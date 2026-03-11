Así fue la boda de Paloma, la hija de Sergio Goycochea

Después de más de una década de relación, Paloma Goycochea, hija del histórico exarquero de la selección argentina Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo, celebró su boda con su pareja Felipe en una ceremonia soñada que reunió a sus familiares y amigos más cercanos.

El casamiento se llevó a cabo el pasado fin de semana en los lagos de Nordelta, en un evento cuidadosamente organizado por la reconocida wedding planner Claudia Villafañe, quien se encargó de cada detalle de la celebración. La ceremonia tuvo lugar al atardecer, con un entorno natural que se convirtió en el escenario perfecto para el emotivo momento en el que la pareja dio el “sí”.

Paloma Goycochea compartió a través de sus redes sociales las fotos de su soñado casamiento (Foto: Instagram @paligoycochea)

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrada de la novia, que caminó hacia el altar del brazo de su padre, Sergio Goycochea, quien no pudo ocultar su emoción mientras acompañaba a su hija en ese instante tan especial. El espacio elegido para la ceremonia fue un sector abierto frente al lago, donde se dispusieron sillas de madera alineadas hacia el altar.

La decoración estuvo dominada por flores blancas y arreglos florales voluminosos, que formaban un arco central donde los novios intercambiaron sus votos y luego pudieron tomarse fotos para el recuerdo. Tras la ceremonia formal, todos los invitados ingresaron a un enorme salón donde se realizó la fiesta. A través de las redes sociales de Ana Laura Merlo se pudieron conocer algunos detalles de la fiesta carioca, la participación de Piti Fernández como artista invitado y la alegría de todos los asistentes al evento.

Paloma y Felipe junto a Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo (Foto: Historias de Instagram @analauramerlo1)

Vestido de novia de Paloma Goycochea

Una de las cosas que más llamó la atención fue el vestido de novia de Paloma, pieza de diseño artesanal. El modelo tenía un corset estructurado con detalles bordados y transparencias, acompañado por mangas largas de encaje que aportaban una estética sofisticada. La falda combinaba telas livianas y texturas que generaban movimiento, mientras que el diseño dejaba ver delicados detalles del tejido. El look se completó con un largo velo de encaje que caía suavemente sobre su cabello oscuro con ondas, aportando un aire clásico y elegante al conjunto.

Paloma Goycochea con su vestido de novia (Foto: Instagram @paligoycochea)

Pero el vestido también tuvo un fuerte valor sentimental, ya que el mismo fue creado por su madre, Ana Laura Merlo, junto a la diseñadora Marta, quienes trabajaron en el diseño para lograr una prenda que representara completamente a la novia.

Paloma Goycochea mostró los detalles de su vestido de novia

Después del casamiento, Paloma compartió en redes sociales una galería de fotos del evento y expresó su felicidad por el nuevo paso que dio junto a su pareja. “Me casé y formé la familia de mis sueños con el amor de mi vida. Soy muy feliz”, escribió emocionada.

Además, en otro video mostró el proceso de creación de su vestido y explicó lo importante que fue participar en su diseño desde el primer día. “Todo lo que veía no me representaba. Yo quería un vestido que tenga TODO. Ellas me lo hicieron realidad. Mi mamá y Marta. La mejor dupla que vas a conocer”, contó. A su vez, recordó cómo se sintió al usarlo. “Cómodo, cargado, perfecto. Me sentí una princesa… una princesa un poco zarpada, pero princesa al fin”, agregó entre risas.