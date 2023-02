La casa Ovni de Nordelta fue premiada, los osados pedidos de sus dueños y su precio

escuchar

Cuando el arquitecto Alejandro Apa vio por primera vez el terreno donde su cliente le había pedido construir una mansión excepcional, una idea comenzó a tomar forma en su mente casi de inmediato. Se dio cuenta de que ese lugar en particular, en el barrio El Yacht en Nordelta, tenía una característica atípica que no podía ser desaprovechada: el terreno tenía forma circular y estaba rodeado casi por completo de agua. El diseño de esta casa, más adelante, le concedería al fundador de APA Arquitectura el premio Americas Property Awards 2021-2022.

Ubicado al final de un cul-de-sac, la parcela de 1800m² se encuentra en medio del cruce de los dos canales de agua más importantes del barrio, por lo que se genera un terreno curvo donde el río forma el 75% de sus alrededores. Esto presenta un escenario con vistas panorámicas impresionantes, por lo que Apa se inspiró en realizar una casa que acompañara la morfología del terreno.

El terreno se encuentra rodeado por un 75% por agua Gentileza

El premio fue entregado el 13 de enero con transmisión por streaming desde Londres Gentileza

La casa tendrá paredes y paños de vidrio curvos y parasoles de madera para controlar la entrada de luz solar Gentileza

El resultado: una casa en forma de círculo. Con una inversión total de US$1.200.000 aproximadamente, el objetivo a la hora de diseñar la mansión fue que, sin importar dónde, se pudiera visualizar desde el interior todo el perímetro. En total se utilizaron 700m² para construir una casa “faro” sin ángulos rectos con vistas 360° hacia el paisaje náutico. Cuando Apa tuvo las primeras obras preliminares terminadas, se las mostró a su cliente, que de inmediato la bautizó como “la casa Ovni”.

“El nombre surgió a raíz de su particular forma, pero también de su parecido a un plato volador en cuanto a la forma en que la estructura queda casi flotando sobre el suelo”, comentó el arquitecto. De igual manera que hace un plato cuando se apoya sobre una mesa, sus bordes quedan elevados sobre el terreno. Lo curioso fue que cuando la casa ganó el premio de arquitectura en Londres, el nombre quedó y se tradujo como UFO House (UFO es OVNI en inglés).

Su geometría no es lo único que Apa calificó como “osada”. El proyecto cuenta con una pileta que rodea la casa como si fuera un canal de agua, lo que le agrega la sensación de que se encuentra flotando. Dentro de los requisitos del cliente, una pareja joven sin hijos, amantes de la náutica y con una vida social muy activa, priorizaron los espacios de encuentro entre amigos. Entre los pedidos que realizaron, el más particular fue una pasarela que recorriera toda la piscina circular con la idea de realizar desfiles e incluso shows con una plataforma de madera al final de la pasarela para colocar un caño de Pole Dance.

Al priorizar disfrute social, predominan los espacios para reuniones, para compartir música, comidas y atardeceres entre amigos. Gentileza

Al final de la pasarela se encuentra un caño de Pole Dance que se puede ver desde el comedor. Gentileza

En el último piso de terrazas se encuentra un deck con una segunda piscina rectangular con piso de vidrio Gentileza

Con este diseño de casa lúdica y disruptiva, Apa confiesa que fue la propuesta más audaz que recibió por parte de un cliente. “Además, insistieron para que lo primero que vean los invitados cuando entren sea a alguien nadando sobre sus cabezas en una pileta transparente en el techo, con un tobogán que la conecte con la pileta del primer piso”, señaló el arquitecto. La piscina rectangular con piso de vidrio se ubicaría en la terraza sobre un deck que puede verse desde el estar en doble altura en el primer piso, sumando efectos de asombro para los visitantes.

“Me pidieron cosas que otros no se animaron. Me han pedido canchas de bowling en el sótano, pero nada tan loco como esto”, comentó Apa.

Con un costo de US$1500 por metro cuadrado, el corazón de la casa es un gran espacio central a modo de hall en doble altura, con una cúpula vidriada que permite el ingreso de luz y las vistas cenitales. Además, incluye una máster suite con spa y dos suites complementarias para recibir visitas, así como un escritorio, hall y living, cocina, spa, un espacio multiuso para eventos y zona de servicios.

La vivienda se construte sobre un terreno de 1800 m2 y demandará una inversión estimada de US$1.200.000 Gentileza

La casa incluye un escritorio, hall y living, cocina, spa, un espacio multiuso para eventos y zona de servicios Gentileza

La pileta rodea la casa como si fuera un canal de agua y realiza conexiones entre el interior y el exterior con cuatro puentes y dos pasarelas Gentileza

La obra se finalizará dentro de dos años, con el inicio de su construcción hace aproximadamente 6 meses y hoy se encuentra en su momento más complejo. “Se presentaron, desde el punto de vista tecnológico, varios inconvenientes por la naturaleza del proyecto. El hecho de tener una pileta que rodea la casa en todo su perímetro y que se encuentre semi elevada es una de las razones”, contó el arquitecto.

Es la tercera vez que Apa Arquitectura recibe el Americas Property Awards en la categoría “Single Residences”, habiéndolo ganado también en la edición anterior 2020 y en 2017. El premio fue transmitido por streaming desde Londres y habitualmente distingue desde hace más de 30 años los altos niveles en diseño, calidad, innovación, originalidad y compromiso con la sustentabilidad.