la pareja la quería justo afuera de su dormitorio principal. “No es terriblemente complicado”, dijo.

La tina, que la pareja compró por alrededor de US$1500, se encuentra a 15 centímetros sobre el suelo. Se coloca contra la pared cerca de la ventana y la puerta del dormitorio principal y debajo de un voladizo. Para ejecutar las líneas y agregar la losa de concreto debajo de la tina costaron alrededor de US$8000, dijo Lynn. La bañera no es el punto focal del patio, pero se ve cohesivo con el espacio al aire libre que sugiere un complejo turístico en la región vinícola.

“Estábamos tratando de maximizar lo que podíamos con un ingreso limitado y un estilo de vida limitado”, afrimó Burns. Y agregó: “Queríamos que se sintiera lo más lujoso posible de una manera inteligente y económicamente razonable. Eso es algo que pudimos lograr haciéndolo de esta manera”.

Las bañeras de jardín también pueden ser multifuncionales. Christina Chaccour, de 33 años, contó una bañera al aire libre como algo “no negociable” cuando ella y su esposo renovaron su patio trasero en Danville, California, hace unos cinco años. La tina se asienta sobre baldosas en blanco y negro con un estampado de estrellas, y una pared de privacidad de concreto la separa del patio lateral. Se adapta a su estética minimalista y complementa su piscina moderna, pero Chaccour, que trabaja para una empresa de construcción, no pasa tanto tiempo a solas en la bañera como le gustaría ahora que tiene dos hijos menores de tres años y una mayor demanda doméstica.

Sin embargo, la bañera juega otro papel: soporte para bebidas cuando hacen fiestas. “Para cualquier evento que tengamos en nuestra casa que sea afuera, lo llenamos de hielo y ponemos todas las bebidas ahí”.

¿Acaso puede un jacuzzi lograr todas estas buenas sensaciones y funciones?

The New York Times